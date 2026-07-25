Ascolti Tv ieri (24 luglio): Tim Summer Hits domina ancora la serata, sfilata di star contro L'Erede di Canale 5
La serata del 24 luglio regala un confronto equilibrato tra Rai e Mediaset, con il concerto dell’estate che conquista il primo posto e la soap di Canale 5 segue.
La prima serata di venerdì 24 luglio ha proposto un’offerta televisiva particolarmente varia, capace di soddisfare pubblici molto diversi tra loro. Dalla grande musica agli appuntamenti con il cinema, passando per serie televisive, approfondimento e documentari, la competizione tra le principali reti si è rivelata ancora una volta piuttosto equilibrata. A conquistare la vetta degli ascolti è stata Rai 1 con Tim Summer Hits, che ha preceduto di misura Canale 5, confermando come gli eventi musicali estivi continuino a rappresentare un richiamo importante per il pubblico televisivo anche nel pieno della stagione delle vacanze.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e L’erede
A imporsi nella sfida della prima serata è stato Tim Summer Hits, che su Rai 1 ha raccolto 1.767.000 spettatori, pari al 16,7% di share, nella fascia oraria compresa tra le 21:57 e le 00:21. Un risultato che permette alla rete ammiraglia del servizio pubblico di chiudere davanti alla concorrenza, confermando l’interesse del pubblico nei confronti dello spettacolo musicale estivo. La proposta di Rai 1 ha così avuto la meglio su quella di Canale 5, pur in un confronto che, almeno nei numeri, si è rivelato meno netto di quanto si potrebbe immaginare.
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Su Canale 5, infatti, L’Erede ha ottenuto 1.509.000 spettatori e il 14,2% di share, restando relativamente vicino alla proposta della rete concorrente. La soap è andata in onda dalle 21:56 alle 00:20 e ha mantenuto un seguito significativo per tutta la durata della programmazione. Il distacco dalla prima posizione esiste, ma non è particolarmente ampio, segno di una sfida che si è giocata fino all’ultimo sul terreno dell’intrattenimento.
Come sono andati gli altri canali televisivi
Alle spalle delle due ammiraglie, spicca il risultato di Rete 4, dove Quarto Grado ha totalizzato 897.000 spettatori con un eccellente 9,2% di share, confermandosi uno degli appuntamenti più solidi dell’intera settimana. Ancora una volta il programma dedicato alla cronaca e all’attualità ha dimostrato di poter contare su un pubblico estremamente fedele. Su Italia 1, invece, Chicago Fire ha conquistato 858.000 spettatori, raggiungendo il 7% di share e piazzandosi tra le proposte più seguite della serata. Numeri che testimoniano la costanza della serie americana, ormai da anni una presenza affidabile nel palinsesto della rete. Su Rai 3 il film Amiamoci finché siamo vivi ha ottenuto 672.000 spettatori, pari al 5% di share, mentre Rai 2 ha proposto le repliche della sesta stagione de L’Ispettore Coliandro, capaci di interessare 641.000 spettatori, con uno share del 5,1%.
Per quanto riguarda le altre emittenti nazionali, su La 7 La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria ha raggiunto 403.000 spettatori, ottenendo il 3% di share e confermando l’interesse di una parte del pubblico per gli appuntamenti di carattere storico e documentaristico. Su Tv8, I delitti del BarLume ha raccolto 328.000 spettatori, pari al 2,6%, mentre sul NoveI Migliori Fratelli di Crozza ha vinto 320.000 spettatori con il 2,5% di share.
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