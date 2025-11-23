Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (22 novembre), serataccia Rai: Ballando con le stelle e Affari Tuoi affondano. Tutti i dati Autidel

Tutti i dati Auditel della giornata di ieri: Tu si Que Vales fa il botto come La Ruota della Fortuna, serata amara per Milly Carlucci e Stefano De Martino.

Ascolti tv 22 novembre De Martino e Carlucci
Raiplay

Nuovo appuntamento per gli ascolti tv. Ieri sabato 22 novembre 2025, infatti, è andata in scena l’ennesima sfida tra Ballando con le Stelle (Rai 1) e Tu si que vales (Canale 5), le due corazzate del sabato sera che da inizio stagione si sfidano a colpi di share. Confermatissimo, ovviamente, l’appuntamento con Massimo Gramellini alla guida di In altre parole su La7, mentre su Rai 3 è andata in scena una nuova puntata di Indovina chi viene a cena di Santina Giannini. Scopriamo com’è andata la serata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, prima serata: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Ieri sabato 22 novembre 2025 in prima serata su Canale 5 è tornato a tenere banco Tu si que Vales. Lo show di Maria De Filippi ha fatto il botto volando a quota 28.8% di share con 4.419.000 spettatori in netta crescita rispetto al 26.8% di share della scorsa settimana. Il rovescio della medaglia è il quasi flop di Ballando con le stelle, calato al 24.2% (2.654.000 spettatori) dopo il 26.3% di sette giorni fa. Tra i due show, dunque, torna ad aumentare il divario a favore di Canale 5.

Su Rai2 la serie S.W.A.T. ha raggiunto 656.000 spettatori (3,7%), mentre su Italia1 il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 697.000 spettatori pari al 4,1% di share. Rai3 ha proposto il film Indovina Chi Viene a Cena, seguito da 777.000 spettatori con il 4,4%.

Su Rete4, il film d’azione Unstoppable – Fuori controllo ha ottenuto 335.000 spettatori (2%), mentre La7 con In Altre Parole ha conquistato 1.138.000 spettatori con il 6,1% nella prima parte e 607.000 spettatori con il 4% nella seconda parte, In Altre Parole… Ancora. Su Tv8, il programma 4 Ristoranti ha raccolto 255.000 spettatori con l’1,5% di share. Infine, sul Nove, Accordi & Disaccordi ha totalizzato 431.000 spettatori e il 2,7% di share.

  • Rai1 – Ballando con le Stelle: 2.654.000 spettatori, 24,2% share
  • Canale5 – Tú Sí Que Vales: 4.419.000 spettatori, 28,8% share
  • Rai2 – S.W.A.T.: 656.000 spettatori, 3,7% share
  • Italia1 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio: 697.000 spettatori, 4,1% share
  • Rai3 – Indovina Chi Viene a Cena: 777.000 spettatori, 4,4% share
  • Rete4 – Unstoppable – Fuori controllo: 335.000 spettatori, 2% share
  • La7 – In Altre Parole / In Altre Parole… Ancora: 1.138.000 spettatori, 6,1% / 607.000 spettatori, 4% share
  • Tv8 – 4 Ristoranti: 255.000 spettatori, 1,5% share
  • Nove – Accordi & Disaccordi: 431.000 spettatori, 2,7% share

Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, ancora flop per De Martino

La Rai fa flop anche in access prime time, dove la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede ancora vincitore Gerry Scotti che incassa il 26.2% di share (QUI il recap della puntata). Per Affari Tuoi, nonostante la puntata con ospite speciale Francesca Fialdini (QUI il recap), soltanto un modesto 22.7% di share che conferma le difficioltà del gioco dei pacchi che in questa stagione non è mai riuscito a ripetere gli ascolti monstre dello scorso anno.

