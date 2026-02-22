Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco Liorni Il sabato sera premia ancora Canale 5: C'è Posta per Te sfiora i 4 milioni di spettatori e si avvicina al 30% di share. Liorni distante, le Olimpiadi tengono su Rai2.

Nella serata di sabato 21 febbraio 2026 non c’è stata praticamente storia. Il prime time ha avuto un padrone assoluto, con Canale 5 che ha allungato sulla concorrenza grazie a uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, C’è Posta per Te. Nel frattempo, le ultime giornate delle Olimpiadi di Milano-Cortina hanno continuato a garantire un pubblico fedele su Rai 2, mentre gli altri canali si sono contesi le briciole di una serata dominata senza appello. Ecco qui sotto tutti i dettagli e i dati Auditel completi.

Ascolti tv ieri sera 21 febbraio, i dati Auditel della prima serata

Il dato della serata è tutto nella distanza tra i due programmi di punta delle reti principali. C’è Posta per Te di Maria De Filippi su Canale 5 ha registrato 3.930.000 spettatori con il 28.4% di share, un risultato che conferma la forza inesauribile del format nel cuore del pubblico italiano.

Dall’altra parte, L’Eredità – Sfida tra Giganti condotta da Marco Liorni su Rai 1 si è fermata a 2.024.000 spettatori con il 13.6% di share. De Filippi ha quindi letteralmente doppiato Liorni: non solo in termini di share, ma anche per numero assoluto di spettatori. Un divario che racconta bene la gerarchia del sabato sera televisivo in questo momento.

Rai 2 ha fatto invece registrare un risultato apprezzabile grazie alla copertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, seguite da 1.963.000 spettatori pari all’11.1% di share. Le ultime gioie sportive dei Giochi tengono ancora alta l’attenzione.

Più indietro gli altri canali: su Rete4 il film I due superpiedi quasi piatti ha convinto 727.000 spettatori (4.7%), mentre su Italia 1 Dolittle si è fermato a 725.000 spettatori (4.4%). Su La7, In Altre Parole ha registrato 1.136.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte, scendendo a 645.000 e il 4.6% nella seconda parte. Rai 3 con Quel pomeriggio di un giorno da cani ha raggiunto 527.000 spettatori (3.2%), Nove con Accordi & Disaccordi ha ottenuto 440.000 spettatori (2.9%), mentre Tv8 con 4 Ristoranti si è fermato a 396.000 spettatori (2.2%).

De Martino ‘tiene’ su Scotti nell’access prime time

Nella fascia che precede il prime time, Affari Tuoi su Rai 1 ha totalizzato 4.138.000 spettatori con il 22.6% di share, preceduto dal collegamento di Primafestival che aveva radunato 3.601.000 spettatori pari al 20%.

Su Canale 5 la risposta è arrivata da La Ruota della Fortuna, che ha chiuso con 3.980.000 spettatori e il 21.8% di share, avvicinandosi molto al programma di Rai 1. Prima, Gira La Ruota della Fortuna aveva ottenuto 3.110.000 spettatori (17.2%). Il duello pre-serale tra i due canali, quindi, si è risolto con un margine minimo. Anche se è indubbiamente Stefano De Martino a portarsi a casa lo scettro dell’access prime time del sabato sera.

A distanza, Rete 4 con 4 di Sera Weekend ha ottenuto 884.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 610.000 (3.3%) nella seconda. Rai 3, con La Confessione, ha invece raggiunto 860.000 spettatori (4.7%), seguita da Italia 1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine a 832.000 spettatori (4.6%), poi Tv8 con 4 Ristoranti a 385.000 spettatori (2.2%) e Nove con I Migliori Fratelli di Crozza a 322.000 spettatori (1.8%). Poche sorprese, dunque. In una serata dominata come al solito da Maria De Filippi e dal ‘duopolio’ Affari Tuoi-La Ruota della Fortuna nel pre-serale.

