Ascolti tv ieri sera sabato 8 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu si que vales? Gli ascolti tv di ieri sera premiano ancora Canale 5, vincono Tu si que vales e La ruota della Fortuna.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

RaiPlay e Mediaset Infinity

CONDIVIDI

La sfida del sabato sera continua a regalare emozioni e numeri importanti, ma con un verdetto ormai sempre più chiaro. Anche ieri sera, sabato 8 novembre 2025, il pubblico televisivo si è diviso tra la pista da ballo di Ballando con le Stelle su Rai 1 e il palcoscenico del varietà di Canale 5 Tu Si Que Vales, confermando la tendenza delle ultime settimane. Le due ammiraglie si contendono il prime time con strategie diverse: da una parte il racconto elegante e spettacolare di Milly Carlucci, dall’altra il ritmo popolare e immediato del talent show targato Maria De Filippi. Ma a vincere, ancora una volta, è stata Mediaset.

Ascolti tv ieri sera sabato 8 novembre, tutti i dati auditel

Secondo i dati Auditel, su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto 3.948.000 spettatori con uno share del 27%, risultando il programma più visto della serata. Il segmento finale, intitolato "Buonanotte", ha mantenuto ottimi numeri con 1.674.000 spettatori e il 24.4% di share, in onda dalle 00:24 alle 1:04. Una conferma ulteriore della forza del format, che ogni sabato sera domina senza rivali, grazie all’alchimia tra conduttori e giuria: da Gerry Scotti a Rudy Zerbi, da Luciana Littizzetto a Giulia Stabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:28 alle 1:33, ha ottenuto 2.867.000 spettatori pari al 23.7% di share. Un risultato solido, ma che conferma la tendenza ormai evidente: il programma, pur restando un punto fermo del sabato sera Rai, continua stabilmente sotto la soglia dei tre milioni di spettatori. La lunga durata della puntata aiuta a mantenere una buona percentuale di share, ma non basta per colmare il divario con la concorrenza.

Le distanze, dunque, appaiono ormai ben delineate: Tú Sí Que Vales domina la serata, mentre Ballando difende il proprio zoccolo duro di pubblico.

Nel resto della programmazione, su Rai 2 la serie S.W.A.T. ha interessato 703.000 spettatori con il 4.1%, mentre su Italia 1 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ha coinvolto 706.000 spettatori (4.2%). Su Rai 3 lo speciale Cento e oltre – Puccini e noir ha raccolto 257.000 spettatori (1.5%), e su Rete 4 The Bourne Identity ha totalizzato 579.000 spettatori con il 3.7% di share.

Buoni risultati per La7, con In Altre Parole che nella prima parte (20:45–22:11) ha ottenuto 1.150.000 spettatori (6.4%), mentre nella seconda parte "In Altre Parole… Ancora" ha registrato 606.000 spettatori e il 4.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha segnato 435.000 spettatori (2.8%), mentre su Tv8 4 Ristoranti ha interessato 212.000 spettatori (1.4%).

In access prime time, Affari Tuoi su Rai 1 ha totalizzato 4.115.000 spettatori con il 22.6%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha fatto meglio con 4.673.000 spettatori e il 25.6% di share, preceduta da Gira la Ruota della Fortuna che ha ottenuto 3.690.000 spettatori (20.9%).

Rispetto alla scorsa settimana, si allarga nuovamente la forbice tra i due programmi dell’access: la "Ruota" stacca Affari Tuoi di mezzo milione di spettatori, confermando il momento d’oro di Gerry Scotti e la leadership Mediaset anche nella fascia preserale.

In definitiva, gli ascolti tv di ieri sera sanciscono un equilibrio stabile: Ballando con le Stelle regge ma non decolla, mentre Tú Sí Que Vales continua a imporsi come il grande vincitore del sabato sera.

Potrebbe interessarti anche