Ascolti tv ieri (3 ottobre): Carlo Conti stacca Canale 5, De Martino dietro Scotti nonostante le vincite storiche I Dati Auditel completi di ieri, venerdì 3 ottobre 2025; Tale e Quale Show domina e cresce rispetto al debutto. Affari Tuoi non svolta, Sottile debutta al 2.6% di share

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, Raiplay, Raiplay

CONDIVIDI

Su Rai 1 la staffetta è stata chiara: prima i pacchi di Affari Tuoi con Stefano De Martino, poi lo show delle imitazioni guidato da Carlo Conti. Dall’altra parte, Canale 5 ha proposto La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e in prima serata la fiction turca Tradimento. Chi ha convinto di più il pubblico? Ecco i dati Auditel completi della giornata di ieri, venerdì 3 ottobre 2025.

Ascolti tv ieri (3 ottobre): Tale e Quale Show" trionfa in prima serata

La prima serata di venerdì 3 ottobre 2025 è stata vinta da Tale e Quale Show (QUI le pagelle della seconda puntata). Lo show di Carlo Conti ha raccolto 3.063.000 spettatori, pari al 19,9% di share, confermandosi leader del venerdì sera. Per il programma di Rai 1 si tratta di numero in leggera crescita rispetto al debutto stagionale della scorsa settimana, quando collezionò 2.783.000 spettatori con il 19,3% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5 la fiction Tradimento ha ottenuto 2.119.000 spettatori (14,8%), mantenendo comunque una buona media.

Tra gli altri canali:

Rai 2 con La furia di un uomo – Wrath of Man ha registrato 785.000 spettatori (4,7%) .

ha registrato . Italia 1 con il classico Robin Hood ha ottenuto 903.000 spettatori (5,7%) .

ha ottenuto . Rai 3 con Farwest alla prima puntata stagionale si è fermata a 395.000 spettatori (2,6%) .

alla prima puntata stagionale si è fermata a . Rete 4 con Quarto Grado ha confermato la sua solidità con 1.209.000 spettatori (9,3%) .

ha confermato la sua solidità con . La7 con Propaganda Live ha interessato 1.044.000 spettatori (8,1%) .

ha interessato . Sul Nove, Fratelli di Crozza ha divertito 894.000 spettatori (5,1%) .

ha divertito . Tv8 ha proposto Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo, visto da 489.000 spettatori (3,1%).

Access Prime Time: Scotti supera ancora Affari Tuoi di De Martino

Nella fascia preserale, Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai 1 ha raccolto 3.529.000 spettatori (18,7%), seguito da Affari Tuoi con 4.496.000 spettatori (22,7%). Su Canale 5 il gioco La Ruota della Fortuna ha ottenuto 4.752.000 spettatori (24%). Gerry Scotti si conferma quindi il volto più competitivo della fascia nonostante la puntata storica del gioco dei pacchi, che ieri sera ha assegnato 300mila euro per la seconda puntata consecutiva (QUI la partita di Angelo). Tra l’altro, la serata dei Affari Tuoi è stata caratterizzata anche da un altro evento speciale, il compleanno di De Martino con tanto di torta in studio portata da Herbert Ballerina: uno show ‘extra’ che però non è bastato al programma per superare per la prima volta in stagione il suo concorrente diretto.

Gli altri dati:

Rai 2 con TG2 Post ha totalizzato 530.000 spettatori (2,7%) .

ha totalizzato . Italia 1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raggiunto 1.083.000 spettatori (5,5%) .

ha raggiunto . Rai 3 con Il Cavallo e la Torre ha registrato 1.042.000 spettatori (5,4%) , mentre Un Posto al Sole ha coinvolto 1.414.000 spettatori (7,1%) .

ha registrato , mentre ha coinvolto . Rete 4 con 4 di Sera ha segnato 1.020.000 spettatori (5,3%) nella prima parte e 1.021.000 (5,1%) nella seconda.

ha segnato nella prima parte e nella seconda. Su La7, Otto e Mezzo ha convinto 1.741.000 spettatori (8,8%) .

ha convinto . Tv8 ha proposto Foodish con 407.000 spettatori (2,1%) .

con . Nove con The Cage – Prendi e Scappa ha registrato 488.000 spettatori (2,5%).

Preserale: dominio Rai 1 con "Reazione a Catena"

Nel tardo pomeriggio Rai 1 ha primeggiato grazie a Reazione a Catena. La parte "L’Intesa Vincente" ha ottenuto 2.563.000 spettatori (21,3%), mentre la versione completa ha toccato quota 3.799.000 spettatori (24,6%).

Canale 5 ha risposto con Avanti il Primo (2.032.000 spettatori – 18,1%) e Avanti un Altro (2.810.000 spettatori – 19,6%).

Sugli altri canali:

Rai 2 ha proposto TGSport Sera (435.000 – 4,3%), seguito da The Rookie (550.000 – 4%) e N.C.I.S. Hawai’i (583.000 – 3,3%).

(435.000 – 4,3%), seguito da (550.000 – 4%) e (583.000 – 3,3%). Italia 1 con Sport Mediaset Mag si è fermata a 336.000 spettatori (2,6%) , mentre C.S.I. Miami ha raccolto 539.000 spettatori (3,2%) .

si è fermata a , mentre ha raccolto . Rai 3, penalizzata dal TG ridotto per lo sciopero, ha totalizzato 1.744.000 spettatori (11,5%) , seguita da Blob (746.000 – 4,2%) e Riserva Indiana (706.000 – 3,8%).

, seguita da (746.000 – 4,2%) e (706.000 – 3,8%). Rete 4 con 10 Minuti ha registrato 996.000 spettatori (6,6%) , e La Promessa ha tenuto 993.000 spettatori (5,6%) .

ha registrato , e ha tenuto . Su La7, Ignoto X ha segnato 303.000 spettatori (2,4%) .

ha segnato . Tv8 con 4 Ristoranti ha convinto 323.000 spettatori (2,1%) .

ha convinto . Nove con Cash or Trash – Chi offre di più? ha ottenuto 547.000 spettatori (3,2%), preceduto da Little Big Italy con 246.000 spettatori (2,4%).

Potrebbe interessarti anche