Ascolti TV venerdì 4 settembre, trionfa La Notte dei Serpenti di Elettra Lamborghini, anche Quarto Grado fa il botto Rai1 conquista il primo posto con lo show musicale, mentre Canale5 resta a distanza contenuta, molto bene anche i risultati di Quarto Grado, CIA e Sotto le foglie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di venerdì 4 settembre 2026 premia Rai 1, che con La Notte dei Serpenti riesce a conquistare il vertice della sfida degli ascolti televisivi. ma la sfida è più agguerrita di quanto sembri. Vediamo insieme come son oandati i nostri programmi preferiti.

Ascolti tv venerdì 4 settembre: La Notte dei Serpenti batte L’Erede

Lo show musicale condotto da Elettra Lamborghini, trasmesso dalle 21:49 alle 00:16, ha infatti raccolto 1.617.000 spettatori, pari al 14,7% di share, riuscendo a imporsi su Canale 5, che con L’Erede si è fermata a 1.360.000 spettatori e al 12,8%. La distanza tra le due principali proposte della serata non è comunque enorme, con 257.000 spettatori a separare Rai 1 e Canale 5, mentre alle loro spalle si registra una sfida piuttosto vivace tra le altre reti generaliste. Lo show musicale riesce a mantenere una posizione solida per tutta la durata della serata e porta la rete a un risultato superiore rispetto a quello delle altre proposte in campo. Canale 5, con L’Erede, si colloca invece al secondo posto, confermando una certa stabilità nella fascia serale della rete.

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Gli ascolti degli altri canali

Tra i risultati più interessanti della serata c’è quello di Rete 4, che con Quarto Grado riesce a raggiungere 1.004.000 spettatori e il 10,5% di share. Il programma di approfondimento si conferma così una presenza particolarmente competitiva nel venerdì sera, arrivando a superare la soglia del milione di spettatori e mantenendo una distanza relativamente contenuta dalle due reti ammiraglie, oltre a confermare l’ottimo momento dei programmi dedicati alla cronaca di Rete 4 dopo il debutto col botto di Milo Infante al timone di Verità nascoste.

Molto positivo anche il risultato di Italia 1. CIA porta infatti davanti allo schermo 900.000 spettatori, con il 7,5% di share, posizionandosi immediatamente alle spalle di Rete 4. Rai 3 segue con Sotto le foglie, che raggiunge 848.000 spettatori e il 6,2% di share. Anche in questo caso il risultato appare interessante, soprattutto considerando che il film riesce a mantenersi vicino alla soglia dei 900.000 spettatori e a superare diverse proposte della concorrenza.

Più indietro troviamo Rai 2, dove Oltre il Paradiso, in onda dalle 22:14 alle 23:22, raccoglie 212.000 spettatori con l’1,7%. La proposta della seconda rete Rai rimane quindi distante dai risultati ottenuti dalle principali reti generaliste.

Su La7 La7 Storia – L’Incoronazione di Elisabetta II registra 352.000 spettatori e il 2,6% di share, mentre Tv8 con Pechino Express – L’Estremo Oriente raggiunge 313.000 spettatori, pari al 3,8%. Chiude il quadro il Nove, dove Bake Off Italia – Dolci in Forno ottiene 296.000 spettatori con il 2,3%.

La serata si chiude quindi con un successo netto di Rai 1, ma senza un distacco particolarmente ampio da Canale 5, mentre Rete 4, Italia 1 e Rai 3 costruiscono una seconda fascia della classifica decisamente competitiva. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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