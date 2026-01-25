Ascolti tv ieri sera sabato 24 gennaio, Maria De Filippi vince ancora Maria De Filippi ancora una volta regina negli ascolti tv di ieri sera, un sabato stellare per Canale 5.

Maria De Filippi trionfa negli ascolti tv ieri sera, confermandosi ancora una volta regina del sabato sera. A dominare la prima serata di sabato 24 gennaio 2026 è stato infatti C’è Posta per Te, che su Canale 5 ha conquistato 4.005.000 spettatori con uno share del 27,6%, staccando nettamente la concorrenza e portando a casa il primato assoluto della serata. Decisive, come sempre, le storie cariche di emozione raccontate dalla conduttrice: dal caso di Patrick, che ha tentato di riconquistare la fidanzata Lola dopo un tradimento, fino alle sorprese con protagonisti Alessandra Amoroso e gli attori della soap La forza di una donna, capaci di coinvolgere e commuovere il pubblico da casa.

Ascolti tv ieri sera sabato 24 gennaio, tutti gli altri dati

Su Rai1, The Voice Kids si difende con buoni numeri ma non riesce a reggere il confronto con il people show di Canale 5. Il talent dedicato ai più piccoli ha intrattenuto 3.278.000 spettatori, pari al 22,1% di share, confermandosi comunque una delle proposte più solide del prime time del servizio pubblico. Un risultato positivo, ma insufficiente per insidiare il dominio della De Filippi, che continua a dimostrarsi una certezza per Mediaset.

Più distaccate le altre reti generaliste. Su Rai2 la serata crime con F.B.I. ha raccolto 728.000 spettatori (4,1%), seguita da F.B.I. International con 635.000 spettatori e il 3,9%. Italia1 ha proposto il film Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, che ha ottenuto 792.000 spettatori con il 4,8% di share, mentre su Rai3 il film La Città Ideale si è fermato a 502.000 spettatori e al 3,2%.

Su Rete4 il grande classico Schindler’s List ha totalizzato 441.000 spettatori, pari al 3%, mentre La7 con In Altre Parole ha registrato 1.218.000 spettatori e il 6,8% nella prima parte, scendendo a 622.000 spettatori (4,1%) nella seconda parte intitolata In Altre Parole… Ancora. Numeri discreti per il talk, che riesce a ritagliarsi uno spazio interessante nel panorama del sabato sera.

Tra i canali tematici, su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 263.000 spettatori (1,5%) nel primo episodio e 225.000 spettatori (1,6%) nel secondo. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha interessato 347.000 spettatori con il 2,2%, mentre sul canale 20 il film Commando è stato visto da 349.000 spettatori (2%). Rai4 con L’effetto farfalla ha raccolto 208.000 spettatori (1,2%), Iris con Rapimento e riscatto 328.000 spettatori (2%), e Rai5 con Napoletano? E Famme ‘na Pizza ha raggiunto 237.000 spettatori con l’1,4%.

Bene anche l’access prime time, dove Rai1 con Affari Tuoi ha totalizzato 4.443.000 spettatori e il 24,6%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha toccato 4.371.000 spettatori con il 24,2%, dopo una prima fase a 3.483.000 spettatori e il 20,1%.

In sintesi, gli ascolti tv ieri sera premiano ancora una volta Maria De Filippi, che con C’è Posta per Te si conferma imbattibile nel sabato sera italiano, lasciando agli avversari solo le briciole e ribadendo il suo ruolo centrale nel panorama televisivo.

