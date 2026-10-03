Ascolti TV venerdì 2 ottobre, Francia-Italia domina la serata, il GF Vip in difficoltà La partita di Nations League monopolizza l'attenzione del pubblico e porta Rai 1 al 40,8% di share, mentre il Grande Fratello Vip si ferma al 13,8%.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Raiplay, Mediaset Infinity

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La prima serata di venerdì 2 ottobre 2026 è stata inevitabilmente segnata dal grande appuntamento calcistico trasmesso da Rai 1. La sfida di Nations League tra Francia e Italia ha infatti catalizzato l’attenzione di una fetta enorme del pubblico televisivo, raggiungendo un risultato che mette a distanza tutte le altre proposte della serata. Dietro il match della Nazionale, il Grande Fratello Vip si posiziona al secondo posto, mentre Quarto Grado riesce a mantenere un risultato significativo nonostante una concorrenza particolarmente forte.

Ascolti TV venerdì 2 ottobre, chi ha vinto tra Francia-Italia e Grande Fratello VIP

Su Rai 1 la partita di Nations League – Francia-Italia ha raccolto 7.848.000 spettatori, pari al 40,8% di share. Un dato che racconta in modo molto chiaro il peso dell’appuntamento sportivo nel palinsesto del venerdì sera: quasi otto milioni di persone hanno seguito la sfida della Nazionale, portando la rete ammiraglia Rai a una quota di ascolto superiore al 40%.

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Il risultato della partita è nettamente superiore a quello di qualsiasi altra proposta della serata. Il confronto con Canale 5 evidenzia soprattutto la distanza tra i due programmi principali: Grande Fratello Vip ha infatti conquistato 1.555.000 spettatori, con il 13,8% di share.

Il reality di Canale 5, pur trovandosi davanti a una concorrenza particolarmente difficile, riesce comunque a mantenere una platea superiore al milione e mezzo. Interessante anche il dato relativo al Night, che raggiunge 719.000 spettatori con il 20,5%.

Come sono andati gli altri canali

Tra le altre proposte della serata si distingue Rete 4, che con Quarto Grado raggiunge 1.216.000 spettatori, pari al 9,9% di share. Prima del programma, la presentazione aveva raccolto 1.155.000 spettatori con il 5,9%.

Su Italia 1 Shooter registra invece 851.000 spettatori con il 5,1%, mentre Rai 2 propone la replica de L’Ispettore Coliandro 6, che raccoglie 605.000 spettatori e il 3,5% di share.

Su Rai 3 Exodus raggiunge 459.000 spettatori, pari al 2,5% di share. La proposta della terza rete Rai si colloca quindi più indietro rispetto alle principali reti generaliste, in una serata nella quale il calcio ha inevitabilmente modificato gli equilibri abituali.

La7 con Propaganda Live totalizza 643.000 spettatori, ottenendo il 4,9%, mentre Tv8 con Pechino Express – L’Estremo Oriente si ferma a 343.000 spettatori, pari al 2,3%.

Sul Nove, invece, Fratelli di Crozza raccoglie 726.000 spettatori con il 4% di share. Il programma riesce quindi a superare i 700 mila spettatori e si colloca davanti a diverse delle altre proposte della serata, mantenendo una quota di pubblico significativa nonostante la fortissima concorrenza della Nazionale.

I dati della prima serata

Rai 1: Nations League – Francia-Italia: 7.848.000 spettatori, 40,8%

Canale 5: Grande Fratello Vip: 1.555.000 spettatori, 13,8%

Rete 4: Quarto Grado: 1.216.000 spettatori, 9,9%

Italia 1: Shooter: 851.000 spettatori, 5,1%

Nove: Fratelli di Crozza: 726.000 spettatori, 4%

La7: Propaganda Live: 643.000 spettatori, 4,9%

Rai 2: L’Ispettore Coliandro 6: 605.000 spettatori, 3,5%

Rai 3: Exodus: 459.000 spettatori, 2,5%

Tv8: Pechino Express – L’Estremo Oriente: 343.000 spettatori, 2,3%

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