Ascolti tv ieri 7 dicembre: Tu si Que Vales, finale col botto. Milly Carlucci alza bandiera bianca
La finale di Tu si que vales vola al 28,3% di share, Ballando con le stelle al 25.6%: tutti i dati Auditel della giornata di ieri, sabato 6 dicembre.
Ultima la sfida tra titani tra Tu si Que Vales e Ballando con le stelle e Maria De Filippi chiude col botto. Ieri sabato 6 dicembre 2025, infatti, la finale di Tu si Que Vales è volata oltre il 28% di share nell’access prime time di Canale 5, che si è aggiudicata a mani basse la prima serata contro la prima semifinale del dance show di Rai 1. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti Tv ieri 6 dicembre, la prima serata: trionfa Tu si que vales
Ieri sabato 6 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Tu si que vales. La finalissima del talent show di Maria De Filippi, vinta dal giovanissimo mago Kay La Ferrera, ha sbancato la serata conquistando 3.727.000 spettatori e uno share medio del 28.3%. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto alla finale dello scorso anno, che ottenne il 24,7% di share. Niente da fare, quindi, per Ballando con le stelle (QUi le pagelle della serata), che nell’undicesima puntata stagionale ha inchiodato davanti alla tv 2.666.000 spettatori pari al 25.6% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai2 ha proposto S.W.A.T., seguito da 615.000 spettatori pari al 3,6% di share. Su Italia1, il film Le streghe ha interessato 672.000 spettatori con il 4,1%. Su Rai3, dopo una presentazione di 20 minuti vista da 654.000 spettatori (3,6%), Indovina Chi Viene a Cena ha ottenuto 669.000 spettatori (3,9%), mentre Extra ha raccolto 546.000 spettatori (3,8%).
Rete4 ha trasmesso Commando, scelto da 482.000 spettatori (2,9%). Su La7, la prima parte di In Altre Parole, dalle 20:44 alle 22:22, ha conquistato 1.128.000 spettatori con il 6,2%, mentre la seconda parte, In Altre Parole… Ancora, dalle 22:28 alle 23:52, ha registrato 586.000 spettatori con il 4,1%.
Tv8 ha proposto 4 Ristoranti, seguito da 250.000 spettatori (1,7%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha interessato 333.000 spettatori (2,2%). Sul 20, il film Skiptrace – Missione Hong Kong ha ottenuto 289.000 spettatori (1,7%), e su Iris John Q è stato visto da 257.000 spettatori (1,5%). Su RaiMovie, Forza 10 da Navarone ha raccolto 197.000 spettatori (1,1%), mentre Un Professore 3 su RaiPremium ha ottenuto 208.000 spettatori con l’1,2% di share.
- Rai1 – Ballando con le Stelle: 2.678.000 spettatori – 25,8%
- Canale5 – Tú Sí Que Vales: 3.765.000 spettatori – 25,2%
- Rai2 – S.W.A.T.: 615.000 spettatori – 3,6%
- Italia1 – Le streghe: 672.000 spettatori – 4,1%
- Rai3 – Indovina Chi Viene a Cena: 669.000 spettatori – 3,9%
- Rete4 – Commando: 482.000 spettatori – 2,9%
- La7 – In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 586.000 spettatori – 4,1%
- Tv8 – 4 Ristoranti: 250.000 spettatori – 1,7%
- Nove – Accordi & Disaccordi: 333.000 spettatori – 2,2%
Ascolti tv access prime time: La Ruota della Fortuna travolge Affari Tuoi
Ieri sera, su Rai1, Affari Tuoi ha raccolto 4.322.000 spettatori pari al 23,4% di share dalle 20:41 alle 21:24. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna che ha ottenuto 3.951.000 spettatori con il 21,9%, la trasmissione La Ruota della Fortuna, in onda dalle 20:45 alle 21:28, ha raggiunto 4.766.000 spettatori con uno share del 25,8%. Su Rai2, TG2 Post è stato seguito da 368.000 spettatori, pari al 2% di share. Su Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 975.000 spettatori (5,3%). Rai3 ha proposto La Confessione, scelto da 845.000 spettatori con il 4,7% di share, mentre la sua parte finale, La Confessione Finale, ha raccolto 763.000 spettatori (4,1%).
Potrebbe interessarti anche
Ascolti TV ieri sera sabato 29 novembre 2025: si accorcia la forbice tra Ballando e Tú Sí Que Vales
La sfida degli ascolti tv del sabato vede una sfida serrata come mai prima tra Balla...
Ascolti tv ieri (22 novembre), serataccia Rai: Ballando con le stelle e Affari Tuoi affondano. Tutti i dati Autidel
Tutti i dati Auditel della giornata di ieri: Tu si Que Vales fa il botto come La Ruo...
Ascolti tv ieri sera sabato 15 novembre: tra Ballando e Tú Sí Que Vales i numeri parlano chiaro
Gli ascolti tv di sabato 15 novembre premiano ancora una volta Canale 5 sia su in pr...
Ascolti tv ieri sera sabato 8 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu si que vales?
Gli ascolti tv di ieri sera premiano ancora Canale 5, vincono Tu si que vales e La r...
Ascolti tv ieri sera sabato 27 settembre: Tu si que vales domina Ballando con le stelle
Ascolti tv di ieri, sabato 27 settembre, hanno segnato una grande vittoria per Media...
Ascolti tv ieri sera (25 ottobre): vola Tú Sí Que Vales, niente rimonta per Ballando con le stelle
Gli ascolti tv di ieri sera premiano ancora una volta Tu si que vales su Canale 5, d...
Ascolti TV ieri sera sabato 1 novembre: “Tu si que vales” vince sempre, “Affari Tuoi” rimonta
Gli ascolti tv di ieri sera segnano un calo generale per la prima serata, ma conferm...
Ascolti Tv ieri (11 ottobre), l’Italia trascina Ballando ma Tu si que Vales è imbattibile: tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti Tv il sabato sera è determinante, ecco chi ha primeggiato tra...