Ascolti tv ieri (sabato 11 aprile): Amici batte Canzonissima, stallo tra De Martino e Scotti Amici approfitta del crollo di Canzonissima e stravince la sfida del sabato, tutti gli ascolti tv di ieri sera.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Gli ascolti tv ieri sera, sabato 11 aprile, confermano un copione ormai consolidato: Amici di Maria De Filippi resta il dominatore del sabato sera, anche se con numeri più bassi rispetto alle edizioni precedenti. Un primato che oggi si regge su un equilibrio diverso, dove la forza del format si intreccia con la debolezza della concorrenza, a partire da Canzonissima, che partito fortissimo quasi appaiato ha dimostrato di essere una proposta davvero debole e poca allettante per il pubblico.

Ascolti tv ieri sera, Amici batte Canzonissima

Il talent condotto da Maria De Filippi ha raccolto 3.248.000 spettatori con il 23.1% di share, confermandosi leader della prima serata. Un risultato netto se confrontato con quello dello show guidato da Milly Carlucci, che si ferma a 2.206.000 spettatori e il 17.4%. La forbice supera il milione di telespettatori, un divario significativo soprattutto alla luce dell’investimento produttivo e della presenza di grandi nomi della musica nel programma di Rai1.

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Eppure, il dato più interessante nell’analisi degli ascolti tv ieri sera non è soltanto la vittoria di Amici, quanto il contesto in cui questa si inserisce. Il programma continua a funzionare grazie a una formula rodata e a un pubblico fedele, ma appare evidente come anche il talent risenta della trasformazione del consumo televisivo. I numeri restano solidi, ma lontani da quelli che in passato permettevano di superare con facilità soglie ben più alte.

Sul fronte opposto, Canzonissima paga un percorso in discesa. Partito con aspettative elevate, alimentate dalla curiosità per il ritorno di un brand storico, lo show ha progressivamente perso terreno sia in termini di spettatori sia di share. La difficoltà sembra essere quella di trovare un equilibrio tra l’elemento nostalgico e una proposta capace di parlare al pubblico contemporaneo. Il risultato è un calo costante che, settimana dopo settimana, amplia il distacco dal competitor diretto.

Tutti gli altri dati

Nel resto della serata, gli ascolti tv ieri sera restituiscono un quadro frammentato. Su Rai2 "Morgane – Detective Geniale 5" si attesta a 859.000 spettatori con il 5.5%, mentre su Italia1 il film "Minions" raccoglie 642.000 spettatori (3.8%). Tiene il pubblico tradizionale di Rete4 con "Il ritorno di Don Camillo", che supera il milione di spettatori arrivando a 1.058.000 e il 6.7%. Su La7, "In Altre Parole" registra 1.338.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 758.000 (5.3%) nella seconda, confermandosi una proposta stabile.

Pareggio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

Interessante anche la sfida dell’access prime time, dove gli ascolti tv ieri sera mostrano un sostanziale equilibrio: "Affari Tuoi" su Rai1 e "La Ruota della Fortuna" su Canale 5 viaggiano appaiati, entrambi al 23.4% di share e oltre i 4,1 milioni di spettatori. Un segnale che la competizione si accende già prima della prima serata, con Gerry e Stefano ormai saldamente appaiati nelle tv degli italiani.

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