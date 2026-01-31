Ascolti tv ieri (30 gennaio): Nicola Savino tenta la vittoria contro Canale 5, ma Garko 'dice no' Tra chiusure di stagione e nuove conferme, il prime time trova un equilibrio ormai evidente, ma attenzione ai programmi in chiusura, perché potrebbero portare sorprese in futuro.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima serata di venerdì 30 gennaio si è inserita in un contesto televisivo particolarmente significativo, segnato da finali di programma, fiction in piena ascesa e format ormai consolidati che continuano a garantire risultati affidabili. Una serata che non ha visto un vincitore netto e schiacciante, ma piuttosto una distribuzione degli ascolti capace di raccontare abitudini ormai ben definite, con il pubblico disposto a muoversi tra proposte diverse senza però abbandonare del tutto le proprie certezze.

La sfida principale tra Tali e Quali e Colpa dei sensi

Su Rai 1 è andata in onda la finale di Tali e Quali, che ha interessato 2.608.000 spettatori pari al 18.3% di share. Un risultato che conferma la tenuta del programma fino all’ultima puntata, premiando un percorso che ha saputo mantenere una propria identità anche in un contesto competitivo. La chiusura di stagione ha quindi confermato il successo del format.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante questo, il risultato migliore, sulla carta, è quello di Canale 5, che invece ha dato spazio alla fiction Colpa dei Sensi con Garko, che ha conquistato 2.755.000 spettatori con uno share del 18.7%. Un dato leggermente superiore a quello della rete concorrente, che segnala come il racconto seriale continui a rappresentare una leva importante per il quinto canale.

Cinema, informazione e pubblico di nicchia negli altri canali

Su Rai 2 il documentario Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile ha intrattenuto 538.000 spettatori con il 3.4% di share, confermandosi come una proposta di nicchia ma coerente con il profilo della rete. Italia 1 ha invece puntato sull’avventura con Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, che ha incollato davanti al video 930.000 spettatori pari al 6.1%. Ancora una volta il cinema d’intrattenimento dimostra di essere una risorsa affidabile, soprattutto quando si tratta di titoli fortemente riconoscibili.

Su Rai 3 The New Toy ha registrato 449.000 spettatori con il 2.6%, mentre Rete 4 ha ottenuto un risultato decisamente rilevante con Quarto Grado, seguito da 1.245.000 spettatori e forte di un 10% di share. Un dato che conferma la solidità dell’informazione giudiziaria del venerdì sera, capace di mantenere una fetta di pubblico fedele anche in settimane particolarmente affollate. Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 947.000 spettatori con il 7.1%, confermandosi come uno degli appuntamenti più stabili della rete.

Rai 1 Tali e Quali 18.3% 2.608.000 spettatori

Canale 5 Colpa dei Sensi 18.7% 2.755.000 spettatori

Rai 2 Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile 3.4% 538.000 spettatori

Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma 6.1% 930.000 spettatori

Rai 3 The New Toy 2.6% 449.000 spettatori

Rete 4 Quarto Grado 10% 1.245.000 spettatori

La 7 Propaganda Live 7.1% 947.000 spettatori

La sfida tra De Martino e Scotti continua

Anche l’access prime time ha offerto numeri significativi. Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato 4.137.000 spettatori pari al 21.5%, mentre Affari Tuoi ha raggiunto 4.804.000 spettatori con il 24.2% di share dalle 20:46 alle 21:41. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna seguito da 4.031.000 spettatori con il 20.7%, La Ruota della Fortuna ha raccolto 5.068.000 spettatori pari al 25.6%. Tutto in linea con le settimane precedenti.

Potrebbe interessarti anche