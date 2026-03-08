Ascolti tv ieri sera sabato 7 marzo: chiude forte C’è posta per te Maria De Filippi chiude col botto la stagione di C'è posta per te, tutti gli ascolti tv di ieri sera sabato 7 marzo.

Chiusura a sorpresa e colpo di scena finale nella sfida degli ascolti del sabato sera. Senza alcun annuncio ufficiale e smentendo le voci che parlavano di un congedo fissato per il 14 marzo, C’è Posta per Te saluta il pubblico con una puntata speciale che ha raccontato il "dopo" delle storie di questa stagione. Una scelta inattesa, che ha trasformato la serata in un evento e che ha premiato il programma anche sul fronte Auditel: su Canale5 lo show ha incollato davanti allo schermo 3.830.000 spettatori, pari al 27,1% di share, dominando la prima serata.

Un risultato che pesa ancora di più se letto alla luce dell’andamento delle ultime settimane. Gli ascolti erano apparsi in calo, forse tra i più bassi mai registrati dal people show di Maria De Filippi, e il rischio di una chiusura sottotono sembrava concreto. Invece è arrivato il colpo di reni: una puntata emotivamente densa, costruita sulla restituzione delle storie e sul legame con il pubblico, ha riacceso l’interesse e riportato il programma su livelli molto alti. Un finale col botto che rimette ordine nella narrazione della stagione e conferma la forza del format e della sua conduttrice, Maria De Filippi.

Sul fronte opposto, la proposta di Rai1 non è riuscita a impensierire davvero la corazzata Mediaset. Sanremo Top si è fermato a 2.805.000 spettatori con il 19,9% di share, un dato discreto ma non sufficiente per reggere il confronto diretto. Il programma è apparso a molti come una sequela di cose già dette e già viste, con un’impostazione poco incisiva e un’analisi delle classifiche musicali giudicata piuttosto povera: sorprende, ad esempio, l’assenza di riferimenti alle classifiche Spotify sugli stream e ai dati delle visualizzazioni YouTube, oggi centrali per leggere davvero il successo dei brani. Un limite editoriale che ha reso il racconto meno contemporaneo e meno competitivo.

Anche perché il pubblico del sabato sera ha dimostrato in passato di saper ribaltare i pronostici. Proprio The Voice, con la sua finale, era riuscito nell’impresa di battere Maria De Filippi, dimostrando che controproduzioni forti e ben costruite possono fare la differenza. Stavolta però il competitor è sembrato troppo debole e De Filippi ha avuto vita facile nel prendersi la scena.

Ascolti tv ieri sera sabato 7 marzo, tutti i dati

Nel resto della prima serata, Rai2 ha proposto le serie FBI con risultati contenuti, mentre Italia1 ha raccolto 837.000 spettatori con "Nanny McPhee – Tata Matilda". Buona la tenuta di La7: In Altre Parole ha conquistato 1.293.000 spettatori nella prima parte (7,1%) e 762.000 nella seconda (5,1%), confermando uno zoccolo duro di pubblico.

In access prime time la partita è stata più equilibrata. Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.306.000 spettatori (23,5%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna è salita fino a 4.157.000 spettatori (22,6%) dopo il buon traino di "Gira La Ruota della Fortuna". Numeri ravvicinati che confermano una sfida apertissima nella fascia più calda dell’access, preludio di una prima serata che, almeno questa settimana, ha avuto una regina indiscussa.

