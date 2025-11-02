Ascolti TV ieri sera sabato 1 novembre: “Tu si que vales” vince sempre, “Affari Tuoi” rimonta Gli ascolti tv di ieri sera segnano un calo generale per la prima serata, ma confermano anche le gerarchie dei programmi di punta.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Mediaset Infinity e RaiPlay

CONDIVIDI

La sfida del sabato sera continua a essere il grande appuntamento del weekend televisivo, ma con un andamento più contenuto rispetto alle scorse settimane. Gli ascolti di ieri, sabato 1 novembre 2025, mostrano un lieve calo generale per i due programmi di punta, con Tu si que vales che si conferma leader assoluto e Ballando con le stelle che resiste grazie al suo pubblico fedele. Allo stesso tempo, nell’access prime time, Affari Tuoi con Stefano De Martino continua la sua rimonta e accorcia le distanze su La Ruota della Fortuna, che perde circa mezzo milione di spettatori.

Dati Auditel della serata: "Tu si que vales" leader, "Ballando" in calo ma solido

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, Tu si que vales ha dominato la prima serata con 3.915.000 spettatori pari al 25,9% di share, confermandosi come il programma più visto del sabato. A guidare il talent, Maria De Filippi, affiancata in giuria da Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli come voce del popolo. Anche se il dato risulta in leggero calo rispetto alla settimana precedente, il format resta una garanzia di successo per Mediaset, capace di unire intrattenimento, emozione e comicità.

Su Rai 1, Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci ha invece raccolto 2.941.000 spettatori con il 23,3% di share, scendendo sotto la soglia dei tre milioni. Una puntata movimentata, segnata dall’eliminazione di Beppe Convertini e dall’infortunio di Francesca Fialdini, costretta a fermarsi momentaneamente. Nonostante il calo, lo show resta uno dei pilastri della Rai e continua a registrare un forte seguito sui social.

Il quadro complessivo delle altre reti generaliste mostra risultati più modesti ma in linea con la media stagionale: su Rai 2 la serie S.W.A.T. ha totalizzato 712.000 spettatori (4,1%), mentre su Rai 3 l’opera Tosca – Teatro dell’Opera di Roma ha interessato 549.000 spettatori (3,3%). Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini, in onda su Italia 1, ha intrattenuto 668.000 spettatori (4%), mentre su Rete 4 il film Un uomo tranquillo ha registrato 489.000 spettatori (3,1%). In chiusura, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese su Tv8 ha raccolto 328.000 spettatori (1,9%), e Accordi & Disaccordi sul Nove si è fermato a 396.000 spettatori (2,5%).

Access prime time: "Affari Tuoi" di Stefano De Martino recupera terreno

Nell’access prime time, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 è più serrata che mai. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha registrato 4.163.000 spettatori con il 23,2% di share, avvicinandosi sensibilmente a La Ruota della Fortuna su Canale 5, seguita da 4.282.000 spettatori con il 23,8% di share. Una distanza minima che conferma la crescita costante del game show di Rai 1 e il forte gradimento per De Martino, che partito con una forbice di più di un milione di distanza sta limando sempre più la lunghezza che lo separa da Gerry Scotti. Questo nonostante la Rai abbia deciso di penalizzarlo per far iniziare prima il prime time, con la Ruota che continua almeno per 15′ in più.

Il sabato sera del 1 novembre segna dunque un lieve calo generale nei dati auditel rispetto alla scorsa settimana, ma Tu si que vales resta il dominatore assoluto del prime time. Ballando con le stelle resiste con un pubblico fedele, mentre Affari Tuoi continua a guadagnare terreno nell’access, riducendo la distanza da La Ruota della Fortuna e confermando l’ottimo momento di Stefano De Martino.

Potrebbe interessarti anche