Ascolti tv ieri (sabato 20 settembre): De Martino accorcia su Scotti, exploit Rai 1 con l’omaggio a Pino Daniele Il primo canale trionfa su Ciao Darwin, mentre in access prime time si fa sempre più serrata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il fine settimana televisivo di settembre si conferma una vera e propria arena di sfide tra i colossi del piccolo schermo. Ieri, sabato 20 settembre 2025, a contendersi il primato dello share sono stati come al solito i due game show di Rai e Mediaset, capitanati da Stefano De Martino e Gerry Scotti. Mentre in prima serata ha sorpreso l’omaggio al cantautore scomparso Pino Daniele, capace di dare del filo da torcere alla replica di Ciao Darwin. Vediamo qui sotto tutti i dettagli sugli ascolti, l’analisi dei dati Auditel e chi l’ha spuntata nella giornata di ieri.

Ascolti tv, l’access prime time: De Martino accorcia su La Ruota della Fortuna

Il sabato televisivo del 20 settembre si chiude con una nuova sfida all’ultimo share. E anche stavolta, è La Ruota della Fortuna su Canale 5 ad aggiudicarsi primo gradino del podio nell’access prime time: il game show guidato dal collaudatissimo Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, si porta a casa 3.858.000 spettatori e un ottimo 24.9% di share, lasciandosi alle spalle Affari Tuoi e Stefano De Martino su Rai1 (3.610.000 spettatori e 23.3% di share), che però accorciano notevolmente sul rivale. Nel gioco dei pacchi, la protagonista di serata, la campana Rossella Gomes, stavolta non ha sbancato ed è tornata a casa a mani vuote. Ma resta quella che De Martino ha definito come una sorta di vittoria morale.

La prima serata di sabato 20 settembre: il ricordo di Pino Daniele trionfa su Ciao Darwin

Lo scontro tutto italiano prosegue anche nel prime time. Rai1 scommette sulla musica e sul cuore con "Pino è – Il viaggio del Musicante", il concerto celebrativo per i 70 anni dalla nascita di Pino Daniele e il decennale della sua scomparsa, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. L’evento conquista il gradino più alto del podio con 2.299.000 spettatori (18.6% di share).

Dall’altra parte, su Canale 5, a colpire è invece la forza della nostalgia. Paolo Bonolis e Luca Laurenti portano in scena la replica di Ciao Darwin – Giovanni 8.7, ma la puntata si ferma a 1.249.000 spettatori e share al 12.2%. Un risultato buono, che tuttavia non è abbastanza per scalzare l’omaggio a Pino Daniele sul primo canale.

Passando alle altre reti, Rai2 si aggiudica 964.000 spettatori e uno share del 7% con il film "Un Omicidio per Due". Italia 1 punta invece su Hollywood con "Shazam! Furia degli Dei" (694.000 spettatori, 5.5%), mentre Rai3 conferma la sua missione pop-scientifica affidandosi a Sapiens – Un Solo Pianeta, che totalizza 500.000 spettatori e il 4% di share. Su Rete 4, infine, Nemico pubblico porta a casa il 4% di share, pari a 479.000 spettatori.

Sempre in prima serata, In Altre Parole su La7 raduna 732.000 spettatori con il 5.4%, mentre 4 Ristoranti su Tv8 si ferma a 254.000 (1.8%), e Accordi & Disaccordi sul Nove raccoglie 419.000 (3.4%). Quanto al pre-serale, è Reazione a Catena su Rai1 (2.948.000 spettatori, 25%) a mantenere lo scettro dei quiz estivi, tallonato a distanza di sicurezza da Avanti un Altro e Avanti il Primo su Canale 5 (rispettivamente 1.603.000 e 1.300.000 spettatori, con share tra il 14% e il 15%). Su Italia1, infine, si distingue "C.S.I. Miami" con il 3,7% di share, mentre Blob su Rai 3 strappa 615.000 spettatori pari al 4.5%.

