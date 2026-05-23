Ascolti Tv ieri (22 maggio): La forza di una donna batte lo speciale di Fiorella Mannoia, Quarto Grado da capogiro La serata del venerdì continua a cambiare equilibrio tra Rai e Mediaset, con Canale 5 che questa volta riesce a spuntarla di misura grazie alla fiction turca.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il venerdì sera televisivo continua a confermarsi una delle serate più combattute della settimana, soprattutto da quando il pubblico sembra essersi distribuito in maniera molto più frammentata rispetto a qualche mese fa. A vincere la prima serata del 22 maggio è stata Canale 5 con La forza di una donna, che ha raccolto 2 milioni e 454mila spettatori, riuscendo così a superare di poco Rai 1 e lo show evento Semplicemente Fiorella, fermo a 2 milioni e 232mila spettatori.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Semplicemente Fiorella e La forza di una donna

Nel dettaglio, La forza di una donna conquista la serata con 2.454.000 spettatori e il 17.9% di share. Subito dietro Rai 1 con Semplicemente Fiorella, che si difende bene e resta sopra quota 2.2 milioni, con il 16.1% di share. Un risultato comunque positivo per Fiorella Mannoia, che con il suo spettacolo musicale è riuscita a portare a casa numeri solidi in una serata molto competitiva, anche se il distacco dalla rete ammiraglia Mediaset resta evidente. Canale 5 continua invece a beneficiare dell’ottimo momento delle soap e delle produzioni turche, che ormai da mesi riescono a costruirsi uno zoccolo duro di pubblico molto fedele.

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Buon risultato anche per Rete 4, dove Quarto Grado continua a essere uno dei programmi più stabili dell’intera rete: 1.312.000 spettatori e il 10.8% di share rappresentano un dato molto forte, soprattutto considerando la concorrenza generalista del venerdì sera. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero continua infatti a mantenere una platea estremamente fidelizzata. Su Nove, Fratelli di Crozza torna invece a sfiorare il milione di spettatori con 979mila telespettatori e il 5.8%, confermando ancora una volta la forza del programma satirico di Maurizio Crozza, che rimane uno dei titoli più riconoscibili dell’intero panorama discovery.

Più indietro La7 con Propaganda Live, che raccoglie 772mila spettatori e il 6.2%, mentre Italia 1 con Jurassic World si ferma a 832mila spettatori e il 5.4%. Su Rai 2 continua il percorso positivo di Delitti in Paradiso, che porta a casa 869mila spettatori con il 5% di share. La serie continua a funzionare soprattutto sul pubblico più adulto e affezionato alle produzioni crime leggere. Decisamente più complicata invece la serata di Rai 3, dove Iddu – L’ultimo padrino si ferma a 407mila spettatori e appena il 2.5% di share. Il film con Toni Servillo ed Elio Germano non riesce quindi a intercettare un pubblico ampio, restando confinato a una nicchia piuttosto limitata. Più marginali gli ascolti di Tv8, dove MasterChef Italia ottiene 339mila spettatori pari al 2.5%.

I dati di ascolto della serata:

Rai 1: Semplicemente Fiorella – 2.232.000 spettatori (16.1%)

Canale 5: La forza di una donna – 2.454.000 spettatori (17.9%)

Rai 2: Delitti in Paradiso – 869.000 spettatori (5%)

Italia 1: Jurassic World – 832.000 spettatori (5.4%)

Rai 3: Iddu – L’ultimo padrino – 407.000 spettatori (2.5%)

Rete 4: Quarto Grado – 1.312.000 spettatori (10.8%)

La7: Propaganda Live – 772.000 spettatori (6.2%)

Tv8: MasterChef Italia – 339.000 spettatori (2.5%)

Nove: Fratelli di Crozza – 979.000 spettatori (5.8%)

La sfida dell’access prime time resta apertissima

Anche questa settimana, però, uno dei dati più osservati resta quello dell’access prime time, ormai diventato il vero terreno di scontro tra Rai e Mediaset. Da una parte Affari Tuoi con Stefano De Martino, che conquista 4 milioni e 374mila spettatori con il 24.1% di share; dall’altra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che riesce invece a fare leggermente meglio con 4 milioni e 494mila spettatori e il 24.6%. Una differenza minima, ma sufficiente per consegnare ancora una volta la vittoria a Canale 5.

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