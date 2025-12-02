Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo
La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stefano De Martino: tutti i numeri e dati Auditel
Si apre il nuovo mese degli ascolti tv nel segno di Sandokan. Ieri lunedì 1° dicembre 2025, infatti, su Rai 1 la nuova serie con Can Yaman ha fatto il suo debutto, mentre su Canale 5 è andata in scena l’undicesima diretta stagionale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti al timone de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello
Ieri lunedì 1° dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 ha fatto il suo esordio Sandokan. La prima puntata della nuova serie con Can Yaman nei panni della ‘Tigre della Malesia’ protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari ha radunato 5 milioni e 755mila spettatori, debuttando al 33,9% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda l’undicesima diretta stagionale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura. La puntata di ieri – che ha visto il trionfo di Jonas Pepe e l’eliminazione di Mattia Scudieri – ha raccolto 1 milione e 852mila spettatori, facendo segnare il 14,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Su Rai 2 il film The Covenant con Jake Gyllenhaal appassionato 641mila spettatori, facendo segnare il 3,6% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2021 Fast & Furious 9 – The Fast Saga con protagonista Vin Diesel, che ha conquistato 817mila spettatori raggiungendo il 5,1% di share.
Massimo Giletti ha condotto un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 967mila spettatori, ottenendo il 6,3% di share. Nicola Porro è tornato alla guida di Quarta Repubblica, che ha registrato il 4,2% di share grazie a 562mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 724mila spettatori, toccando il 3,9% di share.
Su Tv8 il settimo appuntamento stagionale di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha collezionato 793mila spettatori, pari al 4,9% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha interessato 411mila spettatori, pari a uno share del 2,3%.
- Rai 1 | Sandokan – 33,9% (3.755.000 spettatori)
- Canale 5 | Grande Fratello – 14,3% (1.852.000 spettatori)
- Rai 2 | The Covenant – 3,6% (641.000 spettatori)
- Italia 1 | Fast & Furious 9 – 5,1% (817.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6,3% (967.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,2% (562.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 3,9% (724.000 spettatori)
- Tv8 | GialappaShow – 4,1% (682.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 1,9% (350.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti
Nell’access prime time degli ascolti tv Stefano De Martino si è ‘goduto’ la grande attesa per Sandokan in prima serata su Rai 1 e la puntata di ieri di Affari Tuoi è volata a 5 milioni e 289mila spettatori, arrivando al 24,5% di share. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna sono però riusciti a fare di meglio raccogliendo 5 milioni e 674mila spettatori, pari al 26,4% di share su Canale 5.
