Ascolti tv ieri sera sabato 14 marzo, Sanremo Top vince con dati bassi Carlo Conti vince la sfida degli ascolti tv di ieri sera, ma Sanremo Top crolla rispetto a 7 giorni fa con un calo di tutta la platea televisiva.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Una prima serata debole per numero di spettatori complessivi, con la sensazione diffusa di un sabato televisivo poco competitivo. A vincere è stata Rai1 con Sanremo Top, ma con numeri tutt’altro che brillanti e soprattutto in netto calo rispetto alla settimana precedente.

Il programma celebrativo dell’ultima edizione del Festival con la metà dei cantanti in gara si è fermato a 2.192.000 spettatori pari al 17,9% di share, dalle 21:56 alle 00:59. Un risultato che basta per conquistare la serata ma che racconta anche un dato di partenza molto basso: meno di due milioni e mezzo di teste per il programma leader del sabato sera rappresentano infatti un livello piuttosto modesto per la prima rete. Il confronto con la settimana scorsa evidenzia inoltre un calo sensibile rispetto ai 2,8 milioni di spettatori registrati il 7 marzo, segnale di un prodotto che non sembra aver convinto pienamente il pubblico.

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A pesare, secondo molti osservatori, sarebbe stata soprattutto la confezione del programma: ritmo giudicato lento e una costruzione narrativa poco incisiva per un format che avrebbe dovuto invece valorizzare il grande patrimonio musicale e televisivo del Festival. Elementi che hanno probabilmente limitato la capacità di fidelizzazione del pubblico.

La vittoria di Rai1 arriva anche in un contesto di concorrenza non particolarmente aggressiva. Su Canale5 andava infatti in onda la replica del concerto di Sal Da Vinci Stasera… che Sera!, che ha raccolto comunque 2.011.000 spettatori con il 15,2% di share dalle 21:59 alle 00:29, restando a breve distanza dalla rete ammiraglia Rai. Un risultato dignitoso per una riproposizione, che conferma come la serata sia stata giocata su numeri piuttosto contenuti.

Ascolti tv ieri sera sabato 14 marzo, tutti gli altri dati

Sul resto della griglia gli ascolti si sono distribuiti senza particolari exploit. Su Italia1 il film Tata Matilda e il grande botto ha ottenuto 908.000 spettatori (5,6%), mentre su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo! ha raccolto 847.000 spettatori con il 5,4%. Più indietro Rai2 con la serie F.B.I., scelta da 718.000 spettatori (4,2%), e Rai3 con il film The Whale, visto da 595.000 spettatori (3,6%).

Tra i programmi di approfondimento, In Altre Parole su La7 ha registrato 1.124.000 spettatori con il 6,1% nella prima parte e 669.000 spettatori con il 4,9% nella seconda, mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha raggiunto 519.000 spettatori (3,4%). Più contenuti i numeri di Tv8, dove 4 Ristoranti si è fermato a 420.000 spettatori (2,3%).

Scotti batte De Martino

La serata era stata aperta da un access molto più vivace. Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.506.000 spettatori con il 24,1% tra le 20:44 e le 21:43, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha addirittura fatto meglio arrivando a 4.747.000 spettatori e il 25,4% dalle 20:52 alle 21:55, dopo l’anteprima Gira la Ruota della Fortuna (3.726.000 spettatori, 20,6%). Una sfida dunque vinta da Gerry Scotti dopo diverse sere in cui Stefano De Martino aveva avuto la meglio. Numeri che evidenziano ancora di più il crollo di platea nel passaggio alla prima serata, confermando un sabato televisivo complessivamente poco brillante.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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