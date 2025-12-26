Ascolti tv ieri (25 dicembre), Alberto Angela surclassa Federica Panicucci: il confronto impietoso Tutti i dettagli sui programmi più in voga della scorsa serata: il Natale televisivo tra tradizione, film per tutta la famiglia e scelte ormai riconoscibili del pubblico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La serata televisiva di giovedì 25 dicembre si è confermata un terreno di sfida per il primo e il quinto canale. Il giorno di Natale, da sempre particolare anche sul piano degli ascolti, tende a premiare proposte rassicuranti e programmi capaci di accompagnare una visione condivisa. Anche quest’anno il pubblico ha risposto in maniera piuttosto chiara, ecco cosa hanno preferito.

La sfida della prima serata tra Alberto Angela e Federica Panicucci

Su Rai 1, Stanotte a… Torino si è imposto come programma più visto della serata, raccogliendo 3.140.000 spettatori pari al 21% di share. Un risultato che conferma il forte legame del pubblico con lo stile divulgativo di Alberto Angela, nonostante le festività a distrarre, un’appuntamento con la stella dell’informazione a Torino ha portato ai risultati sperati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Meno bene su Canale 5, dove invece si da spazio alla musica con il Concerto di Natale, che ha conquistato 1.841.000 spettatori con il 14.5% di share. Un dato solido, ma non eccezionale e vicino ai risultati del primo canale, adatto soprattutto ad un pubblico alla ricerca di un’alternativa più tradizionale rispetto alla fiction o al cinema.

Film e intrattenimento sulle altre reti

Rai 2 ha puntato su un grande classico delle festività, Il ritorno di Mary Poppins, che ha intrattenuto 878.000 spettatori pari al 5.6%. Un risultato coerente con la natura del titolo, spesso scelto per una visione familiare adatta a tutti.

Su Italia 1, Harry Potter e la pietra filosofale si conferma una certezza del periodo natalizio, incollando davanti allo schermo 1.275.000 spettatori con l’8.7% e risultando una delle proposte più competitive della serata al di fuori delle due ammiraglie.

Rai 3 ha proposto il film d’animazione Soul, che ha registrato 601.000 spettatori e il 3.4%, mentre su Rete 4 Natale a tutti i costi ha totalizzato 699.000 spettatori pari al 4.2%, intercettando un pubblico alla ricerca di una commedia leggera e in linea con il clima festivo.

Su La 7 è andato in onda Parenti serpenti, seguito da 524.000 spettatori con il 3.2%, mentre Tv8 ha trasmesso Jumanji, che ha ottenuto 298.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove, La Corrida ha invece radunato 665.000 spettatori con il 4.9%, dimostrando come lo show continui a mantenere una sua riconoscibilità anche in una serata particolare come quella natalizia.

Rai 1: Stanotte a… Torino 21% (3.140.000 spettatori)

Canale 5: Concerto di Natale 14.5% (1.841.000 spettatori)

Rai 2: Il ritorno di Mary Poppins 5.6% (878.000 spettatori)

Italia 1: Harry Potter e la pietra filosofale 8.7% (1.275.000 spettatori)

Rai 3: Soul 3.4% (601.000 spettatori)

Rete 4: Natale a tutti i costi 4.2% (699.000 spettatori)

La7: Parenti serpenti 3.2% (524.000 spettatori)

Tv8: Jumanji 1.8% (298.000 spettatori)

Nove: La Corrida 4.9% (665.000 spettatori)

Access prime time: la sfida natalizia

Nell’access prime time, Rai 1 ha proposto Affari Tuoi, che ha raggiunto 4.040.000 spettatori con il 22.8% nella fascia compresa tra le 20:41 e le 21:39, confermandosi come uno dei punti fermi anche nel giorno di Natale.

Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ha totalizzato 3.320.000 spettatori pari al 19.6%, La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.326.000 spettatori con il 24.2% tra le 20:47 e le 21:55, risultando ancora una volta la proposta più seguita della fascia.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche