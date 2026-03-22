Ascolti tv ieri sera sabato 21 marzo, il Serale di Amici batte Canzonissima (ma Milly Carlucci ‘regge’ l’urto) Nella prima serata di ieri sfida accesissima tra il Serale del talent Mediaset, al debutto, e la prima puntata del nuovo show di Milly Carlucci. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Come previsto, il sabato sera della televisione italiana si è trasformato in un campo di battaglia tra due colossi dell’intrattenimento. Da un lato Canale 5 con Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione e alla prima puntata del Serale; dall’altro Rai 1 con Canzonissima, il nuovo show di Milly Carlucci al debutto assoluto. Una serata storica, in cui due programmi di peso si sono sfidati direttamente per la prima volta, con risultati che confermano la forza del talent di Mediaset ma che al tempo stesso promuovono a pieni voti anche il lancio della nuova creatura di Carlucci, capace di tenere il passo fin dalla prima puntata. Ecco qui sotto tutti i dettagli sugli ascolti.

Ascolti tv ieri sera (21 marzo): vince Amici (ma Canzonissima regge)

La sfida della prima serata se la aggiudica Amici 25, che con 3.295.000 spettatori e il 23.8% di share si conferma uno dei programmi più seguiti del sabato sera italiano. Un risultato solido, anche se in calo rispetto alla prima puntata dell’edizione precedente, quando il Serale aveva registrato 4.019.000 spettatori e il 27.9% di share. Il gap è spiegabile in larga parte proprio per la presenza di Canzonissima in sovrapposizione diretta: la competizione con Rai 1 ha inevitabilmente eroso una parte del pubblico tradizionalmente fedele al talent.

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Canzonissima, dal canto suo, debutta con numeri incoraggianti. La presentazione dalle 21:25 alle 22:14 ha raccolto 3.900.000 spettatori con il 22% di share, mentre il programma vero e proprio, in onda dalle 22:14 all’1:14, si è fermato a 2.582.000 spettatori pari al 22.5% di share. Un esordio che Milly Carlucci può considerare positivo, tenuto conto della concorrenza diretta e del fatto che si trattava di una prima assoluta.

Le altre reti si sono spartite il pubblico rimanente, senza particolari sorprese. La7 con In Altre Parole si è difesa con 1.215.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e 586.000 (4.1%) nella seconda. Rete 4 con Nati con la camicia ha ottenuto 727.000 spettatori (4.7%), mentre Italia 1 con Cattivissimo Me ha raccolto 582.000 spettatori (3.5%), e il Nove con Accordi & Disaccordi ha seguito con 542.000 spettatori (3.6%). Chiudono la classifica Rai 2 con F.B.I. a 463.000 spettatori (3%), Rai 3 con La Pelle del Mondo a 405.000 spettatori (2.6%) e Tv8 con 4 Ristoranti a 216.000 spettatori (1.5%).

Riepilogo ascolti prima serata sabato 21 marzo 2026:

Canale 5 – Amici : 3.295.000 spettatori, 23.8%

: 3.295.000 spettatori, 23.8% Rai 1 – Canzonissima (presentazione) : 3.900.000 spettatori, 22%

Rai 1 – Canzonissima : 2.582.000 spettatori, 22.5%

La7 – In Altre Parole : 1.215.000 spettatori, 6.8%

Rete 4 – Nati con la camicia : 727.000 spettatori, 4.7%

Italia 1 – Cattivissimo Me : 582.000 spettatori, 3.5%

Nove – Accordi & Disaccord i: 542.000 spettatori, 3.6%

Rai 2 – F.B.I. : 463.000 spettatori, 3%

Rai 3 – La Pelle del Mondo : 405.000 spettatori, 2.6%

Tv8 – 4 Ristoranti: 216.000 spettatori, 1.5%

Access prime time: solito duello De Martino-Scotti

Anche nell’access prime time la sfida tra Rai 1 e Canale 5 è stata serrata, con i due cavalli di battaglia delle rispettive reti a sfidarsi senza esclusione di colpi. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, ha totalizzato 4.162.000 spettatori con il 22.7%, confermandosi uno dei programmi più solidi della fascia pre-serale. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha risposto con 4.298.000 spettatori e il 23.4%, preceduto dalla versione ridotta Gira La Ruota della Fortuna che aveva già raccolto 3.496.000 spettatori (19.4%). Un testa a testa equilibrato, che conferma come la guerra degli ascolti tra De Martino e Scotti sia tutt’altro che decisa.

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