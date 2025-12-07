Ascolti tv ieri 7 dicembre: Tu si Que Vales, finale col botto. Milly Carlucci alza bandiera bianca La finale di Tu si que vales vola al 28,3% di share, Ballando con le stelle al 25.6%: tutti i dati Auditel della giornata di ieri, sabato 6 dicembre.

Ultima la sfida tra titani tra Tu si Que Vales e Ballando con le stelle e Maria De Filippi chiude col botto. Ieri sabato 6 dicembre 2025, infatti, la finale di Tu si Que Vales è volata oltre il 28% di share nell’access prime time di Canale 5, che si è aggiudicata a mani basse la prima serata contro la prima semifinale del dance show di Rai 1. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti Tv ieri 6 dicembre, la prima serata: trionfa Tu si que vales

Ieri sabato 6 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Tu si que vales. La finalissima del talent show di Maria De Filippi, vinta dal giovanissimo mago Kay La Ferrera, ha sbancato la serata conquistando 3.727.000 spettatori e uno share medio del 28.3%. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto alla finale dello scorso anno, che ottenne il 24,7% di share. Niente da fare, quindi, per Ballando con le stelle (QUi le pagelle della serata), che nell’undicesima puntata stagionale ha inchiodato davanti alla tv 2.666.000 spettatori pari al 25.6% di share.

Rai2 ha proposto S.W.A.T., seguito da 615.000 spettatori pari al 3,6% di share. Su Italia1, il film Le streghe ha interessato 672.000 spettatori con il 4,1%. Su Rai3, dopo una presentazione di 20 minuti vista da 654.000 spettatori (3,6%), Indovina Chi Viene a Cena ha ottenuto 669.000 spettatori (3,9%), mentre Extra ha raccolto 546.000 spettatori (3,8%).

Rete4 ha trasmesso Commando, scelto da 482.000 spettatori (2,9%). Su La7, la prima parte di In Altre Parole, dalle 20:44 alle 22:22, ha conquistato 1.128.000 spettatori con il 6,2%, mentre la seconda parte, In Altre Parole… Ancora, dalle 22:28 alle 23:52, ha registrato 586.000 spettatori con il 4,1%.

Tv8 ha proposto 4 Ristoranti, seguito da 250.000 spettatori (1,7%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha interessato 333.000 spettatori (2,2%). Sul 20, il film Skiptrace – Missione Hong Kong ha ottenuto 289.000 spettatori (1,7%), e su Iris John Q è stato visto da 257.000 spettatori (1,5%). Su RaiMovie, Forza 10 da Navarone ha raccolto 197.000 spettatori (1,1%), mentre Un Professore 3 su RaiPremium ha ottenuto 208.000 spettatori con l’1,2% di share.

Ascolti tv access prime time: La Ruota della Fortuna travolge Affari Tuoi

Ieri sera, su Rai1, Affari Tuoi ha raccolto 4.322.000 spettatori pari al 23,4% di share dalle 20:41 alle 21:24. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna che ha ottenuto 3.951.000 spettatori con il 21,9%, la trasmissione La Ruota della Fortuna, in onda dalle 20:45 alle 21:28, ha raggiunto 4.766.000 spettatori con uno share del 25,8%. Su Rai2, TG2 Post è stato seguito da 368.000 spettatori, pari al 2% di share. Su Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 975.000 spettatori (5,3%). Rai3 ha proposto La Confessione, scelto da 845.000 spettatori con il 4,7% di share, mentre la sua parte finale, La Confessione Finale, ha raccolto 763.000 spettatori (4,1%).

