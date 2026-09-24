Ascolti TV mercoledì 23 settembre: Gerry Scotti batte Carlo Conti e Tale e Quale Show, bene il nuovo 'Chi l'ha visto?', boom dell'Italvolley
Canale 5 conquista la serata con un risultato molto forte nella prima parte de La Ruota dei Campioni… e delle Stelle, mentre Tale e Quale Show si ferma ben prima.
La serata televisiva di mercoledì 23 settembre 2026 regala un risultato particolarmente interessante sul fronte della sfida tra Rai 1 e Canale 5, con La Ruota dei Campioni… e delle Stelle che riesce a conquistare il primo posto davanti a Tale e Quale Show. Il programma di Canale 5 registra infatti un risultato molto elevato nella prima parte, mentre nella seconda parte mantiene comunque una platea superiore ai 2,5 milioni di spettatori. Anche Rai 2 si ritaglia uno spazio importante grazie alla partita degli Europei di Pallavolo Maschile tra Italia e Finlandia, mentre Rai 3 supera il milione con Chi l’ha Visto?.
Ascolti TV 22 settembre: sfida tra Tale e Quale Show e La Ruota dei Campioni
Su Rai 1 Tale e Quale Show ha conquistato 2.600.000 spettatori, pari al 19,3% di share. Un risultato significativo, che permette allo storico programma di mantenersi vicino alla soglia dei tre milioni, ma che non è sufficiente per superare la proposta di Canale 5. La Ruota dei Campioni… e delle Stelle registra infatti 4.303.000 spettatori e il 21,7% nella prima parte, per poi però scendere a 2.571.000 spettatori con il 16,8% nella seconda parte. Il dato della prima parte è particolarmente rilevante, perché il programma riesce a superare Tale e Quale Show di 1.703.000 spettatori, mentre nella seconda parte il distacco si riduce sensibilmente, fino a diventare di appena 29.000 spettatori. Si tratta quindi di un andamento molto particolare, con la trasmissione di Canale 5 che parte decisamente davanti e mantiene comunque una platea consistente anche nella seconda parte, mentre Rai 1 rimane stabile.
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I risultati delle altre reti
Tra i risultati più importanti della serata c’è quello di Rai 2, che con la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Finlandia raggiunge 2.399.000 spettatori, pari al 13,5% di share. La sfida sportiva si colloca quindi vicino al risultato di Tale e Quale Show in valori assoluti, con una differenza di poco superiore ai 200.000 spettatori, e conferma l’interesse del pubblico per gli appuntamenti della Nazionale italiana. Il 13,5% di share rappresenta inoltre un dato significativo per Rai 2.
Rai 3 porta a casa un altro risultato interessante con Chi l’ha Visto?, che raggiunge 1.102.000 spettatori, pari al 7,1% di share. Il programma si conferma quindi sopra il milione e si colloca nettamente davanti alle altre proposte delle reti generaliste nella fascia immediatamente successiva alle principali ammiraglie.
Su Italia 1 Shark – Il primo squalo totalizza 710.000 spettatori con il 4,1%, mentre Rete 4 con È Sempre Cartabianca registra 397.000 spettatori e il 3,9%. La7 propone invece la replica di Una Giornata Particolare, seguita da 483.000 spettatori, pari al 2,8%.
Più contenuti i risultati delle altre reti. Tv8 con 4 Ristoranti raggiunge 275.000 spettatori e il 2% di share, mentre sul Nove il film Confusi e felici si ferma a 265.000 spettatori, con l’1,6%.
I dati completi della prima serata
• Rai 1: Tale e Quale Show: 2.600.000 spettatori, 19,3%
• Canale 5: La Ruota dei Campioni… e delle Stelle: 4.303.000 spettatori, 21,7% prima parte; 2.571.000 spettatori, 16,8% seconda parte
• Rai 2: Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Finlandia: 2.399.000 spettatori, 13,5%
• Italia 1: Shark – Il primo squalo: 710.000 spettatori, 4,1%
• Rai 3: Chi l’ha Visto?: 1.102.000 spettatori, 7,1%
• Rete 4: È Sempre Cartabianca: 397.000 spettatori, 3,9%
• La7: Una Giornata Particolare: 483.000 spettatori, 2,8%
• Tv8: 4 Ristoranti: 275.000 spettatori, 2%
• Nove: Confusi e felici: 265.000 spettatori, 1,6%
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