Ascolti tv ieri sabato 13 settembre, Scotti vince sempre su De Martino Gli ascolti tv di ieri sabato 13 settembre segnano una grande vittoria della Rai in Prime Time, ma Scotti strapazza ancora De Martino.

La sfida degli ascolti tv di sabato 13 settembre ha confermato i trend delle ultime settimane, senza particolari stravolgimenti ma con alcune indicazioni significative. Nonostante Rai 1 abbia potuto contare sull’ottimo risultato in prima serata dei Tim musuc Music Awards, che hanno stravinto il prime time con numeri solidi, la distanza tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è rimasta sostanzialmente invariata. Una crisi, quella di Stefano De Martino, che non accenna a diminuire, mentre Gerry Scotti continua a dimostrarsi un punto fermo per Mediaset, con risultati sempre più convincenti. Un successo che alimenta i dubbi sulla reale necessità di riportare in video Striscia la Notizia da novembre, visto che la ruota sembra garantire già da sola ascolti molto forti.

Ascolti tv ieri 13 settembre, tutti i dati

La prima serata è stata vinta nettamente da Rai 1, che con i Tim Music Awards ha intrattenuto 2.167.000 spettatori pari al 19.4% di share, imponendosi come il programma più visto della fascia. Canale 5 ha risposto con la replica di Ciao Darwin, che ha raccolto 1.463.000 spettatori con il 14.5%. Più staccato il film di Rai 2 Un Omicidio per Due, seguito da 1.019.000 spettatori con il 7.3%.

Italia 1 ha proposto il cinecomic Shazam!, che ha appassionato 628.000 spettatori pari al 4.9%, mentre su Rai 3 il cult Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto si è fermato a 447.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete 4 Grace for the World ha totalizzato 475.000 spettatori (3.9%). Da segnalare il buon risultato su La7 di In Altre Parole, che ha conquistato 772.000 spettatori pari al 5.6%. In coda i canali minori: su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 275.000 spettatori (1.8%) e sul Nove Delitti in Famiglia si è fermato a 290.000 spettatori con il 2.2%.

Il confronto più interessante resta però quello dell’access prime time, dove la partita si gioca tra Amadeus e Gerry Scotti. Su Rai 1 Affari Tuoi ha registrato 3.387.000 spettatori con il 21.7%, mantenendo una base solida ma senza riuscire a ribaltare i rapporti di forza. Su Canale 5, infatti, La Ruota della Fortuna ha messo a segno 4.022.000 spettatori pari al 25.8% di share, dopo il buon traino del preserale Gira la Ruota della Fortuna, seguito da 3.033.000 spettatori con il 20.4%.

Tra le altre proposte della fascia, su Rai 2 il TG2 Post è stato seguito da 514.000 spettatori (3.3%), mentre su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 801.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 3 La Confessione di Peter Gomez ha convinto 638.000 spettatori con il 4.2% (in calo a 610.000 e il 3.8% nella parte finale). Su Rete 4 4 di Sera Weekend ha registrato 727.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 555.000 (3.5%) nella seconda. In coda Tv8 con 4 Ristoranti (305.000 – 2.2%) e il Nove con Little Big Italy (257.000 – 1.7%).

Il bilancio complessivo conferma dunque la leadership di Rai 1 in prime time, ma in access la vittoria resta saldamente nelle mani di Gerry Scotti, che ancora una volta ha avuto la meglio su Stefano De Martino.

