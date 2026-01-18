Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri sera sabato 17 gennaio, trionfa sempre Maria De Filippi

C'è posta per te con Maria De Filippi da quasi 1 milione di stacco ad Antonella Clerici, gli ascolti tv di ieri sera.

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 11 gennaio 2026
La sfida del sabato sera di ieri, 17 gennaio 2026, conferma il predominio di Canale 5 nella prima serata, anche se Rai1 riesce a mostrare segnali di recupero. Antonella Clerici, alla guida di The Voice Kids, accorcia leggermente le distanze rispetto alla concorrenza, ma il divario resta comunque ampio e continua a premiare Maria De Filippi, che si conferma regina degli ascolti del sabato sera. Un risultato favorito anche dalla presenza di due super ospiti molto amati dal pubblico come Emma Marrone e Stefano De Martino, capaci di far volare ancora gli ascolti della rete ammiraglia.

Ascolti tv ieri sera sabato 17 gennaio 2026, tutti i dati auditel

Ad aggiudicarsi il miglior dato della serata è stato ancora una volta C’è Posta per Te, che ha conquistato 3.931.000 spettatori con il 27% di share. Il people show di Canale 5 registra una flessione rispetto alla settimana precedente, perdendo circa mezzo milione di telespettatori e quasi due punti di share, ma il risultato resta solido e più che sufficiente per mantenere la leadership. Il programma di Maria De Filippi continua così a dimostrarsi una certezza del palinsesto Mediaset, capace di resistere anche a una lieve erosione degli ascolti.

Su Rai1, The Voice Kids si ferma a 3.056.000 spettatori con il 20,8% di share. Un dato che, pur non permettendo il sorpasso, segna un leggero miglioramento e consente ad Antonella Clerici di ridurre il distacco. La crescita non basta però a colmare il gap con Canale 5, che resta superiore sia in termini di pubblico assoluto sia di share, confermando una distanza ancora significativa nella sfida del sabato sera.

Più staccate le altre reti generaliste. Su Rai2 è andato in onda il quindicesimo episodio della settima stagione della serie FBI, seguito da 628.000 spettatori pari al 3,4% di share. Rai3 ha proposto il documentario La città ideale, mentre Italia1 ha puntato sul film d’animazione Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, che ha raccolto 673.000 spettatori con il 4% di share. Su Rete4, infine, il film Più forte, ragazzi! ha totalizzato 576.000 spettatori e il 3,4% di share, confermandosi su valori in linea con la media della rete.

Gerry Scotti e Stefano De Martino vicinissimi

Particolarmente combattuta anche la fascia dell’access prime time, dove si è rinnovato il tradizionale duello tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. A rendere la sfida ancora più curiosa è stata la presenza di Stefano De Martino sul palco della concorrenza. A spuntarla è stata La Ruota della Fortuna, che ha registrato 4.454.000 spettatori con il 24% di share. Molto vicino Rai1, che nella stessa fascia ha totalizzato 4.325.000 spettatori e il 23,4% di share, confermando un access prime time equilibrato e deciso su margini minimi.

Kiara Fina

Kiara Fina
Maria Chiara Augenti

Maria Chiara Augenti
Leonardo De Amicis

Leonardo De Amicis
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo

