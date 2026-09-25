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Ascolti TV giovedì 24 settembre: sfida al ribasso tra Racconto di una Notte, Follemente e Le Iene

Canale 5 conquista la prima serata con Racconto di una Notte e stacca Rai 1, mentre Le Iene supera il milione di spettatori.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La sfida televisiva di giovedì 24 settembre 2026 si chiude con una vittoria di Canale 5, che riesce a imporsi grazie a Racconto di una Notte, mentre Follemente di Rai 1 deve incassa il secondo posto. La serata vede inoltre un risultato particolarmente interessante per Italia 1, con Le Iene che supera il milione di spettatori e si porta oltre il 10% di share.

Ascolti TV 24 settembre: chi ha vinto tra Racconto di una notte e Follemente

Su Canale 5 Racconto di una Notte conquista 2.091.000 spettatori, pari al 13,5% di share, risultato non entusiasmante, ma che in una serata più piatta in termini di proposte attrattive per il grande pubblico permette di ottenere il risultato più interessante. La soap della rete ammiraglia Mediaset supera Rai 1, con un distacco di 346.000 spettatori e di 2 punti percentuali.

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Su Rai 1 infatti, Follemente registra infatti 1.745.000 spettatori, pari all’11,5% di share. Il film si mantiene comunque sopra la soglia del milione e mezzo, ma non riesce a tenere il passo della proposta di Canale 5, che questa volta riesce a portarsi davanti con un margine sufficiente.

Come sono andati gli altri programmi della serata

Uno dei risultati più interessanti arriva da Italia 1, dove Le Iene raggiungono 1.151.000 spettatori, con il 10,7% di share. Il programma si colloca così nettamente davanti alle altre proposte delle reti generaliste, fatta eccezione per le due ammiraglie, e riesce soprattutto a superare la soglia del milione di spettatori.

Su Rai 2 Ore 14 Sera raccoglie invece 789.000 spettatori, pari al 6,3%, mentre Rete 4 con Dritto e Rovescio arriva a 730.000 spettatori e al 6,5%. Molto vicino anche il risultato di La7, dove Piazzapulita raggiunge 759.000 spettatori, con il 6,4%.

Su Tv8 la partita di Nations League – Olanda-Germania registra 689.000 spettatori, pari al 3,8%, mentre Rai 3 con Le Cose che Non Sai si ferma a 311.000 spettatori e al 2%. Sul Nove Buy it Now – Mai Più Senza raccoglie invece 309.000 spettatori con il 2%.

La sfida del preserale

Il confronto tra le due ammiraglie prosegue anche nella fascia che precede la prima serata e, ancora una volta, vede Canale 5 davanti. Su Rai 1 Affari Tuoi totalizza 4.233.000 spettatori, pari al 21,7% di share.

Canale 5 risponde con La Ruota della Fortuna, che raggiunge 4.480.000 spettatori, con il 23,1% di share. Il programma supera quindi Affari Tuoi di 247.000 spettatori, mentre il distacco in termini di share è di 1,4 punti percentuali.

È un risultato che conferma la buona continuità di entrambi i game show. La differenza non è enorme in termini assoluti, ma è sufficiente per consegnare nuovamente a La Ruota della Fortuna la prima posizione nel preserale.

I dati completi della prima serata

• Rai 1: Follemente: 1.745.000 spettatori, 11,5%
• Canale 5: Racconto di una Notte: 2.091.000 spettatori, 13,5%
• Rai 2: Ore 14 Sera: 789.000 spettatori, 6,3%
• Italia 1: Le Iene: 1.151.000 spettatori, 10,7%
• Rai 3: Le Cose che Non Sai: 311.000 spettatori, 2%
• Rete 4: Dritto e Rovescio: 730.000 spettatori, 6,5%
• La7: Piazzapulita: 759.000 spettatori, 6,4%
• Tv8: Nations League – Olanda-Germania: 689.000 spettatori, 3,8%
• Nove: Buy it Now – Mai Più Senza: 309.000 spettatori, 2%

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