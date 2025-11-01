Ascolti tv ieri (31 ottobre), il trionfo di Carlo Conti e la riscossa di De Martino: Affari Tuoi rinasce e spaventa Gerry Scotti Ascolti e dati Auditel di ieri, venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale show e Tradimento, poi la sfida infinita tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Mediaset Infinity e RaiPlay

La serata Tv di venerdì 31 ottobre ha avuto un protagonista indiscusso: Carlo Conti, che nella notte di Halloween è tornato su Rai 1 con la semifinale di Tale e Quale Show 2025. Ancora una volta il conduttore fiorentino ha guidato con ritmo e ironia una gara ricca di imitazioni sorprendenti, con il trionfo si trionfa Samuele Cavallo e un Malgioglio scatenato in versione sposa cadavere (QUI il recap della serata).

Sul fronte della concorrenza, Canale 5 ha puntato come al solito sulla soap turca Tradimento, mentre Rete 4 ha proposto una nuova puntata di Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, apprezzatissima dai telespettatori interessati al caso di Garlasco con ultime news e rivelazioni sulla morte di Chiara Poggi (QUI il recap della serata)

Su Italia 1 spazio all’azione con il film Land of Bad, mentre Rai 2 ha scelto il mistero con Assassinio a Venezia, perfetto per mantenere l’atmosfera di Halloween. Rai 3 ha invece confermato l’appuntamento con Farwest, il programma di inchiesta condotto da Salvo Sottile, e La7 ha portato in onda una nuova puntata di Propaganda Live condotto da Diego Bianchi.

Nel prime time, la sfida a colpi di ascolti è rimasta accesa tra Stefano De Martino, che conduce Affari Tuoi su Rai 1, e Gerry Scotti, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Un duello che continua a dividere il pubblico e a dominare le classifiche dello share del venerdì sera.

Ascolti tv 31 ottobre, la prima serata: chi ha vinto tra Tale e Quale e Tradimento

Come prevedibile, la serata televisiva del 31 ottobre è stata vinta da Tale e Quale Show. La semifinale del programma di Carlo Conti ha raccolto il 19,9% di share (2.937.000 spettatori), in lieve calo rispetto al 20,1% di share della scorsa settimana. Tradimento su Canale 5 ha cresce e sale fino al 16% di share (2.228.000 spettatori).

Su Rai 3, FarWest ha interessato 540.000 spettatori con il 3,7%, mentre Rete 4 con Quarto Grado ha raccolto 1.290.000 spettatori e il 10,3%.

Italia 1 ha trasmesso il film Assassin Club, che ha totalizzato 723.000 spettatori con il 4,3% di share.

Spostandoci sulle altre reti, La7 con Propaganda Live ha registrato 827.000 spettatori e un 6,3%, mentre TV8 ha proposto Pechino Express, seguito da 387.000 spettatori (2,5%).

Sul Nove, Fratelli di Crozza ha ottenuto 938.000 spettatori, chiudendo con un buon risultato.

Infine, su Rai 2, il film Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è ha raggiunto 385.000 spettatori pari al 2,3% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Affari Tuoi contro La Ruota della fortuna in access

Per quanto riguarda l’access prime time, spicca la risalita di Affari Tuoi: De Martino (al 23.2%, 4.440.000 spettatori) si avvicina a La Ruota della fortuna di Gerry Scotti (24.7%, 4.720.000 spettatori). Il Paradiso delle Signore cresce e raggiunge il 18% di share, mentre La vita in diretta di Matano oscilla tra il 20.6% e il 21.6%, superando Dentro la Notizia di Nuzzi, fermo tra il 16.5% e il 14.9%. Amadeus su Nove con The Cage – Prendi e scappa (ieri al 2,3% di share).

