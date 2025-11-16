Ascolti tv ieri sera sabato 15 novembre: tra Ballando e Tú Sí Que Vales i numeri parlano chiaro Gli ascolti tv di sabato 15 novembre premiano ancora una volta Canale 5 sia su in prima serata che in access, tutti i dati auditel di ieri sera.

La serata di sabato 15 novembre 2025 conferma un copione ormai abituale: la sfida del prime time tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales resta il cuore del weekend televisivo italiano, ma il confronto tra Rai1 e Canale 5 continua a pendere in modo piuttosto evidente verso Mediaset anche negli ascolti tv di ieri sera. Anche questa settimana i dati Auditel restituiscono un quadro chiaro, quasi cristallizzato.

Ascolti tv ieri sera sabato 15 novembre, mezzo milione tra Ballando e Tu si que vales in sovrapposizione

Rai1 apre la serata con Tutti in Pista, segmento introduttivo di Ballando con le Stelle, che registra 3.659.000 spettatori pari al 20.4% dalle 21:25 alle 22:27. La puntata vera e propria, in onda dalle 22:27 all’1:34, ottiene 2.780.000 spettatori con il 26.3% di share. Come accade ormai da settimane, lo show di Milly Carlucci regge in termini di percentuali grazie alla lunga durata, ma continua a perdere terreno nel dato assoluto, in particolare nella fascia di sovrapposizione con il diretto concorrente.

Su Canale 5, infatti, Tú Sí Que Vales domina ancora una volta la serata con 3.993.000 spettatori e il 26.8% di share, dalle 21:31 alle 00:16. Il segmento finale "Buonanotte" mantiene un ascolto eccellente con 1.759.000 spettatori e il 23.7%. La superiorità del talent show Mediaset emerge in maniera netta nella sovrapposizione diretta: dalle 21:32 alle 00:16 Ballando con le Stelle totalizza 3.415.000 spettatori (22.96%), mentre Tú Sí Que Vales vola a 3.991.000 spettatori (26.83%). Una forbice che si conferma settimana dopo settimana, consolidando il primato del programma di Maria De Filippi, vera regina della tv italiana e ormai capace anche di concedersi un cameo su Rai 2 ospite fissa di Francesca Fagnani a Belve.

Il commento è ormai inevitabile: le distanze sono ben delineate, con Tú Sí Que Vales che continua a essere la scelta preferita del pubblico del sabato. Ballando rimane sotto i tre milioni nella fase centrale della puntata, recupera share grazie all’allungamento fino a notte fonda, ma non riesce a invertire la tendenza. Il pubblico, semplicemente, sta premiando il ritmo più veloce e la formula collaudata del talent Mediaset.

Gli altri dati auditel in prima serata

Nel resto della programmazione, su Rai2 S.W.A.T. registra 798.000 spettatori (4.6%), mentre su Italia 1 il film Biancaneve e il cacciatore raccoglie 674.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 il documentario No Other Land sorprende con 769.000 spettatori e il 4.5%, superando sia Italia 1 sia Rai2. Su Rete 4 Midway si ferma a 415.000 spettatori (2.8%).

Buona performance per La7, con In Altre Parole visto da 1.003.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 554.000 (3.8%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 349.000 spettatori (2%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi segna 453.000 spettatori e il 3%.

La sfida nell’access è di Gerry Scotti

In access prime time, la sfida resta accesa: Affari Tuoi conquista 3.984.000 spettatori (21.8%), mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti vola a 4.731.000 spettatori e il 25.8%, dopo Gira la Ruota della Fortuna a 3.855.000 (22%). Anche qui, come nel prime time, la forbice si allarga a favore di Mediaset, con Gerry Scotti che guadagna anche in termini di share grazie alla durata maggiore del programma. Un risultato quello di Affari Tuoi sotto i 4 milioni e tra le delusioni maggiore delle ultime settimane in cui il divario sembrava essersi accorciato.

