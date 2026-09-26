Ascolti TV venerdì 25 settembre: la sfida Italia-Belgio di Nations League vola, intanto il Grande Fratello VIP non esplode
Rai 1 domina la prima serata con Italia-Belgio e supera i 6,3 milioni di spettatori, mentre il Grande Fratello Vip si ferma al 17%: più distanti tutte le altre proposte della serata.
La sfida di Nations League tra Italia e Belgio conquista nettamente la prima serata di venerdì 25 settembre, lasciando a grande distanza la concorrenza. Il calcio trascina Rai 1 al 34,2% di share, mentre il Grande Fratello Vip su Canale 5 si ferma ad uno share inferiore al solito. Più staccati tutti gli altri programmi, con Quarto Grado che si conferma tra le proposte più seguite della serata.
Ascolti TV venerdì 25 settembre, Italia-Belgio domina contro il GF VIP
Il risultato più evidente della serata arriva naturalmente da Rai 1, dove Italia-Belgio raccoglie 6.337.000 spettatori con il 34,2% di share. La partita di Nations League monopolizza l’attenzione del pubblico e permette alla rete ammiraglia Rai di conquistare un risultato nettamente superiore rispetto a tutte le altre proposte televisive.
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La distanza con Canale 5 è particolarmente ampia. Il Grande Fratello Vip, infatti, porta davanti allo schermo 1.783.000 spettatori, raggiungendo il 17% di share. Il reality riesce comunque a mantenere una quota importante di pubblico, ma deve fare i conti con una serata fortemente condizionata dalla presenza della Nazionale.
La sfida degli altri canali
Alle spalle delle due ammiraglie si trova Rai 2 con la replica de L’Ispettore Coliandro 6, seguita da 827.000 spettatori e il 4,9% di share. Un risultato che consente alla seconda rete Rai di mantenersi davanti a Italia 1, che con CIA raccoglie 645.000 spettatori, pari al 4,4%.
La distanza tra le due proposte non è particolarmente ampia, ma entrambe rimangono inevitabilmente condizionate dalla forte concorrenza rappresentata dalla partita della Nazionale. Su Rai 3, invece, Familiar Touch raggiunge 546.000 spettatori con il 3% di share, collocandosi più indietro rispetto alle principali proposte della serata.
Sul fronte dell’informazione e dell’approfondimento, Rete 4 ottiene un risultato significativo con Quarto Grado, che totalizza 941.000 spettatori e l’8,2% di share. Il programma si conferma una delle trasmissioni più seguite tra quelle che non appartengono alle due reti ammiraglie.
Su La7, invece, Propaganda Live raggiunge 668.000 spettatori con il 5,5% di share. Il programma mantiene quindi una presenza consistente nel confronto con le altre reti generaliste, nonostante la serata particolarmente difficile per tutte le trasmissioni chiamate a competere con il match dell’Italia.
Più contenuti i numeri delle altre proposte della prima serata. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente raccoglie 266.000 spettatori con il 2,7% di share, mentre sul Nove Osteria Giacobazzi arriva a 422.000 spettatori, ottenendo anch’esso il 2,7%.
I dati della prima serata
• Italia-Belgio – Rai 1: 6.337.000 spettatori, 34,2%
• Grande Fratello Vip – Canale 5: 1.783.000 spettatori, 17%
• Quarto Grado – Rete 4: 941.000 spettatori, 8,2%
• L’Ispettore Coliandro – Rai 2: 827.000 spettatori, 4,9%
• Propaganda Live – La7: 668.000 spettatori, 5,5%
• CIA – Italia 1: 645.000 spettatori, 4,4%
• Familiar Touch – Rai 3: 546.000 spettatori, 3%
• Osteria Giacobazzi – Nove: 422.000 spettatori, 2,7%
• Pechino Express – L’Estremo Oriente – Tv8: 266.000 spettatori, 2,7%
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