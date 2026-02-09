Trova nel Magazine
Ascolti Tv ieri (8 febbraio), gli Azzurri del pattinaggio oscurano Cuori e il Milionario

Le performance degli italiani alle Olimpiadi hanno conquistato tutti, mentre la seconda puntata della serie di Rai 1 ha perso punti.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Ascolti Tv ieri (8 febbraio)
RaiPlay e Mediaset Infinity

Il pattinaggio artistico delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha conquistato il pubblico televisivo. Ieri sera, domenica 8 febbraio, le incredibili performance degli azzurri in gara non hanno lasciato scampo agli altri programmi: sulla pista di ghiaccio, infatti, si sono svolte le finali del pattinaggio di figura che hanno visto impegnati prima la coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii (terzo posto per loro), poi Lara Naki Guttman, e infine Matteo Rizzo, in pista per il libero maschile, che gli è valso uno storico bronzo. Il programma in prima serata dei Giochi Olimpici ha così monopolizzato l’attenzione dei telespettatori su Rai 2, mentre su Rai 1 andava in onda la seconda puntata di Cuori 3 e su Canale 5 Gerry Scotti presentava una nuova sfida di Chi vuole essere milionario.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra le Olimpiadi, Cuori e Chi vuol essere Milionario

Ieri sera, domenica 8 febbraio 2026, è il caso di dire che tra due litiganti il terzo ha vinto. Mentre su Rai 1 andava in onda il secondo appuntamento con la terza stagione di Cuori, visto da 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share, Canale 5 trasmetteva Chi vuol essere milionario – Il torneo, game show che ha conquistato 1.876.000 spettatori, pari al 14.5% di share. A vincere gli ascolti della serata, però, sono stati gli azzurri del pattinaggio di figura: su Rai 2, infatti, ben 3.111.000 spettatori (15.8%) hanno seguito le fare delle Olimpiadi invernali. Nelle altre reti, invece, bene per Le Iene su Italia 1 (8.7%) e Report su Rai 3 (6.3%). Su Rete 4 Fuori dal Coro raggiunge il 5.3%, mentre su La7 Surviving – Il caso Epstein raggiunge il 2% di share. Infine, su Tv8 Django – Unchained ottiene l’1%, e sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.307.000 spettatori con il 6.9%.

Rai 1 | Cuori 3 – 16.6 % (2.822.000 spettatori)
Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il torneo – 14.5% (1.876.000 spettatori)
Rai 2 | Olimpiadi di Milano-Cortina – 15.8% ( 3.111.000 spettatori)
Italia 1 | Le Iene – 8.7% (1.320.000 spettatori)
Rai 3 | Report – 6.3% (1.146.000 spettatori)
Rete 4 | Fuori dal Coro – 5.3% (688.000 spettatori)
La7 | Surviving – Il caso Epstein – 2% (353.000 spettatori)
Tv8 | Django – Unchained – 1% (156.000 spettatori)
Nove | Che Tempo Che Fa – 6.9% (1.307.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Amici spacca e De Martino in rimonta

Nella giornata di ieri, tra i numeri da segnalare, c’è il successo di Amici di Maria De Filippi, che su Canale 5 raggiunge 2.923.000 spettatori pari al 20.9%, mentre su Rai 1, Mara Venier e Domenica In, si fermano con 1.893.000 spettatori apri al 13.6%. Bene Stefano De Martino che con Affari Tuoi convince 4.493.000 spettatori (21.8%) , contro La Ruota della Fortuna e i suoi 4.261.000 spettatori pari al 20.7%.

