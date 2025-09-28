Ascolti tv ieri sera sabato 27 settembre: Tu si que vales domina Ballando
Ascolti tv di ieri, sabato 27 settembre, hanno segnato una grande vittoria per Mediaset con Tu si que vales rispetto a Ballando con le stelle.
La nuova stagione televisiva è entrata nel vivo con la prima grande sfida del sabato sera e il verdetto è chiaro: a trionfare è stato Tú Sí Que Vales. Il talent di Canale 5, prodotto da Fascino e condotto da un collaudato gruppo di volti amatissimi dal pubblico, ha registrato 4.024.000 spettatori con uno share del 28,5%, staccando nettamente la concorrenza.
Su Rai1 il debutto di Ballando con le Stelle ha raccolto 2.994.000 spettatori e il 23% di share, segnando un esordio più contenuto rispetto agli standard abituali. Un dato che fa riflettere, soprattutto se confrontato con quello dello scorso anno, quando il programma di Milly Carlucci aveva superato i 3,3 milioni di telespettatori con il 25,6% di share, battendo al debutto proprio Tú Sí Que Vales, allora fermo a circa 3,2 milioni (24,5%).
Ascolti tv ieri sera sabato 27 settembre, i dati delle altre reti
Sul resto delle reti generaliste, i dati restano più contenuti: Rai2 con il film Omicidi a Mystery Island si è fermata a 615.000 spettatori (3,8%), mentre su Italia1 il classico d’animazione L’Era Glaciale ha appassionato 580.000 spettatori (3,6%). Rai3 con Sapiens – Un solo pianeta ha interessato 448.000 spettatori pari al 3%, e su Rete4 il film Trespass si è fermato a 289.000 spettatori (1,8%).
Risultati migliori per La7, dove In Altre Parole ha convinto quasi un milione di spettatori (5,8%), con un’ulteriore parte denominata "Ancora" seguita da 453.000 spettatori (3,3%). Chiudono Tv8, con 4 Ristoranti (291.000 spettatori, 1,8%), e il Nove, dove Accordi & Disaccordi ha totalizzato 340.000 spettatori con il 2,3%.
Tu si que vales ed il vantaggio sempre più netto di Mediaset
Il cambio di scenario è evidente: quest’anno il pubblico ha scelto in modo più netto l’offerta di Canale 5, premiando non solo lo spettacolo ma anche la capacità della rete di costruire un palinsesto forte sin dal preserale. Non è un caso, infatti, che La Ruota della Fortuna, in onda prima della prima serata, abbia toccato quota 4,5 milioni di spettatori con il 26,7% di share, regalando un traino ideale alla rete anche in vantaggio con la sovrapposizione con Ballando con le stelle.
Un ruolo importante nella crescita di Tú Sí Que Vales sembra averlo giocato anche la curiosità attorno alla new entry Paolo Bonolis. Il conduttore romano, tra i volti più amati della televisione italiana, ha debuttato quest’anno all’interno del programma e, sin dalla prima puntata, è apparso subito a suo agio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di una parte di pubblico che forse non seguiva con regolarità il format, contribuendo a consolidare l’identità del programma e a renderlo ancora più competitivo. Bonolis si è confermato punto di riferimento, capace di garantire ritmo e ironia in un contesto già rodato.
La prima grande sfida del sabato sera 2025 si conclude dunque con una vittoria netta di Canale 5. Tú Sí Que Vales si conferma un pilastro dell’intrattenimento televisivo, rilanciato dal ritorno di Gerry Scotti in preserale e dalla ventata di novità portata da Paolo Bonolis. Per Ballando con le Stelle, invece, la stagione si apre in salita: Milly Carlucci e il suo cast – tra i migliori degli ultimi anni – dovranno puntare sulla forza delle storie e sulla fidelizzazione del pubblico per provare a colmare il divario nelle prossime settimane.
