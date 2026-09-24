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Ascolti TV mercoledì 23 settembre: Gerry Scotti batte Carlo Conti e Tale e Quale Show, bene il nuovo 'Chi l'ha visto?', boom dell'Italvolley

Canale 5 conquista la serata con un risultato molto forte nella prima parte de La Ruota dei Campioni… e delle Stelle, mentre Tale e Quale Show si ferma ben prima.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La serata televisiva di mercoledì 23 settembre 2026 regala un risultato particolarmente interessante sul fronte della sfida tra Rai 1 e Canale 5, con La Ruota dei Campioni… e delle Stelle che riesce a conquistare il primo posto davanti a Tale e Quale Show. Il programma di Canale 5 registra infatti un risultato molto elevato nella prima parte, mentre nella seconda parte mantiene comunque una platea superiore ai 2,5 milioni di spettatori. Anche Rai 2 si ritaglia uno spazio importante grazie alla partita degli Europei di Pallavolo Maschile tra Italia e Finlandia, mentre Rai 3 supera il milione con Chi l’ha Visto?.

Ascolti TV 22 settembre: sfida tra Tale e Quale Show e La Ruota dei Campioni

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha conquistato 2.600.000 spettatori, pari al 19,3% di share. Un risultato significativo, che permette allo storico programma di mantenersi vicino alla soglia dei tre milioni, ma che non è sufficiente per superare la proposta di Canale 5. La Ruota dei Campioni… e delle Stelle registra infatti 4.303.000 spettatori e il 21,7% nella prima parte, per poi però scendere a 2.571.000 spettatori con il 16,8% nella seconda parte. Il dato della prima parte è particolarmente rilevante, perché il programma riesce a superare Tale e Quale Show di 1.703.000 spettatori, mentre nella seconda parte il distacco si riduce sensibilmente, fino a diventare di appena 29.000 spettatori. Si tratta quindi di un andamento molto particolare, con la trasmissione di Canale 5 che parte decisamente davanti e mantiene comunque una platea consistente anche nella seconda parte, mentre Rai 1 rimane stabile.

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I risultati delle altre reti

Tra i risultati più importanti della serata c’è quello di Rai 2, che con la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Finlandia raggiunge 2.399.000 spettatori, pari al 13,5% di share. La sfida sportiva si colloca quindi vicino al risultato di Tale e Quale Show in valori assoluti, con una differenza di poco superiore ai 200.000 spettatori, e conferma l’interesse del pubblico per gli appuntamenti della Nazionale italiana. Il 13,5% di share rappresenta inoltre un dato significativo per Rai 2.

Rai 3 porta a casa un altro risultato interessante con Chi l’ha Visto?, che raggiunge 1.102.000 spettatori, pari al 7,1% di share. Il programma si conferma quindi sopra il milione e si colloca nettamente davanti alle altre proposte delle reti generaliste nella fascia immediatamente successiva alle principali ammiraglie.

Su Italia 1 Shark – Il primo squalo totalizza 710.000 spettatori con il 4,1%, mentre Rete 4 con È Sempre Cartabianca registra 397.000 spettatori e il 3,9%. La7 propone invece la replica di Una Giornata Particolare, seguita da 483.000 spettatori, pari al 2,8%.

Più contenuti i risultati delle altre reti. Tv8 con 4 Ristoranti raggiunge 275.000 spettatori e il 2% di share, mentre sul Nove il film Confusi e felici si ferma a 265.000 spettatori, con l’1,6%.

I dati completi della prima serata

• Rai 1: Tale e Quale Show: 2.600.000 spettatori, 19,3%
• Canale 5: La Ruota dei Campioni… e delle Stelle: 4.303.000 spettatori, 21,7% prima parte; 2.571.000 spettatori, 16,8% seconda parte
• Rai 2: Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Finlandia: 2.399.000 spettatori, 13,5%
• Italia 1: Shark – Il primo squalo: 710.000 spettatori, 4,1%
• Rai 3: Chi l’ha Visto?: 1.102.000 spettatori, 7,1%
• Rete 4: È Sempre Cartabianca: 397.000 spettatori, 3,9%
• La7: Una Giornata Particolare: 483.000 spettatori, 2,8%
• Tv8: 4 Ristoranti: 275.000 spettatori, 2%
• Nove: Confusi e felici: 265.000 spettatori, 1,6%

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