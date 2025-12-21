Ascolti tv ieri sera, sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle chiude in bellezza
Milly Carlucci vince la sfida degli ascolti tv di ieri sera, ma rispetto allo scorso anno Ballando per 1 milione di spettatori.
Serata di dominio per Ballando con le Stelle, che chiude la stagione senza rivali e si prende la vetta degli ascolti del sabato sera. Lo show di Milly Carlucci, nonostante nel corso dell’autunno abbia spesso perso il confronto diretto con Tu sì que vales, saluta il pubblico con un risultato importante, confermandosi un format ancora centrale nella proposta di Rai1.
Ascolti tv ieri sera 20 dicembre, Ballando vince ma che calo dallo scorso anno
Su Rai1, la finale vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti ha registrato nel segmento Tutti in Pista 3.911.000 spettatori pari al 21,7% di share tra le 21:36 e le 22:37. Il programma ha poi raggiunto 3.189.000 spettatori con uno share del 31,7% nella fascia 22:37–1:56, dominando nettamente la concorrenza.
Un successo netto nella serata, ma che non cancella un dato più scomodo se si guarda al confronto con la scorsa edizione. Il risultato finale appare infatti impietoso sul piano numerico: Ballando con le Stelle passa dai 4,1 milioni di spettatori dello scorso anno agli attuali 3,1 milioni, segnando un calo evidente che non può essere ignorato. Un calo che non sembra legato al cast, visto che i ballerini si sono dimostrati ancora una volta di altissimo livello, capaci di offrire spettacolo e qualità tecnica per tutta la stagione.
Il nodo, piuttosto, sembra stare altrove. Per evitare un ulteriore arretramento nella prossima edizione, il programma dovrà probabilmente rinnovare qualcosa nelle dinamiche interne e soprattutto nella giuria, che nel tempo ha mostrato segni di ripetitività. Un aggiornamento appare necessario per restituire freschezza a un format storico che resta forte, ma che non può permettersi di vivere solo di rendita.
Gli altri ascolti prime time
Tornando al resto del prime time, su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo si ferma a 1.689.000 spettatori con il 13,4% di share. Su Rai2 S.W.A.T. raccoglie 641.000 spettatori pari al 3,6%, mentre su Italia1 il film Shrek intrattiene 965.000 spettatori con il 5,6%.
Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 795.000 spettatori e il 4,6%, mentre Rete4 con La Promessa ottiene una media di 966.000 spettatori pari al 6,6%. Su La7 In Altre Parole – Di Più conquista 424.000 spettatori con il 2,8%.
Affari tuoi perde ancora con la Ruota
Nell’access prime time, su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.433.000 spettatori con il 24,1% di share. Su Canale5 ottima performance per La Ruota della Fortuna, che dopo Gira la Ruota della Fortuna (3.846.000 spettatori e 21,9%) sale a 4.734.000 spettatori e al 25,5% nella fascia 20:46–21:54.
Una chiusura vincente, dunque, ma con più di un campanello d’allarme in vista del futuro: Ballando con le Stelle resta un pilastro del palinsesto Rai, ma per continuare a brillare dovrà inevitabilmente cambiare passo.
