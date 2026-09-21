Ascolti TV ieri (domenica 20 settembre): Rai vince tutto con l'accoppiata Giovannino Guareschi e Italia-Danimarca Rai 1 conquista il primo posto con il racconto dedicato a Giovannino Guareschi, ma la sfida con Italia-Danimarca è serrata: quasi identici gli spettatori, mentre Canale 5 resta più distante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Rai 1 conquista il primo posto con il racconto dedicato a Giovannino Guareschi, ma la partita degli Europei di Pallavolo Maschile sfiora lo stesso numero di spettatori, intanto su Canale 5 Racconto di una Notte si ferma al 14,5%, mentre nel preserale La Ruota della Fortuna supera ancora Affari Tuoi.

Ascolti TV 20 settembre: il film su Giovannino Guareschi sbanca contro Canale 5

Su Rai 1 Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano ha conquistato 2.240.000 spettatori, pari al 16% di share, diventando il programma più seguito della serata. Il dato è particolarmente interessante se rapportato a quello della partita trasmessa da Rai 2, perché tra le due proposte della stessa azienda televisiva ci sono appena 3.000 spettatori di differenza. La partita degli Europei di Pallavolo Maschile tra Italia e Danimarca ha infatti ottenuto 2.237.000 spettatori, con il 13,3% di share. In termini di pubblico assoluto, dunque, la distanza è praticamente nulla, mentre lo share premia più nettamente Rai 1, anche in ragione delle diverse caratteristiche delle fasce di pubblico e della durata delle trasmissioni.

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Su Canale 5 Racconto di una Notte ha invece raccolto 1.740.000 spettatori, pari al 14,5% di share. la soap turca si posiziona quindi al secondo posto tra le principali proposte della serata, ma con un distacco di 500.000 spettatori rispetto a Rai 1. La sfida tra le due ammiraglie vede dunque prevalere Rai 1, anche se Canale 5 mantiene un risultato significativo, mentre il vero elemento particolare della serata è rappresentato dalla prestazione di Rai 2.

Gli altri risultati della serata

Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside raggiunge 819.000 spettatori con l’8,5% di share, collocandosi tra le proposte più seguite al di fuori delle prime tre posizioni. Rai 3 vede invece Presadiretta arrivare a 986.000 spettatori con il 6,1%. Più contenuti gli ascolti delle altre reti. Rete 4 con Giganti – I Protagonisti della Storia si ferma a 358.000 spettatori e al 2,8%, mentre Tv8 con Italia’s Got Talent raccoglie 354.000 spettatori, pari al 2,4%. Su La7 il film Unfaithful – L’amore infedele registra 291.000 spettatori con il 2,3%, mentre sul Nove Comedy Match raggiunge 309.000 spettatori e il 2,1%.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna

Anche nella fascia precedente alla prima serata si conferma il momento favorevole di Canale 5. Su Rai 1 Affari Tuoi ha infatti totalizzato 3.691.000 spettatori, pari al 21% di share, un dato comunque molto significativo ma inferiore rispetto a quello ottenuto dalla principale proposta di Canale 5. La Ruota della Fortuna ha infatti raccolto 4.113.000 spettatori, raggiungendo il 23,2% di share. Il game show supera quindi Affari Tuoi di 422.000 spettatori, con un vantaggio di 2,2 punti percentuali nello share.

I dati completi della prima serata

• Rai 1: Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano: 2.240.000 spettatori, 16%

• Canale 5: Racconto di una Notte: 1.740.000 spettatori, 14,5%

• Rai 2: Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Danimarca: 2.237.000 spettatori, 13,3%

• Italia 1: Le Iene presentano: Inside: 819.000 spettatori, 8,5%

• Rai 3: Presadiretta: 986.000 spettatori, 6,1%

• Rete 4: Giganti – I Protagonisti della Storia: 358.000 spettatori, 2,8%

• La7: Unfaithful – L’amore infedele: 291.000 spettatori, 2,3%

• Tv8: Italia’s Got Talent: 354.000 spettatori, 2,4%

• Nove: Comedy Match: 309.000 spettatori, 2,1% Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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