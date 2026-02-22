Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco Liorni
Il sabato sera premia ancora Canale 5: C'è Posta per Te sfiora i 4 milioni di spettatori e si avvicina al 30% di share. Liorni distante, le Olimpiadi tengono su Rai2.
Nella serata di sabato 21 febbraio 2026 non c’è stata praticamente storia. Il prime time ha avuto un padrone assoluto, con Canale 5 che ha allungato sulla concorrenza grazie a uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, C’è Posta per Te. Nel frattempo, le ultime giornate delle Olimpiadi di Milano-Cortina hanno continuato a garantire un pubblico fedele su Rai 2, mentre gli altri canali si sono contesi le briciole di una serata dominata senza appello. Ecco qui sotto tutti i dettagli e i dati Auditel completi.
Ascolti tv ieri sera 21 febbraio, i dati Auditel della prima serata
Il dato della serata è tutto nella distanza tra i due programmi di punta delle reti principali. C’è Posta per Te di Maria De Filippi su Canale 5 ha registrato 3.930.000 spettatori con il 28.4% di share, un risultato che conferma la forza inesauribile del format nel cuore del pubblico italiano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dall’altra parte, L’Eredità – Sfida tra Giganti condotta da Marco Liorni su Rai 1 si è fermata a 2.024.000 spettatori con il 13.6% di share. De Filippi ha quindi letteralmente doppiato Liorni: non solo in termini di share, ma anche per numero assoluto di spettatori. Un divario che racconta bene la gerarchia del sabato sera televisivo in questo momento.
Rai 2 ha fatto invece registrare un risultato apprezzabile grazie alla copertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, seguite da 1.963.000 spettatori pari all’11.1% di share. Le ultime gioie sportive dei Giochi tengono ancora alta l’attenzione.
Più indietro gli altri canali: su Rete4 il film I due superpiedi quasi piatti ha convinto 727.000 spettatori (4.7%), mentre su Italia 1 Dolittle si è fermato a 725.000 spettatori (4.4%). Su La7, In Altre Parole ha registrato 1.136.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte, scendendo a 645.000 e il 4.6% nella seconda parte. Rai 3 con Quel pomeriggio di un giorno da cani ha raggiunto 527.000 spettatori (3.2%), Nove con Accordi & Disaccordi ha ottenuto 440.000 spettatori (2.9%), mentre Tv8 con 4 Ristoranti si è fermato a 396.000 spettatori (2.2%).
De Martino ‘tiene’ su Scotti nell’access prime time
Nella fascia che precede il prime time, Affari Tuoi su Rai 1 ha totalizzato 4.138.000 spettatori con il 22.6% di share, preceduto dal collegamento di Primafestival che aveva radunato 3.601.000 spettatori pari al 20%.
Su Canale 5 la risposta è arrivata da La Ruota della Fortuna, che ha chiuso con 3.980.000 spettatori e il 21.8% di share, avvicinandosi molto al programma di Rai 1. Prima, Gira La Ruota della Fortuna aveva ottenuto 3.110.000 spettatori (17.2%). Il duello pre-serale tra i due canali, quindi, si è risolto con un margine minimo. Anche se è indubbiamente Stefano De Martino a portarsi a casa lo scettro dell’access prime time del sabato sera.
A distanza, Rete 4 con 4 di Sera Weekend ha ottenuto 884.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 610.000 (3.3%) nella seconda. Rai 3, con La Confessione, ha invece raggiunto 860.000 spettatori (4.7%), seguita da Italia 1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine a 832.000 spettatori (4.6%), poi Tv8 con 4 Ristoranti a 385.000 spettatori (2.2%) e Nove con I Migliori Fratelli di Crozza a 322.000 spettatori (1.8%). Poche sorprese, dunque. In una serata dominata come al solito da Maria De Filippi e dal ‘duopolio’ Affari Tuoi-La Ruota della Fortuna nel pre-serale.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri 13 febbraio: Affari Tuoi si prende la prima serata, numeri da record contro Io sono Farah
Una prima serata senza il solito access prime time che ridisegna la mappa degli equi...
Ascolti tv ieri sera sabato 7 febbraio, Maria De Filippi cala per colpa delle Olimpiadi
Maria De Filippi trionfa negli ascolti tv di ieri sera, ma è il peggior risultato de...
Ascolti Tv ieri (8 febbraio): le Olimpiadi oscurano Cuori e il Milionario, De Martino scatenato
Le performance degli italiani alle Olimpiadi hanno conquistato tutti, mentre la seco...
Ascolti tv ieri 20 febbraio: L'eredità promossa in prima serata, Liorni batte Io sono Farah, ma non brilla
Una serata combattuta tra giochi, fiction e Olimpiadi, con l’access prime time che t...
Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis chiude bene, il pattinaggio vola su Rai 2
Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di ...
Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto
Don Matteo trionfa con oltre 4 milioni di spettatori in prima serata, il tg satirico...
Ascolti tv ieri (19 febbraio): Raoul Bova dominante, Striscia la Notizia chiude e delude, De Martino volta contro Scotti
Don Matteo trionfa con più di 3 milioni e mezzo di spettatori, il tg satirico di Ant...
Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si conferma
Don Matteo trionfa ancora con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all...