Ascolti tv ieri (26 dicembre), Carlo Conti ed Eleonora Daniele battuti da Ficarra e Picone Ilm, speciali natalizi e titoli familiari si dividono l’attenzione degli spettatori, portando ad una prima serata tutta dedicata alle festività e senza un netto vincitore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La prima serata di venerdì 26 dicembre si è sviluppata nel clima particolare delle feste, quando le abitudini televisive tendono tendono ad cambiare e a essere meno automatiche rispetto al resto dell’anno. Il giorno di Santo Stefano, tradizionalmente segnato da palinsesti ricchi di film e appuntamenti speciali, ha restituito un quadro complesso e con un vincitore solo parziale.

La prima serata tra speciali e cinema

Su Rai 1 è andato in onda Le Note del Natale, che ha interessato 1.865.000 spettatori pari al 12.3% di share. Un risultato che rappresenta una serata più soft per la rete ammiraglia, con una proposta musicale pensata per accompagnare il pubblico nel pieno delle festività, con Eleonora Daniele e tanti volti come Carlo Conti.

Su Canale 5, invece, Il primo Natale ha conquistato 1.992.000 spettatori con il 14.1% di share, risultando la proposta più seguita della prima serata, anche se di poco. La commedia con Ficarra e Picone ha chiaramente beneficiato del contesto festivo, riuscendo così a prevalere sulle altre offerte.

Le scelte delle altre reti

Buona la risposta per Rai 2, che ha puntato su La bella e la bestia, capace di intrattenere 1.537.000 spettatori pari al 10.4%. Un dato significativo, che conferma come i grandi classici continuino a funzionare molto bene durante le feste, complice forse anche una visione più familiare.

Su Italia 1, Harry Potter e la camera dei segreti ha incollato davanti allo schermo 1.307.000 spettatori con il 9.5%, confermandosi ancora una volta come uno dei titoli più affidabili del periodo natalizio.

Rai 3 ha proposto Papà scatenato, che ha segnato 846.000 spettatori con il 5%, mentre su Rete 4 Notting Hill ha totalizzato 770.000 spettatori pari al 5.2%. Su La 7 è andato in onda The Millionaire, seguito da 451.000 spettatori con il 2.8%, mentre Tv8 ha trasmesso Spectre, che ha ottenuto 396.000 spettatori pari al 2.7%. Sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 491.000 spettatori con il 3%, mantenendo una presenza discreta ma costante nel panorama della serata.

Access prime time: chi ha vinto tra De Martino e Gerry Scotti

Anche nell’access prime time il pubblico ha premiato le proposte più consolidate. Su Rai 1, Affari Tuoi ha raggiunto 4.301.000 spettatori con il 23.2% nella fascia compresa tra le 20:42 e le 21:33, confermandosi come uno dei titoli più solidi dell’intero palinsesto festivo.

Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ha totalizzato 3.601.000 spettatori pari al 20%, La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.721.000 spettatori con il 25.6% tra le 20:48 e le 21:56, risultando ancora una volta la proposta più seguita della fascia preserale.

