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Ascolti tv ieri (28 marzo): il Serale di Amici 25 sale, Canzonissima cala di botto, De Martino trionfa

Maria De Filippi torna a dominare gli ascolti tv del sabato sera, ieri sera infatti Amici ha distanziato nettamente lo show di Milly Carlucci.

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Amici Maria De Filippi
Mediaset Infinity

Dopo una partenza in sordina, probabilmente frenata anche dall’effetto curiosità per il ritorno di Canzonissima su Rai1, il serale di Amici rialza la testa e torna su livelli solidi. Il talent di Canale 5 si impone nella sfida del sabato sera con 3.361.000 spettatori e il 24,1% di share, staccando nettamente il competitor diretto e costruendo un margine rassicurante superiore al milione di telespettatori.

Ascolti tv ieri sera sabato 28 marzo, tutti i dati auditel

Una puntata particolarmente vivace, quella condotta da Maria De Filippi, che ha puntato su ospiti di forte richiamo: dal ritorno in studio di Belen Rodriguez alle presenze internazionali di Robert Pattinson e Zendaya, arrivati per presentare il nuovo attesissimo film "The Drama". Un mix di spettacolo e star power che ha contribuito a consolidare il risultato del programma, confermando la capacità di attrarre pubblico anche dopo un avvio non brillante della stagione.

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Sul fronte opposto, Canzonissima non riesce a tenere il passo. Dopo una presentazione che aveva raccolto 3.619.000 spettatori con il 19,8% tra le 21:23 e le 22:16, il varietà di Rai1 si assesta a 2.135.000 spettatori e il 19,4% di share nella fascia principale, dalle 22:16 all’1:11. Un dato che segnala un calo rispetto alle aspettative legate al ritorno dello storico format, incapace al momento di impensierire davvero il dominio di Canale 5.

Nel resto della prima serata, si muove su livelli più contenuti l’offerta delle altre reti. Su Rai2 la serie F.B.I. viene scelta da 715.000 spettatori (4,2%), mentre Italia1 con Cattivissimo me 2 raccoglie 683.000 spettatori (4,1%). Rai3 si ferma a 367.000 spettatori (2,3%) con La Pelle del Mondo. Fa meglio Rete4, dove Pari e dispari totalizza 921.000 spettatori e il 6%.

Buon risultato per La7 con In Altre Parole, che conquista 1.378.000 spettatori (7,5%) nella prima parte, per poi scendere a 655.000 (4,7%) nella seconda. Su Tv8 la MotoGP registra 718.000 spettatori (3,8%) con la Sprint Race, mentre il post gara Paddock Live si ferma a 196.000 (1,1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ottiene 637.000 spettatori (4,3%).

De Martino batte ancora Scotti

In access prime time, Rai1 mantiene la leadership con Affari Tuoi, che segna 4.523.000 spettatori e il 24,2%. Canale 5 risponde con La Ruota della Fortuna, che raggiunge 4.275.000 spettatori e il 22,8% dopo un breve traino iniziale.

Il quadro complessivo conferma dunque la centralità del duello tra Rai1 e Canale 5, con Amici che, dopo un avvio incerto, torna a dominare la scena e Canzonissima con Milly Carlucci è chiamata ora a trovare un nuovo slancio per non perdere ulteriore terreno. Nonostante il grande cast di cantanti sembra dunque che il rinnovamento dello storico marchio senza gara non abbia convinto pienamente il pubblico.

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