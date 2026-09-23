Ascolti TV martedì 22 settembre: C’è ancora domani batte alla grande SuperKaraoke, DiMartedì sfiora l'11% Rai 1 conquista la prima serata con il film di Paola Cortellesi, mentre Canale 5 resta sopra il milione con Super Karaoke e DiMartedì è da record.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La serata televisiva di martedì 22 settembre 2026 vede Rai 1 conquistare il primo posto grazie a C’è ancora domani, che riesce a superare i due milioni di spettatori e a mantenere un vantaggio piuttosto netto sulla proposta di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset con Super Karaoke si ferma infatti a 1,2 milioni, mentre tra le altre reti spicca il risultato di La7 con DiMartedì, capace di superare il milione e mezzo di spettatori. Nel preserale, invece, il confronto tra i due game show delle ammiraglie si conclude con un distacco minimo.

Ascolti TV 22 settembre: C’è ancora domani batte Super Karaoke

Su Rai 1 C’è ancora domani ha conquistato 2.097.000 spettatori, pari al 14,8% di share, diventando così il programma più seguito della prima serata. Il film riesce quindi a mantenere la leadership del martedì sera, con un vantaggio di 871.000 spettatori rispetto alla proposta di Canale 5. Super Karaoke ha infatti raccolto 1.226.000 spettatori, fermandosi all’11,2% di share. Il distacco tra Rai 1 e Canale 5 è quindi evidente sia in termini di pubblico sia nella percentuale di share, con una differenza di 3,6 punti. Il risultato di Rai 1 arriva inoltre in una serata nella quale la concorrenza è piuttosto distribuita tra diverse proposte.

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I risultati delle altre reti

Tra i risultati più interessanti della serata c’è sicuramente quello di La7. DiMartedì raggiunge infatti 1.529.000 spettatori, con il 10,6% di share, posizionandosi così davanti a tutte le altre reti ad eccezione delle due ammiraglie. Italia 1 con The Bricklayer porta invece davanti allo schermo 1.037.000 spettatori, pari al 6,7%, superando così la soglia del milione. Su Rete 4 Verità Nascoste ottiene 899.000 spettatori e il 7,9%, mentre Rai 2 con Boss in Incognito raggiunge 753.000 spettatori e il 5,7%.

Più contenuti i risultati delle altre proposte. Tv8 con X Factor registra 614.000 spettatori, pari al 4,7%, mentre Rai 3 con Filorosso si ferma a 354.000 spettatori e al 2,7%. Sul Nove Geopop Racconta raccoglie invece 350.000 spettatori con il 2,5%.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Se la prima serata premia Rai 1 con C’è ancora domani, il confronto tra le due ammiraglie nel preserale è decisamente più equilibrato. Affari Tuoi totalizza infatti 4.354.000 spettatori, con il 22,5% di share. Canale 5 risponde con La Ruota della Fortuna, che raccoglie 4.370.000 spettatori, pari al 22,7% di share. Il game show condotto da Gerry Scotti riesce quindi a superare quello di Rai 1, ma soltanto di 16.000 spettatori, con una differenza di appena 0,2 punti percentuali.

I dati completi della prima serata

• Rai 1: C’è ancora domani: 2.097.000 spettatori, 14,8%

• Canale 5: Super Karaoke: 1.226.000 spettatori, 11,2%

• Rai 2: Boss in Incognito: 753.000 spettatori, 5,7%

• Italia 1: The Bricklayer: 1.037.000 spettatori, 6,7%

• Rai 3: Filorosso: 354.000 spettatori, 2,7%

• Rete 4: Verità Nascoste: 899.000 spettatori, 7,9%

• La7: DiMartedì: 1.529.000 spettatori, 10,6%; DiMartedì Più: 429.000 spettatori, 8%

• Tv8: X Factor: 614.000 spettatori, 4,7%

• Nove: Geopop Racconta: 350.000 spettatori, 2,5%

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