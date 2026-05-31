Ascolti tv ieri sera sabato 30 maggio, Gigi D'Alessio batte Massimo Ranieri e Gerry Scotti festeggia contro De Martino
Gli ascolti tv di ieri sera sabato 30 maggio hanno visto la vittoria di Canale 5 in un panorama ricco di repliche.
Gli ascolti tv di ieri sera sabato 30 maggio segnano un chiaro inizio di quella che potrebbe essere considerata "la stagione estiva". In un sabato sera caratterizzato da una programmazione ricca di repliche e da una platea complessiva sensibilmente ridotta – segno evidente del cambio di stagione e della tendenza del pubblico a rinunciare al piccolo schermo nei fine settimana – è Canale 5 ad aggiudicarsi la sfida del prime time.
Ascolti tv ieri sera sabato 30 maggio, tutti i dati auditel
A trainare la rete ammiraglia Mediaset è stato il concerto-evento Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli. La serata musicale guidata da Gigi D’Alessio ha tenuto incollati davanti al video 1.963.000 spettatori, registrando uno share del 16.9% (dato che si è mantenuto alto anche nel successivo segmento Aftershow, seguito da 855.000 spettatori pari al 15.4%). Un risultato che ha permesso a Canale 5 di battere nettamente la concorrenza diretta di Rai 1, che per l’occasione ha schierato la replica dello show di Massimo Ranieri, Tutti i Sogni Ancora in Volo, capace di intrattenere 1.559.000 spettatori con il 13.2% di share.
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Il generale calo dei consumi televisivi ha influenzato anche i grandi appuntamenti sportivi internazionali. La finale di Champions League tra Psg e Arsenal, vinta dai francesi e trasmessa in differita su Tv8, ha siglato un ascolto medio di 906.000 spettatori, attestandosi al 6.7% di share.
Nel resto del panorama televisivo spicca l’ottima tenuta del cinema d’epoca su Rete 4: il classico …continuavano a chiamarlo Trinità ha totalizzato ben 956.000 spettatori, pari a un significativo 7.3% di share. Su La7, l’appuntamento con In Altre Parole di Massimo Gramellini ha conquistato 819.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 579.000 (4.9%) nella seconda. Più staccate le altre reti: Rai 2 con il film Omicidio a Les Saintes ha raccolto 726.000 spettatori (5.2%), seguita da Italia 1 con Belle & Sebastien – L’avventura continua (635.000 spettatori, 4.4%) e dalla divulgazione di Sapiens – Un Solo Pianeta su Rai 3 (602.000 spettatori, 4.5%). Chiude il Nove con il talk Accordi & Disaccordi, che ha catturato l’attenzione di 388.000 spettatori (3.1%).
Testa a testa De Martino – Scotti
Da segnalare, infine, il vivace testa a testa registrato nella fascia di Access Prime Time, dove si è consumato un raro sorpasso. Su Canale 5, dopo una breve anteprima di Gira La Ruota della Fortuna (2.907.000 spettatori, 19.7%), il quiz La Ruota della Fortuna ha conquistato la leadership della fascia oraria con ben 3.964.000 spettatori e il 25.3% di share. Su Rai 1, il gioco dei pacchi Affari Tuoi ha dovuto cedere il passo alla concorrenza, pur ottenendo il紀etevole risultato di 3.817.000 spettatori pari al 24.5% di share.
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