Ascolti tv ieri sera sabato 18 aprile: continua dominio di Amici Amici di Maria De Filippi vince la sfida con Canzonissima per gli ascolti tv di ieri sera, tutti i dati auditel.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Continua senza ostacoli la corsa di Amici al sabato sera. Il talent show condotto da Maria De Filippi si conferma ancora una volta leader assoluto della prima serata, staccando nettamente la concorrenza e ribadendo il suo ruolo di vero punto di riferimento del palinsesto del weekend nonostante una leggera flessione rispetto alla scorsa settimana. Non basta la crescita di Canzonissima su Rai1 con Milly Carlucci, che pure registra un miglioramento in termini di pubblico: il gap resta significativo e il programma di Canale 5 si conferma una vera e propria corazzata capace di mantenere numeri solidi settimana dopo settimana.

La puntata di Amici ha offerto uno spettacolo ricco, sostenuto anche dalla presenza di numerosi ospiti che hanno contribuito ad accendere la serata: Alessandro Cattelan, Vanessa Incontrada, Luca Laurenti, Carlo Amleto, Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci. Un mix di musica, intrattenimento e racconto che continua a rappresentare la cifra del programma. Sul fronte gara, la serata ha portato all’eliminazione di Kiara, momento che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e creato polemiche nella giuria. Dall’altra parte, su Rai1, Canzonissima ha incoronato vincitore di puntata Leo Gassman.

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Ascolti tv ieri sera, tutti i dati della prima serata

Entrando nel dettaglio degli ascolti, Amici su Canale 5 conquista 3.009.000 spettatori con il 22,4% di share, mantenendo un margine significativo sulla concorrenza. Su Rai1 Canzonissima si attesta a 2.283.000 spettatori pari al 17,9%, un risultato in crescita rispetto alle precedenti puntate ma ancora insufficiente per colmare il divario con il talent di Canale 5.

Nel resto del panorama televisivo, i numeri risultano più contenuti ma comunque indicativi delle diverse proposte. Su Rai2 The Rookie è stato seguito da 613.000 spettatori (3,8%), mentre su Italia1 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo ha raccolto 748.000 spettatori (4,6%). Su Rai3 Il capo perfetto si ferma a 546.000 spettatori con il 3,5% di share.

Da segnalare il buon risultato di Rete4 con Don Camillo e l’onorevole Peppone, che supera la soglia del milione raggiungendo 1.002.000 spettatori (6,5%) confermandosi un grande classico amato dagli italiani. Su La7 In Altre Parole ottiene 1.302.000 spettatori (7,4%) nella prima parte e 670.000 (4,9%) nella seconda. Sul Nove Accordi & Disaccordi si attesta a 579.000 spettatori (3,9%), mentre Tv8 con 4 Ristoranti registra 329.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, sfida sul filo tra De Martino e Scotti

Equilibrio quasi totale nella fascia di Access Prime Time, dove la sfida tra Rai1 e Canale 5 si gioca sul filo di poche decine di migliaia di spettatori. Affari Tuoi totalizza 3.935.000 spettatori con il 22,4%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna raggiunge 4.075.000 spettatori e il 23%.

Un testa a testa che si riflette anche nelle strategie di palinsesto: come ogni sabato, La Ruota della Fortuna riduce la sua durata più estesa per accompagnare il pubblico verso l’inizio di Amici, funzionando da vero e proprio traino. Un meccanismo ormai consolidato che contribuisce a rafforzare ulteriormente la leadership del talent show.

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