Ascolti tv ieri sera sabato 7 febbraio, Maria cala per colpa delle Olimpiadi Maria De Filippi trionfa negli ascolti tv di ieri sera, ma è il peggior risultato della stagione con un vero boom di Rai 2 per le Olimpiadi.

Non sono bastati ospiti di primo piano come Giorgia e Il Volo a evitare il calo per C’è posta per te negli ascolti tv di ieri sera. Nella serata di sabato 7 febbraio il people show di Maria De Filippi ha registrato il risultato più basso della stagione, pur restando il programma più visto della serata. Un dato che va letto alla luce di una concorrenza particolarmente forte: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, capaci di drenare pubblico e attenzione, hanno tolto spettatori sia a Canale 5 sia a Rai1, pur avvicinandosi comunque alla soglia dei due milioni di telespettatori. L’effetto dei Giochi è evidente e, con ogni probabilità, nelle prossime giornate porterà risultati molto positivi per le reti Rai e una fase più complicata per Mediaset, costretta a fare i conti con un evento sportivo di richiamo globale.

Ascolti tv ieri sera 7 febbraio, tutti i dati Auditel della prima serata

Entrando nel dettaglio degli ascolti, nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, su Rai1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.207.000 spettatori pari al 21,6% di share, nella fascia compresa tra le 21:22 e le 00:44. Su Canale 5 C’è posta per te ha comunque mantenuto la leadership con 3.590.000 spettatori e il 23,9% di share, dalle 21:24 alle 00:37, pur segnando il dato più basso dell’edizione.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai2 si confermano una presenza rilevante nella serata televisiva: il Curling, in onda dalle 21:01 alle 22:03, è stato seguito da 1.989.000 spettatori pari al 10,7%, mentre il Pattinaggio Artistico, dalle 22:06 alle 23:00, ha raccolto 2.088.000 spettatori con il 12% di share. Numeri che testimoniano l’interesse del pubblico per la manifestazione e spiegano, almeno in parte, il calo dei grandi show del sabato.

Tra le altre reti, su Italia1 il film Una notte al museo 2 – La fuga ha radunato 757.000 spettatori con il 4,4%. Su Rai3 La Città Ideale ha raggiunto 571.000 spettatori e il 3,5%, mentre su Rete4 Miami Supercops ha totalizzato 506.000 spettatori con il 3% di share.

Buon risultato per La7, dove In Altre Parole ha conquistato 1.215.000 spettatori con il 6,6% nella prima parte, per poi scendere a 580.000 spettatori con il 3,8% nella seconda parte, intitolata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 237.000 spettatori (1,3%) nel primo episodio e 188.000 spettatori (1,3%) nel secondo, mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 358.000 spettatori con il 2,2%.

De Martino batte ancora Gerry Scotti nell’access prime time

La sfida dell’access prime time resta particolarmente combattuta, ma ancora una volta è Stefano De Martino ad avere la meglio. Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.172.000 spettatori, pari al 22,5% di share, nella fascia dalle 20:41 alle 21:20, confermandosi uno dei programmi più solidi della stagione.

Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ha raccolto 3.240.000 spettatori con il 17,9%, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti ha raggiunto 4.010.000 spettatori e il 21,5% di share dalle 20:45 alle 21:21. Un risultato importante, ma non sufficiente per superare il game show di Rai1, che continua a mantenere un leggero ma costante vantaggio nella fascia più strategica della serata televisiva.

In attesa che le Olimpiadi entrino nel vivo con le gare più seguite, la sensazione è che l’equilibrio degli ascolti possa ancora cambiare, con il servizio pubblico pronto a beneficiare dell’effetto Giochi e le reti commerciali chiamate a difendere le proprie posizioni in un periodo televisivamente tra i più competitivi dell’anno.

