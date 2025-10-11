Ascolti tv ieri (10 ottobre): De Martino precipita, Scotti festeggia (tardissimo) e Carlo Conti fa il vuoto La Ruota della Fortuna stacca nuovamente Affari Tuoi, Tale e Quale Show al 20.5% batte Tradimento: tutti i dati Auditel di ieri, venerdì 10 ottobre.

Torna la sfida del venerdì sera tra Tale e Quale e Tradimento (con Quarto Grado terzo incomodo). Ma soprattutto si rinnova l’ormai atavico confronto quotidiano tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna per stabilire qual è lo show più seguito dell’access prime time. La giornata di ieri – venerdì 10 ottobre 2025 – ha riservato alcune novità inattese riguardo agli ascolti tv. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti Tv ieri (venerdì 10 ottobre): chi ha vinto tra Tale e Quale e Tradimento

Il programma più visto della serata di ieri – venerdì 10 ottobre 2025 – è stato Tale e Quale Show di Carlo Conti (QUI le pagelle della terza puntata). La trasmissione d’imitazioni musicali ha inchidato su Rai 1 3.055.000 spettatori, pari al 20.5% di share. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con quello dalla scorsa settimana, quando ottenne 3.063.000 spettatori (19.9%). Insegue e distanza non troppo ravvicinata Tradimento: la soap di Canale 5 è stata vista da 2.086.000 spettatori con uno share del 15.1%. Anche in questo caso si tratta di numeri sovrapponibili a quelli di sette giorni fa. Su Rai2 "65 – Fuga dalla Terra" ha intrattenuto 506.000 spettatori, pari al 2,9% di share.

Su Italia1 "Shooter" ha conquistato 1.173.000 spettatori con uno share del 7,2%. Su Rai3 "FarWest" ha registrato 558.000 spettatori (share 3,7%).

Su Rete4 "Quarto Grado" ha ottenuto 1.269.000 spettatori, pari al 9,4% di share, conquistando la palma di terzo programma più seguito della serata. Su La7 "Propaganda Live" ha coinvolto 822.000 spettatori con uno share del 6,4%.

Tale e Quale Show – 20,5%

– 20,5% Tradimento – 15,1%

– 15,1% Quarto Grado – 9,4%

– 9,4% Shooter – 7,2%

– 7,2% Propaganda Live – 6,4%

– 6,4% FarWest – 3,7%

– 3,7% 65 – Fuga dalla Terra – 2,9%

Access prime time, la sfida Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto ieri

Sfida accesissima tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nel preserale di venerdì. Su Rai1, dopo Cinque Minuti (3.804.000 spettatori – 20.5%), Affari Tuoi conquista 4.556.000 spettatori con uno share del 23% dalle 20:47 alle 21:43. Su Canale5, invece, Gira La Ruota della Fortuna totalizza 3.800.000 spettatori (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna vola a 4.819.000 spettatori, pari al 24.3% di share dalle 20:53 alle 21:52, superando nettamente il gioco dei pacchi di Stefano De Martino. Per Affari Tuoi si tratta di un netto passo indietro rispetto alla puntata di giovedì 9 ottobre, che era stata seguita da 4 milioni e 811mila spettatori con il 23.3% di share.

Gerry Scotti chiude tardissimo e beffa De Martino

Da segnalare anche un dato abbastanza particolare. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha avuto una durata extra, chiudendo 10 minuti dopo Affari Tuoi, alle ore 21:50. In quello stesso momento su Rai 1 era già iniziato da qualche istante Tale e Quale Show, il programma del prime time. Si tratta di una scelta tutt’altro che fortuita, poiché quella di ritardare la chiusura della trasmissione è un’arma strategica per soffiare ascolti ad Affari Tuoi, che invece chiude i battenti intorno alle 21.40.

Nel resto della fascia: su Rai2 TG2 Post interessa 462.000 spettatori (2.3%), su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine coinvolge 1.027.000 spettatori (5.2%), su Rai3 Il Cavallo e la Torre ottiene 1.077.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.316.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera registra 951.000 spettatori (5%) nella prima parte e 929.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo convince 1.633.000 spettatori (8.2%). Chiude Tv8 con Foodish, seguito da 485.000 spettatori (2.5%).

La Ruota della Fortuna – 24,3%

– 24,3% Affari Tuoi – 23%

– 23% Otto e Mezzo – 8,2%

– 8,2% Un Posto al Sole – 6,6%

– 6,6% N.C.I.S. – Unità Anticrimine – 5,2%

– 5,2% 4 di Sera (prima parte) – 5%

(prima parte) – 5% 4 di Sera (seconda parte) – 4,6%

(seconda parte) – 4,6% Il Cavallo e la Torre – 5,7%

– 5,7% TG2 Post – 2,3%

– 2,3% Foodish – 2,5%

