Ascolti tv ieri sera (25 ottobre): vola Tú Sí Que Vales, niente rimonta per Ballando con le stelle Gli ascolti tv di ieri sera premiano ancora una volta Tu si que vales su Canale 5, distacco netto per Ballando su Rai 1.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

La sfida degli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 ottobre 2025, ha visto ancora una volta un dominio netto di Tú Sí Que Vales, che si conferma il programma più seguito del sabato sera. Il talent show di Canale 5 ha ottenuto un risultato eccezionale, consolidando la propria leadership e lasciando ancora una volta alle spalle Ballando con le Stelle di Rai 1. Un successo che non sorprende, ma che sottolinea come la proposta di intrattenimento di Mediaset, complice anche il traino sempre fortissimo de La Ruota della Fortuna, continui a essere la preferita dal grande pubblico del weekend.

Ormai il sabato sera sembra diventato una vera e propria chimera per Rai 1: la sfida dell’Auditel si ripete puntualmente con lo stesso verdetto. Da un lato Tú Sí Que Vales, forte del suo mix di talento, ironia e ritmo televisivo perfetto, guidato da Maria De Filippi con la consueta maestria, dall’altro Ballando con le Stelle, che nonostante il grande impegno di Milly Carlucci e un cast di concorrenti molto amato, fatica a contrastare lo strapotere di Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ascolti tv ieri sera sabato 25 ottobre, i dettagli

Entrando nel dettaglio dei numeri, su Rai 1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 3.019.000 spettatori pari al 22.8% di share, in onda dalle 21:28 all’1:28. Un risultato solido, ma lontano dal successo del diretto concorrente. Su Canale 5, infatti, Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 4.214.000 spettatori con uno share del 27.1% dalle 21:28 alle 00:17, confermandosi il leader assoluto della prima serata. Il segmento "Buonanotte", in onda dalle 00:22 all’1:06, ha ottenuto altri 2.087.000 spettatori con il 25.9% di share, mantenendo così un livello di ascolti altissimo anche a notte inoltrata.

Sulle altre reti, su Rai 2 la serie S.W.A.T. ha raccolto 725.000 spettatori pari al 4.1% di share, mentre su Italia 1 il film d’animazione L’era glaciale – In rotta di collisione ha radunato 751.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3, Sapiens – Un solo pianeta ha convinto 440.000 spettatori pari al 2.7%, e su Rete 4 il film Non Stop ha totalizzato 561.000 spettatori con il 3.4%.

Buoni risultati anche per La7, dove In Altre Parole di Massimo Gramellini ha conquistato 1.095.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 496.000 spettatori (3.2%) nella seconda, intitolata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 378.000 spettatori (2.1%), seguito da 4 Hotel con 227.000 spettatori (1.5%). Infine, sul Nove, Accordi & Disaccordi ha interessato 442.000 spettatori con il 2.8%.

Anche questa settimana, dunque, la serata del sabato ha confermato la supremazia di Tú Sí Que Vales negli ascolti tv di ieri sera, lasciando ancora una volta Mediaset sul gradino più alto del podio e costringendo Rai 1 a inseguire da lontano.

Potrebbe interessarti anche