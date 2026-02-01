Ascolti tv ieri sera sabato 31 gennaio, Maria vince sempre
Gli ascolti tv di ieri sera hanno premiato ancora una volta Maria De Filippi, mentre nel pre serale Stefano De Martino batte Gerry Scotti.
Gli ascolti tv di ieri sera, relativi a sabato 31 gennaio 2026, premiano ancora una volta Maria De Filippi, che si conferma regina indiscussa del sabato sera televisivo. Il suo C’è Posta per Te ha dominato la prima serata su Canale 5, conquistando 3.935.000 spettatori con uno share del 27,1% nella fascia oraria compresa tra le 21:24 e le 00:44, distanziando nettamente la concorrenza e consolidando il successo di un format che continua a funzionare stagione dopo stagione.
Una puntata particolarmente seguita anche grazie alla presenza, tra gli ospiti, di Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus e uno dei calciatori più amati dal pubblico italiano capace di regalare un attimo di felicità a due fratelli rimasti orfani. Il suo intervento è stato tra i momenti più commentati della serata e ha contribuito ad aumentare ulteriormente l’attenzione attorno al programma, che resta capace di intercettare un pubblico trasversale, unendo storie emotive e grandi volti dello sport e dello spettacolo.
Ascolti tv ieri sera tutti gli altri risultati
Sul fronte Rai, la principale alternativa era The Voice Kids su Rai1 condotto da Antonella Clerici, che ha comunque ottenuto un risultato solido con 3.333.000 spettatori e il 22% di share dalle 21:23 alle 00:32. Un dato importante, ma insufficiente per contrastare il dominio di Canale 5, che ha mantenuto un vantaggio costante per tutta la durata della prima serata.
Decisamente più staccate le altre reti generaliste. Su Rai2 le serie F.B.I. e F.B.I. International hanno totalizzato rispettivamente 673.000 spettatori (3,7%) e 616.000 spettatori (3,7%). Italia1 con il film Una notte al museo ha raccolto 894.000 spettatori e il 5,3%, mentre Rai3 con La Città Ideale si è fermata a 606.000 spettatori e il 3,8%. Su Rete4 il classico Io sto con gli ippopotami ha raggiunto 565.000 spettatori, pari al 4%.
Buoni i risultati anche per La7 con In Altre Parole, che ha convinto 1.122.000 spettatori con il 6,2% nella prima parte e 547.000 spettatori con il 3,7% nella seconda parte. Più contenuti, invece, i numeri di Tv8 con 4 Ristoranti (264.000 spettatori e 1,5%) e del Nove con Accordi & Disaccordi (339.000 spettatori e 2,1%).
De Martino batte Gerry, Affari tuoi vola
In access prime time la sfida è stata molto equilibrata: Affari Tuoi su Rai1 con Stefano De Martino ha vinto totalizzando 4.298.000 spettatori con il 23,7%, mentre La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti con durata ridotta come ogni sabato ha raggiunto 4.182.000 spettatori e il 23%, dopo una prima parte da 3.428.000 spettatori e il 19,5%. Un testa a testa che ha fatto da preludio a una prima serata poi nettamente vinta da Maria De Filippi, protagonista assoluta degli ascolti tv di ieri sera.
