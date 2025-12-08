Ascolti tv ieri (7 dicembre): Gerry Scotti vola altissimo e la Prima della Scala soccombe
Il ritorno di Chi vuol essere milionario brilla su Canale 5 con tutti i programmi della rete: bene anche Caduta Libera e La Ruota della Fortuna.
Grandissima sfida in Tv ieri sera, domenica 7 dicembre 2025. Mentre su Rai 1 è andata in onda la prestigiosa serata che ha aperto la stagione del Teatro alla Scala di Milano, Canale 5 ha visto il ritorno di uno dei game show più amati: Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti. Mediaset ha quindi rispolverato il programma, sulla scia del grande successo del conduttore che in access prime time sta spopolando con La Ruota della Fortuna, e il primo canale ha dato spazio alla Prima della Scala dedicata all’opera, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, tratta dal racconto di Nikolaj Leskov. Sui restanti canali, invece, abbiamo visto un po’ di tutto: da Rai 2 con il film Improvvisamente a Natale mi sposo, a Rai 3 con il consueto appuntamento con Report, Italia 1 con Zelig On e il NOVE con la nuova puntata di Che Tempo Che Fa.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e la Prima della Scala
Ieri sera, domenica 7 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in scena la Prima della Scala con l’opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. A seguire l’evento, in onda dalle 17:58 alle 21:57, sono stati 1.011.000 spettatori pari al 6.4% di share, mentre il film, Sposa in Rosso, trasmesso subito dopo è piaciuto a 709.000 spettatori (5.1%). Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha visto davanti alla Tv 3.003.000 spettatori con uno share del 22.4%. Il film di Rai 2 Improvvisamente a Natale mi sposo ha conquistato 1.222.000 spettatori (7.2%), mentre su Italia1 Zelig On ne ha convinti 677.000 con il 5%. Su Rai 3 Report segna 1.714.000 spettatori pari al 10.6%, e Fuori dal Coro su Rete 4 totalizza 658.000 spettatori (5.3%). Infine, War Horse su La7 è stata la scelta di 356.000 spettatori e il 2.4%, e Che Tempo Che Fa sul Nove ha radunato 1.465.000 spettatori con il 9.1% di share.
Rai 1 | Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk – 6,4% (1.011.000 spettatori)
Canale 5 | Chi Vuol Essere Milionario – 22,4% (3.003.000 spettatori)
Rai 2 | Improvvisamente a Natale mi sposo –7,2% (1.222.000 spettatori)
Italia 1 | Zelig On – 5% (677.000 spettatori)
Rai 3 | Report – 10,6% (1.714.000 spettatori)
Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,3% (658.000 spettatori)
La7 | War Horse – 2,4% (356.000 spettatori)
Tv8 | La chiave del Natale – 2,3% (375.000 spettatori)
Nove | Che Tempo Che Fa – 9,1% (1.465.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Scotti domina l’access prime time con Giusti
Mentre su Rai 1 andava in onda la prima parte dell’opera che ha dato il via alla nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano, Canale 5 ha toccato punte record negli ascolti. Sia nella fascia preserale con Max Giusti al debutto con Caduta Libera, visto da 3.749.000 spettatori (24.1%), sia con Gerry Scotti che in access prime time ha continuato a incassare successi con La Ruota della Fortuna. Prima di andare in onda con Chi vuol essere Milionario, infatti, il conduttore è stato seguito da 5.373.000 spettatori pari al 29.9% di share.
