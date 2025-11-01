Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (31 ottobre), il trionfo di Carlo Conti e la riscossa di De Martino: Affari Tuoi rinasce e spaventa Gerry Scotti

Ascolti e dati Auditel di ieri, venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale show e Tradimento, poi la sfida infinita tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Gerry Scotti - Stefano De Martino
Mediaset Infinity e RaiPlay

La serata Tv di venerdì 31 ottobre ha avuto un protagonista indiscusso: Carlo Conti, che nella notte di Halloween è tornato su Rai 1 con la semifinale di Tale e Quale Show 2025. Ancora una volta il conduttore fiorentino ha guidato con ritmo e ironia una gara ricca di imitazioni sorprendenti, con il trionfo si trionfa Samuele Cavallo e un Malgioglio scatenato in versione sposa cadavere (QUI il recap della serata).

Sul fronte della concorrenza, Canale 5 ha puntato come al solito sulla soap turca Tradimento, mentre Rete 4 ha proposto una nuova puntata di Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, apprezzatissima dai telespettatori interessati al caso di Garlasco con ultime news e rivelazioni sulla morte di Chiara Poggi (QUI il recap della serata)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Italia 1 spazio all’azione con il film Land of Bad, mentre Rai 2 ha scelto il mistero con Assassinio a Venezia, perfetto per mantenere l’atmosfera di Halloween. Rai 3 ha invece confermato l’appuntamento con Farwest, il programma di inchiesta condotto da Salvo Sottile, e La7 ha portato in onda una nuova puntata di Propaganda Live condotto da Diego Bianchi.

Nel prime time, la sfida a colpi di ascolti è rimasta accesa tra Stefano De Martino, che conduce Affari Tuoi su Rai 1, e Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Un duello che continua a dividere il pubblico e a dominare le classifiche dello share del venerdì sera.

Ascolti tv 31 ottobre, la prima serata: chi ha vinto tra Tale e Quale e Tradimento

Come prevedibile, la serata televisiva del 31 ottobre è stata vinta da Tale e Quale Show. La semifinale del programma di Carlo Conti ha raccolto il 19,9% di share (2.937.000 spettatori), in lieve calo rispetto al 20,1% di share della scorsa settimana. Tradimento su Canale 5 ha cresce e sale fino al 16% di share (2.228.000 spettatori).

Su Rai 3, FarWest ha interessato 540.000 spettatori con il 3,7%, mentre Rete 4 con Quarto Grado ha raccolto 1.290.000 spettatori e il 10,3%.
Italia 1 ha trasmesso il film Assassin Club, che ha totalizzato 723.000 spettatori con il 4,3% di share.

Spostandoci sulle altre reti, La7 con Propaganda Live ha registrato 827.000 spettatori e un 6,3%, mentre TV8 ha proposto Pechino Express, seguito da 387.000 spettatori (2,5%).
Sul Nove, Fratelli di Crozza ha ottenuto 938.000 spettatori, chiudendo con un buon risultato.

Infine, su Rai 2, il film Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è ha raggiunto 385.000 spettatori pari al 2,3% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Affari Tuoi contro La Ruota della fortuna in access

Per quanto riguarda l’access prime time, spicca la risalita di Affari Tuoi: De Martino (al 23.2%, 4.440.000 spettatori) si avvicina a La Ruota della fortuna di Gerry Scotti (24.7%, 4.720.000 spettatori). Il Paradiso delle Signore cresce e raggiunge il 18% di share, mentre La vita in diretta di Matano oscilla tra il 20.6% e il 21.6%, superando Dentro la Notizia di Nuzzi, fermo tra il 16.5% e il 14.9%. Amadeus su Nove con The Cage – Prendi e scappa (ieri al 2,3% di share).

Potrebbe interessarti anche

Ascolti tv Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti tv ieri (10 ottobre): De Martino cala, Scotti festeggia (tardissimo) e Carlo Conti fa il vuoto

La Ruota della Fortuna stacca nuovamente Affari Tuoi, Tale e Quale Show al 20.5% bat...
Tale e Quale Show

Ascolti tv ieri (24 ottobre): Carlo Conti domina, Quarto Grado cresce con Garlasco e De Martino non vince più

Sfida serrata tra Rai e Mediaset: vince Carlo Conti con Tale e Quale Show, ma in acc...
Carlo Conti

Ascolti tv (26 settembre): Carlo Conti batte tutti in prima serata. Gerry Scotti ancora avanti a De Martino

Il ritorno di Tale e Quale Show vince la serata di venerdì 26 settembre. Come è anda...
Ascolti tv 3 ottobre: Conti, De Martino, Sottile

Ascolti tv ieri (3 ottobre): Carlo Conti stacca Canale 5, De Martino dietro Scotti nonostante le vincite storiche

I Dati Auditel completi di ieri, venerdì 3 ottobre 2025; Tale e Quale Show domina e ...
Ascolti 9 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (9 ottobre): controsorpasso Scotti su De Martino, Cristina Capotondi ancora vincente

La Ricetta della Felicità al 18,6% di share, La Notte del Cuore 16,3%, La Ruota dell...
Noi del Rione Sanità - Simona Ventura

Ascolti tv ieri (30 ottobre): il GF di Simona Ventura crolla col raddoppio, Geppi Cucciari vola

Noi del Rione Sanità vince ma cala al 17,7% di share, record negativo per il reality...
Ascolti 29 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (29 ottobre): finale super per Silvia Toffanin, Montalbano tiene, De Martino non insidia Scotti

This is Me con oltre 3 milioni di spettatori, bene Zingaretti in replica (17% di sha...
Ascolti 5 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (5 ottobre): De Martino rinasce e aggancia Gerry Scotti, bene Fazio, colpaccio Veronica Gentili

La serie Rai Balene vince ancora confermandosi al 18,5% di share, La Notte nel Cuore...
Ascolti 15 ottobre 2025

Ascolti tv ieri 15 ottobre: neanche Silvia Toffanin riesce a impensierire Montalbano, This is Me delude (Cazzullo no)

Il commissario domina ancora la prima serata col 20% di share in replica, Canale 5 n...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963