Ascolti Tv ieri (30 aprile): Claudio Bisio surclassa Forbidden Fruit, numeri stellari per Infante e Geppi Cucciari La fiction di Rai 1 chiude in testa con un buon margine, mentre dietro si accende la battaglia tra intrattenimento e attualità con distacchi molto sottili.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il giovedì sera televisivo torna a muoversi su equilibri piuttosto chiari, ma non scontati, con una proposta che mescola fiction, intrattenimento e informazione e che, ancora una volta, restituisce un quadro abbastanza netto nelle gerarchie, ma più movimentato nelle posizioni centrali, con un’ottima crescita per i programmi di attualità e informazione.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Forbidden Fruit

Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile 2026, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino, che ha raccolto 3.025.000 spettatori pari al 18.9% di share, confermandosi il programma più visto della serata, creando un divario significativo rispetto alla concorrenza del quinto canale. Un risultato solido, che certifica la tenuta della fiction nel corso delle settimane e che, proprio in occasione del finale, mantiene una distanza rassicurante rispetto alle altre reti.

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Su Canale 5, Forbidden Fruit ha conquistato 1.910.000 spettatori con uno share del 12.9%, restando l’alternativa principale nella fascia generalista, pur senza mai avvicinare davvero la vetta. La soap continua a difendersi con un pubblico fedele, ma il gap resta evidente, non riuscendo a compete con la fiction nostrana di Claudio Bisio.

Molto più vivace, invece, la situazione sulle altre reti, dove si registra una competizione più serrata. Su Italia 1 Le Iene ha incollato davanti al video 1.176.000 spettatori con il 9.4%, riuscendo a posizionarsi tra le offerte più seguite della serata. Subito dietro Rai 2 con Ore 14 Sera, che ha interessato 1.103.000 spettatori pari all’8.1%, dimostrando come l’approfondimento possa ancora dire la sua anche in una serata così affollata, delineando un quadro molto positivo per il programma di Milo Infante.

Molto bene anche per Rai 3, dove Splendida Cornice di Geppi Cucciari segna 988.000 spettatori con il 6.6% di share, confermando una crescita costante nel racconto culturale e leggero che continua a trovare spazio nel prime time con una proposta solida e mai banale.

Sul fronte dell’informazione, Rete 4 con Dritto e Rovescio si ferma a 668.000 spettatori (5.2%), mentre La7 con Piazza Pulita raggiunge 874.000 spettatori e il 6.3%, riuscendo a superare il competitor diretto e ritagliarsi un ruolo più incisivo nella serata.

Completano il quadro Tv8 con Casino Royale, che ottiene 309.000 spettatori (2.1%), e il Nove con Comedy Match, che raduna 554.000 spettatori con il 3.3%.

I dati Auditel nel dettaglio

Rai 1 | Uno Sbirro in Appennino – 18,9% (3.025.000 spettatori)

Canale 5 | Forbidden Fruit – 12,9% (1.910.000 spettatori)

Rai 2 | Ore 14 Sera – 8,1% (1.103.000 spettatori)

Italia 1 | Le Iene – 9,4% (1.176.000 spettatori)

Rai 3 | Splendida Cornice – 6,6% (988.000 spettatori)

Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5,2% (668.000 spettatori)

La7 | Piazza Pulita – 6,3% (874.000 spettatori)

Tv8 | Casino Royale – 2,1% (309.000 spettatori)

Nove | Comedy Match – 3,3% (554.000 spettatori)

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