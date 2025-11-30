Ascolti TV ieri sera sabato 29 novembre 2025: si accorcia la forbice tra Ballando e Tú Sí Que Vales La sfida degli ascolti tv del sabato vede una sfida serrata come mai prima tra Ballando e Tu si que vales, i dati auditel di ieri sera.

La sfida televisiva di ieri sera sabato 29 novembre 2025 consegna al pubblico una nuova sfida all’ultimo punto di share tra Rai1 e Canale5, con Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales ancora protagonisti indiscussi del prime time. I due show di punta, ormai collaudati appuntamenti del sabato sera, hanno animato una gara molto equilibrata, segnata come sempre da durate diverse e da un pubblico fedele che accompagna entrambi i programmi settimana dopo settimana.

Ascolti tv ieri sera, cresce Ballando

Su Rai1, Ballando con le Stelle ha aperto la serata con il segmento Tutti in Pista, in onda dalle 21:24 alle 22:31, che ha raccolto 3.698.000 spettatori pari al 20.7% di share. La decima puntata, trasmessa dalle 22:31 fino all’1:32, ha intrattenuto 2.678.000 spettatori con un ottimo 25.8%, confermando la solidità del format anche nelle fasce più tardive. La lunga durata, ormai una costante della stagione, continua a incidere positivamente sullo share medio della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Su Canale5, Tú Sí Que Vales resta uno dei pilastri assoluti dell’intrattenimento Mediaset. Il programma ha raccolto 3.765.000 spettatori pari al 25.2% dalle 21:30 alle 00:15, risultando lo show più visto in valori assoluti della prima serata. A seguire, il segmento Buonanotte, in onda dalle 00:21 alle 1:06, ha totalizzato 1.810.000 spettatori con il 25.7%. La sovrapposizione diretta con Ballando, dalle 21:30 alle 00:15, vede però prevalere ancora una volta Tú Sí Que Vales con 3.767.000 spettatori e il 25.25%, contro i 3.433.000 spettatori e il 23.01% del programma Rai.

Il resto del prime time si muove su valori in linea con le attese. Rai2 con S.W.A.T. raggiunge 615.000 spettatori pari al 3.6%; Italia1 con Le streghe registra 672.000 spettatori e il 4.1%; Rai3 con Indovina Chi Viene a Cena convince 669.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4, Commando totalizza 482.000 spettatori (2.9%), mentre La7 con In Altre Parole ottiene 1.128.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte e 586.000 spettatori con il 4.1% nella seconda. Tv8 con 4 Ristoranti raccoglie 250.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Accordi & Disaccordi interessa 333.000 spettatori con il 2.2%. Completano il quadro: Skiptrace – Missione Hong Kong sul 20 con 289.000 spettatori (1.7%), John Q su Iris con 257.000 spettatori (1.5%), Forza 10 da Navarone su RaiMovie con 197.000 spettatori (1.1%) e Un Professore 3 su RaiPremium con 208.000 spettatori (1.2%).

Nell’access prime time la sfida si fa altrettanto avvincente. Affari Tuoi su Rai1 conquista 4.322.000 spettatori pari al 23.4%, mentre su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna segna 3.951.000 spettatori (21.9%) e La Ruota della Fortuna, dalle 20:45 alle 21:28, sale a 4.766.000 spettatori con il 25.8%, mantenendo la leadership nella fascia.

A completare l’analisi, emerge un elemento particolarmente interessante: Ballando con le Stelle sta crescendo non soltanto grazie alla sua ormai abituale durata-monstre, ma anche in sovrapposizione con Tú Sí Que Vales. Un segnale che evidenzia come l’attenzione del pubblico stia aumentando man mano che ci si avvicina al gran finale. Un interesse alimentato anche da alcune vicende interne allo show, tra cui l’infortunio apparso evidente di Barbara Turso e il cosiddetto "Astragate" che coinvolge Francesca Fialdini, anch’essa infortunata e attesissima nel possibile ripescaggio. Situazioni che stanno catalizzando la curiosità degli spettatori e rendono ancora più avvincente la corsa verso la finale.

Un’ulteriore conferma della crescente tensione competitiva si coglie anche nell’access prime time, dove la forbice degli ascolti si è accorciata sensibilmente. In una fascia solitamente decisiva per il traino del prime time, Affari Tuoi è riuscito a "pallonare" La Ruota della Fortuna, riducendo lo scarto che nelle scorse settimane appariva più marcato. Un dato che sottolinea come la serata del sabato stia diventando sempre più un terreno di gioco serrato, in cui ogni punto di share pesa e può influenzare le sorti della sfida tra i due giganti dell’intrattenimento.

A completare l’analisi, emerge un elemento particolarmente interessante: Ballando con le Stelle sta crescendo non soltanto grazie alla sua ormai abituale durata-monstre, ma anche in sovrapposizione con Tú Sí Que Vales. Un segnale che evidenzia come l’attenzione del pubblico stia aumentando man mano che ci si avvicina al gran finale. Un interesse alimentato anche da alcune vicende interne allo show, tra cui l’infortunio apparso evidente di Barbara Turso e il cosiddetto "Astragate" che coinvolge Francesca Fialdini, anch’essa infortunata e attesissima nel possibile ripescaggio. Situazioni che stanno catalizzando la curiosità degli spettatori e rendono ancora più avvincente la corsa verso la finale.

Un’ulteriore conferma della crescente tensione competitiva si coglie anche nell’access prime time, dove la forbice degli ascolti si è accorciata sensibilmente. In una fascia solitamente decisiva per il traino del prime time, Affari Tuoi è riuscito a "pallonare" La Ruota della Fortuna, riducendo lo scarto che nelle scorse settimane appariva più marcato. Un dato che sottolinea come la serata del sabato stia diventando sempre più un terreno di gioco serrato, in cui ogni punto di share pesa e può influenzare le sorti della sfida tra i due giganti dell’intrattenimento.

