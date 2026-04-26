Ascolti tv ieri sera sabato 25 aprile: Amici batte finale Canzonissima Maria De Filippi vince la serata di ieri degli ascolti tv nonostante la sfida con la finale di Canzonissima..

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Raiplay, Mediaset Infinity

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Sfida del sabato sera degli ascolti tv vinta da Maria De Filippi con Amici. La finale di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci su Rai1, si arrende infatti a talent di Canale 5, che conquista il primato degli ascolti nella serata di sabato 25 aprile 2026.

Il talent di Canale 5 ha infatti raccolto 2.881.000 spettatori con uno share del 21,8% dalle 21:23 alle 00:36, confermandosi il programma più visto della prima serata. La finale di Canzonissima, invece, si è fermata a 2.155.000 spettatori pari al 18,3% di share, andando in onda dalle 21:21 fino all’1:25 di notte. Un distacco netto che certifica ancora una volta la forza del programma di Mediaset nel sabato sera televisivo.

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Per Rai1 si tratta di una serata importante ma non sufficiente per superare la concorrenza diretta. L’ultimo appuntamento dello show musicale guidato da Milly Carlucci aveva puntato su una finale ricca di ospiti e vinta Fabrizio Moro, che ha conquistato il titolo di questa edizione. Ma non è bastato.

Durante la puntata di Amici invece sono sul palco sono salite Serena Brancale e Delia con il brano Al mio paese, mentre Ermal Meta ha proposto Stella stellina, brano già presentato al Festival di Sanremo 2026. Spazio anche alla comicità con l’attore napoletano Alessandro Siani, chiamato a firmare l’angolo leggero della serata. Ancora una volta Amici, che continua a dominare il prime time del sabato sera. Anche il segmento finale Buonanotte ha mantenuto numeri solidi con 1.256.000 spettatori e il 20,8%.

Ascolti tv ieri sera, i numeri degli altri programmi

Sul fronte delle altre reti, su Rai2 The Rookie ha ottenuto 551mila spettatori pari al 3,5%, mentre su Italia1 Kung Fu Panda ha raccolto 672mila spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Berlinguer – La grande ambizione ha segnato 691mila spettatori e il 4,6%. Bene anche Rete4 con Don Camillo monsignore ma non troppo, seguito da 1.005.000 spettatori e il 7,1%.

Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.333.000 spettatori con l’8% nella prima parte e 665mila spettatori con il 5% nella seconda parte. Più distanti Tv8 con 4 Ristoranti al 2,5% e il Nove con Accordi & Disaccordi al 3,7%.

Equilibrio quasi perfetto anche nell’Access Prime Time: su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 3.871.000 spettatori con il 23,6%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.893.000 spettatori e il 23,5%, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna con 3.064.000 spettatori e il 19,5%.

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