Ascolti Tv ieri (3 gennaio): lo show di Pavarotti è il programma più visto, lo speciale Tg1 arranca

Le reti ammiraglie Rai e Mediaset nella serata di sabato 3 gennaio hanno puntato su proposte diverse, tra attenzione all'attualità e lo spettacolo di Pavarotti in replica

Pavarotti L'uomo che emozionò il mondo
Nella prima serata di sabato 3 gennaio 2025 chi era davanti alla Tv ha potuto scegliere tra diverse proposte, anche se alcune reti, Rai1 e Rete4, hanno modificato il palinsesto che era inizialmente programmato puntando su uno speciale dedicato alla crisi in Venezuela dopo l’attacco messo a segno da Donald Trump.

Le proposte diverse di Rai1 e Canale 5

Rai1 ha proposto lo speciale " TG1 – Attacco USA al Venezuela, che ha intrattenuto 1.538.000 spettatori pari al 9.8%. Su Canale5 la replica di Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo ha raccolto davanti al video 1.655.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Questo conferma come in una serata particolare come quella del sabato sera il pubblico possa avere voglia di qualcosa che consenta di rilassarsi stando davanti al piccolo schermo, nonostante nel mondo ci sia una situazione che non consente di stare troppo tranquilli.

I risultati delle altre reti generaliste tra film, cultura e non solo: il boom del Circo

Rai2 ha invece proposto il Festival di Montecarlo (inizialmente previsto sulla rete ammiraglia), che ha catalizzato l’attenzione di 1.353.000 spettatori pari al 10%. Chi si è invece sintonizzato su Italia1 ha invece potuto seguire un film di animazione come "Shrek Terzo", adatto ai più piccoli ma non solo, che ha registrato l’attenzione di 1.030.000 spettatori (6.3%).

Rete4 ha continuato a dedicare spazio all’informazione, come accaduto nelle due sere precedenti, questa volta con uno speciale di "Quarta Repubblica", condotto da Nicola Porro (sarà in onda anche domani), seguito da 711.000 spettatori (5.6%). Rai3 ha invece proposto "La Città Ideale" con Massimiliano Ossini, occasione per approfondire le proprie conoscenze semplicemente stando davanti allo schermo, che è stato seguito da 668.000 spettatori e il 4.4% di share.

Tv8 ha invece voluto andare sul sicuro puntando su un format che appassiona da tempo sia chi ama la cucina, sia le sfide tra concorrenti, come "4 Ristoranti" con Alessandro Borghese, visto da 476.000 spettatori (2.9%), mentre su La7 è andato in onda "In Viaggio con Barbero", che ha conquistato 419.000 spettatori con il 3.1%.

La sfida dell’access prime time

Ormai da tempo la sfida degli ascolti non coinvolge solamente quanto viene trasmesso dalle varie reti in prima serata, ma soprattutto l’access prime time, che sta raggiungendo in modo costante numeri stellari, che non possono che rendere orgogliose Rai e Mediaset.

Ancora una volta a vincere è Canale 5, anche se il dislivello rispetto a Rai1 è comunque minimo. "La Ruota della Fortuna" è stata infatti vista da 4.824.000 spettatori e il 25.9% dalle 20:44 alle 21:52, mentre "Affari Tuoi" ha catalizzato l’interesse di 4.555.000 spettatori (24.3%) dalle 20:43 alle 21:36.

Guida TV

Programmi

