Ascolti tv ieri sera sabato 8 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu si que vales?
Gli ascolti tv di ieri sera premiano ancora Canale 5, vincono Tu si que vales e La ruota della Fortuna.
La sfida del sabato sera continua a regalare emozioni e numeri importanti, ma con un verdetto ormai sempre più chiaro. Anche ieri sera, sabato 8 novembre 2025, il pubblico televisivo si è diviso tra la pista da ballo di Ballando con le Stelle su Rai 1 e il palcoscenico del varietà di Canale 5 Tu Si Que Vales, confermando la tendenza delle ultime settimane. Le due ammiraglie si contendono il prime time con strategie diverse: da una parte il racconto elegante e spettacolare di Milly Carlucci, dall’altra il ritmo popolare e immediato del talent show targato Maria De Filippi. Ma a vincere, ancora una volta, è stata Mediaset.
Ascolti tv ieri sera sabato 8 novembre, tutti i dati auditel
Secondo i dati Auditel, su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto 3.948.000 spettatori con uno share del 27%, risultando il programma più visto della serata. Il segmento finale, intitolato "Buonanotte", ha mantenuto ottimi numeri con 1.674.000 spettatori e il 24.4% di share, in onda dalle 00:24 alle 1:04. Una conferma ulteriore della forza del format, che ogni sabato sera domina senza rivali, grazie all’alchimia tra conduttori e giuria: da Gerry Scotti a Rudy Zerbi, da Luciana Littizzetto a Giulia Stabile.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:28 alle 1:33, ha ottenuto 2.867.000 spettatori pari al 23.7% di share. Un risultato solido, ma che conferma la tendenza ormai evidente: il programma, pur restando un punto fermo del sabato sera Rai, continua stabilmente sotto la soglia dei tre milioni di spettatori. La lunga durata della puntata aiuta a mantenere una buona percentuale di share, ma non basta per colmare il divario con la concorrenza.
Le distanze, dunque, appaiono ormai ben delineate: Tú Sí Que Vales domina la serata, mentre Ballando difende il proprio zoccolo duro di pubblico.
Nel resto della programmazione, su Rai 2 la serie S.W.A.T. ha interessato 703.000 spettatori con il 4.1%, mentre su Italia 1 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ha coinvolto 706.000 spettatori (4.2%). Su Rai 3 lo speciale Cento e oltre – Puccini e noir ha raccolto 257.000 spettatori (1.5%), e su Rete 4 The Bourne Identity ha totalizzato 579.000 spettatori con il 3.7% di share.
Buoni risultati per La7, con In Altre Parole che nella prima parte (20:45–22:11) ha ottenuto 1.150.000 spettatori (6.4%), mentre nella seconda parte "In Altre Parole… Ancora" ha registrato 606.000 spettatori e il 4.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha segnato 435.000 spettatori (2.8%), mentre su Tv8 4 Ristoranti ha interessato 212.000 spettatori (1.4%).
In access prime time, Affari Tuoi su Rai 1 ha totalizzato 4.115.000 spettatori con il 22.6%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha fatto meglio con 4.673.000 spettatori e il 25.6% di share, preceduta da Gira la Ruota della Fortuna che ha ottenuto 3.690.000 spettatori (20.9%).
Rispetto alla scorsa settimana, si allarga nuovamente la forbice tra i due programmi dell’access: la "Ruota" stacca Affari Tuoi di mezzo milione di spettatori, confermando il momento d’oro di Gerry Scotti e la leadership Mediaset anche nella fascia preserale.
In definitiva, gli ascolti tv di ieri sera sanciscono un equilibrio stabile: Ballando con le Stelle regge ma non decolla, mentre Tú Sí Que Vales continua a imporsi come il grande vincitore del sabato sera.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri sera (25 ottobre): vola Tú Sí Que Vales, niente rimonta per Ballando con le stelle
Gli ascolti tv di ieri sera premiano ancora una volta Tu si que vales su Canale 5, d...
Ascolti TV ieri sera sabato 1 novembre: “Tu si que vales” vince sempre, “Affari Tuoi” rimonta
Gli ascolti tv di ieri sera segnano un calo generale per la prima serata, ma conferm...
Ascolti tv ieri sera sabato 27 settembre: Tu si que vales domina Ballando con le stelle
Ascolti tv di ieri, sabato 27 settembre, hanno segnato una grande vittoria per Media...
Ascolti tv di ieri sera sabato 4 ottobre: Ballando con le stelle recupera, Rai e Mediaset vicine
Dopo un esordio sottotono grande rimonta di Ballando con le stelle che approfitta an...
Tu Si Que Vales, il duello con Ballando è solo all'inizio: chi vincerà la sfida per gli ascolti tv?
Il talent show di Canale 5 sta dando filo da torcere al dancing show di Rai 1: gli a...
Ballando con le Stelle arranca, i motivi dietro la crisi dello show: cosa c'entra Tu Si Que Vales
Il dancing show non riesce a decollare e rispetto allo scorso anno i numeri degli as...
Ascolti Tv ieri (11 ottobre), l’Italia trascina Ballando ma Tu si que Vales è imbattibile: tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti Tv il sabato sera è determinante, ecco chi ha primeggiato tra...
Milly Carlucci partecipa ad Affari Tuoi per ‘salvare’ Ballando con le Stelle: la Rai risponde a Scotti e Maria De Filippi
Il game show di punta di Rai 1 andrà in onda regolarmente per fare da traino alla pr...