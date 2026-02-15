Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice batte Maria Antonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino.

È accaduto davvero, e per molti osservatori della televisione italiana si tratta di un piccolo evento storico: Maria De Filippi ha perso la prima serata degli ascolti tv ieri sera. Nel sabato di San Valentino, infatti, la sfida del prime time ha visto prevalere Rai1 con The Voice Kids, che ha superato, seppur di misura, C’è Posta per Te, programma da anni quasi imbattibile nella serata più competitiva della settimana.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera il contesto generale. L’attenzione del pubblico, infatti, in questi giorni è fortemente catalizzata dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che stanno registrando numeri importanti su tutte le reti del servizio pubblico. Anche ieri sera Rai2 ha ottenuto un ottimo riscontro con il pattinaggio su ghiaccio, contribuendo a rafforzare complessivamente la serata della Rai. Un vero boom olimpico che, sommato alla forza dell’intrattenimento di Rai1, ha probabilmente inciso sugli equilibri complessivi della serata.

A vincere la sfida principale è stato dunque The Voice Kids, che ha coinvolto il pubblico fino a notte inoltrata, mentre su Canale5 C’è Posta per Te ha comunque mantenuto ascolti molto solidi, confermando la fedeltà del proprio pubblico ma senza riuscire, questa volta, a conquistare la vetta.

Ascolti tv ieri sera: tutti i dati Auditel del 14 febbraio

Entrando nel dettaglio degli ascolti tv ieri sera, su Rai1 The Voice Kids, che ha visto trionfare Matteo Trullu, ha intrattenuto 3.382.000 spettatori pari al 23,4% di share dalle 21:24 alle 00:52. Su Canale5 C’è Posta per Te ha raccolto 3.272.000 spettatori con il 22,1% dalle 21:24 alle 00:41, rimanendo dunque a poca distanza ma senza riuscire nel sorpasso.

Ottimo risultato per Rai2, dove le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con il pattinaggio su ghiaccio, hanno registrato un netto di 1.488.000 spettatori pari all’8,4%, confermando il grande interesse per i Giochi.

Più distanziate le altre reti. Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone ha radunato 679.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Balla coi lupi ha raggiunto 551.000 spettatori e il 3,6%, mentre su Rete4 Non c’è due senza quattro ha totalizzato 608.000 spettatori con il 3,7%.

Su La7 In Altre Parole ha conquistato 974.000 spettatori con il 5,3% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 3,2% nella seconda parte, intitolata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 261.000 spettatori con l’1,4%, mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 376.000 spettatori con il 2,4%.

Tra i canali tematici, il film After the Sunset sul 20 è stato seguito da 226.000 spettatori con l’1,3%, Black Box – La scatola nera su Rai4 ha ottenuto 238.000 spettatori con l’1,4%, Training Day su Iris ha interessato 302.000 spettatori pari all’1,8%, mentre Trafficked su RaiMovie è stato visto da 201.000 spettatori con l’1,1%.

Access prime time: i dati di Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

Nella fascia dell’access prime time la sfida è rimasta particolarmente equilibrata. Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.081.000 spettatori pari al 22,3% dalle 20:41 alle 21:22, confermandosi uno dei programmi più forti della fascia.

Su Canale5, invece, Gira La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.857.000 spettatori con il 16,3%, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.512.000 spettatori con il 19,2% dalle 20:45 alle 21:20, mantenendo una distanza contenuta dal game show di Rai1. Uno dei distacchi più ampi in favore di Rai 1.

Nel complesso, dunque, la serata del 14 febbraio segna un risultato destinato a far discutere: Maria De Filippi resta una delle regine indiscusse della televisione italiana, ma ieri sera la leadership del sabato è passata, almeno per una notte, nelle mani di Rai1, in una serata in cui anche l’effetto Olimpiadi ha contribuito a ridisegnare gli equilibri degli ascolti tv.

