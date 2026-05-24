Ascolti tv ieri sera sabato 23 maggio: Conti chiude col botto Carlo Conti chiude alla grande la stagione di Dalla Strada al Palco, tutti gli ascolti tv di ieri sera sabato 23 maggio.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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La finale di "Dalla Strada al Palco" vola oltre il 20% di share e stacca i Pooh su Canale 5 negli ascolti tv di ieri sera sabato 23 maggio. Carlo Conti si conferma garanzia assoluta per il sabato sera di Rai1. Un trionfo netto, che certifica la qualità del prodotto e la forza del suo conduttore.

Complice l’assenza di un vero e proprio competitor corazzato dopo la recente conclusione del serale di Amici di Maria De Filippi, l’ammiraglia Rai ha saputo capitalizzare al meglio l’attenzione del pubblico. La finale del talent show dedicato agli artisti di strada – che ha visto l’incoronazione del vincitore Alfio Russo – ha intrattenuto ben 2.569.000 spettatori pari al 20.2% di share dalle 21:58 alle 00:13, anticipata da una presentazione che aveva già scaldato i motori con 2.821.000 spettatori (18.2%).

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Si tratta di uno straordinario risultato per Carlo Conti che supera di oltre mezzo milione di spettatori la proposta di Canale 5. Un successo che certifica la qualità di un prodotto capace di dare ottimi riscontri in una fascia, quella del sabato sera, tradizionalmente favorevole a Mediaset in questo periodo dell’anno. La riprova che Conti sia una delle poche vere garanzie per il servizio pubblico.

Su Canale 5, l’evento musicale Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena ha incollato davanti al video 2.011.000 spettatori con uno share del 18.1% in una maratona prolungatasi fino alle 00:58. Nonostante l’affetto del pubblico per lo storico gruppo, il divario in termini di spettatori medi pende nettamente a favore di Rai1.

Ascolti tv ieri sera, le altre reti

Dietro ai due colossi nazionali, ottimo riscontro per l’informazione e la satira di La7: In Altre Parolecondotto da Massimo Gramellini ha conquistato 1.030.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte, mantenendo poi 552.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte denominata In Altre Parole… Ancora.

Molto bene anche il classico intramontabile di Rete4, Lo chiamavano Trinità…, capace di catalizzare ben 916.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Rai2 il film Il traditore è stato scelto da 687.000 spettatori (5.1%), mentre su Italia1 la pellicola per famiglie Belle & Sebastien ha radunato 591.000 spettatori (4.1%).

Nelle retrovie, l’approfondimento scientifico di Sapiens – Un Solo Pianeta su Rai3 si ferma a 477.000 spettatori (3.5%). Sul Nove l’analisi politica di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 444.000 spettatori con il 3.3% di share. Infine, su Tv8 l’appuntamento con la Formula 1 – preceduto da Paddock Live (203.000 – 1.3%) – ha siglato 301.000 spettatori pari al 2.1%. (Nota: I canali nativi digitali come 20, Rai4, Iris e RaiMovie hanno registrato share residuali non significativi ai fini del podio principale).

Access Prime Time

Prima del prime time, la sfida dell’Access Prime Time si è giocata ancora una volta sul filo degli ascolti. Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato l’eccellente cifra di 3.870.000 spettatori con il 25.5% di share (dalle 20:41 alle 21:30).

Subito dopo su Canale 5 si è registrata un’ottima performance: dopo una fulminea presentazione di Gira La Ruota della Fortuna da soli 8 minuti (3.070.000 – 21%), il game show vero e proprio La Ruota della Fortuna ha sorpassato la barriera dei 4 milioni, totalizzando ben 4.056.000 spettatori e il 26.3% di share dalle 20:53 alle 21:54, beneficiando anche di una differente durata e del forte traino.

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