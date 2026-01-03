Ascolti tv ieri (2 gennaio): Francesco Arca fa il botto, surclassato Canale 5
Sotto l’effetto delle feste il pubblico si divide, tra titoli forti, abitudini consolidate e un access prime time che continua a fare la differenza.
La prima serata di venerdì 2 gennaio ha offerto al pubblico televisivo un panorama piuttosto variegato, nel quale si sono intrecciati film, fiction e programmi di intrattenimento capaci di raccogliere pubblici diversi, e più reti capaci di ritagliarsi uno spazio significativo all’interno della serata.
La sfida tra Rai 1 e Canale 5
Su Rai 1 Purché finisca bene – Seduci & Scappa ha raccolto 2.694.000 spettatori, pari al 16.5% di share, confermandosi come la proposta più seguita della serata. Un risultato che dimostra la capacità della fiction con Francesco Arca di intercettare un pubblico trasversale, soprattutto in una fase dell’anno in cui la platea tende a disperdersi. Canale 5 ha invece puntato sul film Francesca Cabrini, che ha conquistato 1.430.000 spettatori con uno share del 10.7%, attestandosi su valori più contenuti ma comunque coerenti con il profilo della serata e con il tipo di offerta proposta.
Tra cinema e animazione: i risultati seconde reti
Su Rai 2 Crudelia ha intrattenuto 926.000 spettatori, pari al 5.8% di share, mentre Italia 1 ha affidato il prime time a Harry Potter e il calice di fuoco, capace di incollare davanti al video 1.255.000 spettatori con l’8.2%. Il quarto film della saga conferma ancora una volta la forza di titoli capaci di attraversare le generazioni.
Rai 3 ha proposto Enzo Jannacci – Vengo anch’io, che ha segnato 590.000 spettatori con il 3.3% di share, mentre Rete 4 ha ottenuto un risultato decisamente rilevante con Quarto Grado, seguito da 1.533.000 spettatori e forte di un 12.1% di share, uno dei dati più significativi dell’intera serata.
Le altre reti: da Crozza a L’illusionista
Su La 7 The Illusionist – L’illusionista ha raggiunto 502.000 spettatori con il 2.8% di share, mentre Tv 8 ha proposto No Time to Die, seguito da 408.000 spettatori pari al 2.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 376.000 spettatori con il 2.6%. Questa sera notiamo una frammentazione particolarmente marcata, nella quale ogni rete costruisce il proprio pubblico.
Riepilogo ascolti prima serata
- Rai1 – Purché finisca bene – Seduci & Scappa: 2.694.000 spettatori (16.5%)
- Canale5 – Francesca Cabrini: 1.430.000 spettatori (10.7%)
- Rai2 – Crudelia: 926.000 spettatori (5.8%)
- Italia1 – Harry Potter e il calice di fuoco: 1.255.000 spettatori (8.2%)
- Rai3 – Enzo Jannacci – Vengo anch’io: 590.000 spettatori (3.3%)
- Rete4 – Quarto Grado: 1.533.000 spettatori (12.1%)
- La7 – The Illusionist – L’illusionista: 502.000 spettatori (2.8%)
- Tv8 – No Time to Die: 408.000 spettatori (2.7%)
- Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 376.000 spettatori (2.6%)
Access Prime Time: la vera partita si gioca prima
Anche l’access prime time ha offerto spunti interessanti. Su Rai 1 Affari Tuoi ha raggiunto 4.799.000 spettatori, pari al 24.1% di share, confermandosi come uno dei pilastri più solidi del preserale. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.993.000 spettatori e il 20.4%, La Ruota della Fortuna ha raccolto 5.069.000 spettatori con uno share del 25.5%. Numeri che spiegano come la vera battaglia per l’attenzione del pubblico inizi ben prima del prime time.
