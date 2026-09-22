Ascolti TV ieri (lunedì 21 settembre): Il Giovane Montalbano vince ancora, mentre il Grande Fratello Vip non decolla Rai 1 conquista la prima serata con la replica della fiction con quasi tre milioni di spettatori, mentre il reality di Canale 5 si ferma a poco più di 1,9 milioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La sfida televisiva di lunedì 21 settembre vede ancora una volta Rai 1 davanti a Canale 5, con la replica de Il Giovane Montalbano 2 che riesce a raccogliere quasi tre milioni di spettatori e a mantenere un vantaggio piuttosto consistente sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip. La serata offre però anche diversi risultati interessanti sulle altre reti, mentre nel preserale si rinnova il confronto tra i due game show delle ammiraglie, con La Ruota della Fortuna che riesce nuovamente a superare Affari Tuoi.

Ascolti TV 21 settembre: Il Giovane Montalbano 2 batte il GF VIP

Su Rai 1 Il Giovane Montalbano 2 in replica ha conquistato 2.928.000 spettatori, pari al 19,8% di share, confermandosi così il programma più seguito della prima serata. Nonostante si trattasse di una replica, la fiction è riuscita a mantenere una platea molto ampia e soprattutto a portarsi nettamente davanti alla proposta di Canale 5, dimostrando ancora una volta la capacità delle fiction Rai di ottenere risultati importanti anche attraverso le repliche. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha invece raccolto 1.906.000 spettatori, con uno share del 18,3%. Il reality si mantiene quindi vicino alla soglia del 20% in termini di share, ma nel confronto in valori assoluti resta a distanza dalla fiction di Rai 1: tra i due programmi ci sono infatti 1.022.000 spettatori di differenza.

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Gli altri risultati della prima serata

Alle spalle delle due principali proposte della serata si segnala il risultato di Italia 1, dove Peppermint – L’angelo della vendetta raggiunge 1.010.000 spettatori, pari al 6,3% di share. Un dato che permette alla rete di superare il milione di spettatori e di collocarsi davanti a diverse delle altre proposte generaliste.

Rai 3 con Lo Stato delle Cose ottiene invece 978.000 spettatori e il 7,4%, un risultato che porta il programma al terzo posto per share tra le reti generaliste considerate, mentre La7 con La Torre di Babele registra 806.000 spettatori, pari al 4,7%.

Su Rai 2 il film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road raccoglie 649.000 spettatori con il 4% di share, mentre Rete 4 con Quarta Repubblica si ferma a 561.000 spettatori e al 4,9%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 576.000 spettatori con il 3,6%, mentre Tv8 propone Mia moglie per finta, seguito da 350.000 spettatori pari al 2,4%.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Se in prima serata il vantaggio è chiaramente dalla parte di Rai 1, nella fascia del preserale Canale 5 riesce ancora una volta a imporsi nel confronto diretto. Affari Tuoi totalizza infatti 4.342.000 spettatori, raggiungendo il 21,8% di share, un dato comunque molto importante per il game show di Rai 1.

La Ruota della Fortuna, però, riesce a fare ancora meglio: su Canale 5 il programma raccoglie 4.664.000 spettatori, pari al 23,5% di share. Il distacco tra i due programmi è quindi di 322.000 spettatori, mentre la differenza in termini di share è di 1,7 punti percentuali.

I dati completi della prima serata

• Rai 1: Il Giovane Montalbano 2: 2.928.000 spettatori, 19,8%

• Canale 5: Grande Fratello Vip: 1.906.000 spettatori, 18,3%

• Rai 2: L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: 649.000 spettatori, 4%

• Italia 1: Peppermint – L’angelo della vendetta: 1.010.000 spettatori, 6,3%

• Rai 3: Lo Stato delle Cose: 978.000 spettatori, 7,4%

• Rete 4: Quarta Repubblica: 561.000 spettatori, 4,9%

• La7: La Torre di Babele: 806.000 spettatori, 4,7%

• Tv8: Mia moglie per finta: 350.000 spettatori, 2,4%

• Nove: Little Big Italy: 576.000 spettatori, 3,6%

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