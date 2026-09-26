Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti TV venerdì 25 settembre: la sfida Italia-Belgio di Nations League vola, intanto il Grande Fratello VIP non esplode

Rai 1 domina la prima serata con Italia-Belgio e supera i 6,3 milioni di spettatori, mentre il Grande Fratello Vip si ferma al 17%: più distanti tutte le altre proposte della serata.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La sfida di Nations League tra Italia e Belgio conquista nettamente la prima serata di venerdì 25 settembre, lasciando a grande distanza la concorrenza. Il calcio trascina Rai 1 al 34,2% di share, mentre il Grande Fratello Vip su Canale 5 si ferma ad uno share inferiore al solito. Più staccati tutti gli altri programmi, con Quarto Grado che si conferma tra le proposte più seguite della serata.

Ascolti TV venerdì 25 settembre, Italia-Belgio domina contro il GF VIP

Il risultato più evidente della serata arriva naturalmente da Rai 1, dove Italia-Belgio raccoglie 6.337.000 spettatori con il 34,2% di share. La partita di Nations League monopolizza l’attenzione del pubblico e permette alla rete ammiraglia Rai di conquistare un risultato nettamente superiore rispetto a tutte le altre proposte televisive.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La distanza con Canale 5 è particolarmente ampia. Il Grande Fratello Vip, infatti, porta davanti allo schermo 1.783.000 spettatori, raggiungendo il 17% di share. Il reality riesce comunque a mantenere una quota importante di pubblico, ma deve fare i conti con una serata fortemente condizionata dalla presenza della Nazionale.

La sfida degli altri canali

Alle spalle delle due ammiraglie si trova Rai 2 con la replica de L’Ispettore Coliandro 6, seguita da 827.000 spettatori e il 4,9% di share. Un risultato che consente alla seconda rete Rai di mantenersi davanti a Italia 1, che con CIA raccoglie 645.000 spettatori, pari al 4,4%.

La distanza tra le due proposte non è particolarmente ampia, ma entrambe rimangono inevitabilmente condizionate dalla forte concorrenza rappresentata dalla partita della Nazionale. Su Rai 3, invece, Familiar Touch raggiunge 546.000 spettatori con il 3% di share, collocandosi più indietro rispetto alle principali proposte della serata.

Sul fronte dell’informazione e dell’approfondimento, Rete 4 ottiene un risultato significativo con Quarto Grado, che totalizza 941.000 spettatori e l’8,2% di share. Il programma si conferma una delle trasmissioni più seguite tra quelle che non appartengono alle due reti ammiraglie.

Su La7, invece, Propaganda Live raggiunge 668.000 spettatori con il 5,5% di share. Il programma mantiene quindi una presenza consistente nel confronto con le altre reti generaliste, nonostante la serata particolarmente difficile per tutte le trasmissioni chiamate a competere con il match dell’Italia.

Più contenuti i numeri delle altre proposte della prima serata. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente raccoglie 266.000 spettatori con il 2,7% di share, mentre sul Nove Osteria Giacobazzi arriva a 422.000 spettatori, ottenendo anch’esso il 2,7%.

I dati della prima serata

Italia-Belgio – Rai 1: 6.337.000 spettatori, 34,2%
Grande Fratello Vip – Canale 5: 1.783.000 spettatori, 17%
Quarto Grado – Rete 4: 941.000 spettatori, 8,2%
L’Ispettore Coliandro – Rai 2: 827.000 spettatori, 4,9%
Propaganda Live – La7: 668.000 spettatori, 5,5%
CIA – Italia 1: 645.000 spettatori, 4,4%
Familiar Touch – Rai 3: 546.000 spettatori, 3%
Osteria Giacobazzi – Nove: 422.000 spettatori, 2,7%
Pechino Express – L’Estremo Oriente – Tv8: 266.000 spettatori, 2,7%

Potrebbe interessarti anche

BYD Music Awards e L'erede

Ascolti Tv ieri (18 settembre): Carlo Conti vince la serata coi BYD Music Awards: surclassati L'Erede e Quarto Grado

Rai 1 domina la prima serata con BYD Music Awards e stacca L’Erede, ma nel preserale...
Jukebox La Notte delle Hit e L'Erede

Ascolti Tv ieri (11 settembre): Antonella Clerici porta Jukebox alla vittoria, L'erede non regge la sfida

Jukebox – La Notte delle Hit conquista il primo posto nel prime time del venerdì, me...
Montalbano e il Grande Fratello VIP

Ascolti TV ieri (lunedì 21 settembre): Il Giovane Montalbano vince ancora, mentre il Grande Fratello Vip non decolla

Rai 1 conquista la prima serata con la replica della fiction con quasi tre milioni d...
Racconto di una Notte e Follemente

Ascolti TV giovedì 24 settembre: sfida al ribasso tra Racconto di una Notte, Follemente e Le Iene

Canale 5 conquista la prima serata con Racconto di una Notte e stacca Rai 1, mentre ...
Tim Summer Hits e L'erede

Ascolti TV venerdì 7 agosto: Tim Summer Hits Remix in testa, ma la sfida con L’Erede si fa molto più serrata

Il venerdì sera estivo conferma una tv divisa tra musica, fiction, repliche e film: ...
TechetecheShow e L'Erede

Ascolti TV, venerdì 28 agosto: TechetecheShow vince la serata, ma Canale 5 lo marca e punta al sorpasso

La replica dedicata a Lucio Battisti conquista il primo posto nel prime time, mentre...
C’è ancora domani e Super Karaoke

Ascolti TV martedì 22 settembre: Paola Cortellesi batte alla grande SuperKaraoke, boom di Floris, Milo Infante resiste

Rai 1 conquista la prima serata con il film di Paola Cortellesi, mentre Canale 5 res...
Racconto di una notte e Giovannino Guareschi

Ascolti TV ieri (domenica 20 settembre): Rai vince tutto con l'accoppiata Giovannino Guareschi e Italia-Danimarca

Rai 1 conquista il primo posto con il racconto dedicato a Giovannino Guareschi, ma l...
Tim Summer Hits e L'erede

Ascolti Tv ieri (31 luglio): Tim Summer Hits resta al comando ma Canale 5 accorcia, L’Erede sfiora Rai 1

Una serata molto equilibrata vede Rai 1 conservare la leadership con il concerto del...

Ford

Nuova Ford BlueCruise

Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»

LEGGI

Personaggi

Simone annicchiarico Gf vip

Simone Annicchiarico
alessandro roncaccia chi è

Alessandro Roncaccia
Daniele Piervincenzi

Daniele Piervincenzi
Claudia Di Pasquale

Claudia Di Pasquale

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963