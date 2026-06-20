Ascolti Tv ieri (19 giugno): Il match USA-Australia batte Quarto Grado e L'Erede, ma perde terreno La sfida tra USA e Australia conquista il primo posto negli ascolti, mentre L’Erede si conferma la principale alternativa della serata e Sissi – La giovane imperatrice sorprende.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di venerdì 19 giugno ha confermato ancora una volta la forza attrattiva dei Mondiali di calcio, anche se rispetto alle precedenti uscite del torneo si registra una leggera flessione nei numeri complessivi. Nonostante ciò, Rai 1 riesce comunque a conquistare la vetta della giornata grazie alla partita tra Stati Uniti e Australia, lasciandosi alle spalle tutte le altre proposte televisive e dimostrando come gli eventi sportivi internazionali continuino a rappresentare un richiamo difficilmente superabile per il pubblico italiano.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – USA-Australia e L’Erede

A dominare la serata è stato infatti Mondiali 2026 – USA-Australia, seguito da 3.384.000 spettatori e capace di raggiungere il 22,4% di share. Un risultato importante che consente al primo canale di imporsi senza particolari difficoltà nella sfida del prime time, pur senza toccare i picchi registrati da altre partite del torneo nelle settimane precedenti.

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Alle spalle del calcio mondiale si posiziona Canale 5 con L’Erede, che ottiene 1.530.000 spettatori e il 13,4% di share. Il film si conferma una proposta solida per il pubblico della rete, riuscendo a mantenere un buon livello di interesse anche in una serata caratterizzata dalla forte concorrenza dell’evento sportivo trasmesso da Rai 1. La distanza rispetto al programma del primo canale rimane significativa, ma il dato raccolto dalla rete Mediaset permette comunque di limitare i danni. Quarto Grado su Rete 4, totalizza invece 11,4% di share, confermandosi una grande alternativa anche agli eventi internazionali più importanti.

Tra le sorprese positive della serata c’è sicuramente Rai 3. Il film Sissi – La giovane imperatrice conquista infatti 816.000 spettatori e il 5,4% di share, superando diverse proposte concorrenti e confermando l’interesse del pubblico per una delle saghe più amate della storia della televisione europea. Su Italia 1, invece, Indiana Jones e il tempio maledetto raggiunge 707.000 spettatori con il 5,2% di share. Un dato discreto per il celebre film d’avventura che continua a esercitare un certo fascino.

Più contenuti i risultati delle altre reti. Rai 2 con Noi si ferma a 554.000 spettatori e al 4% di share, mentre La7 propone Propaganda Live – Best, che raccoglie 378.000 spettatori e il 3,4%. Sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 369.000 spettatori e il 2,7%, mentre Tv8 con I delitti del BarLume – E allora zumba! raggiunge 306.000 spettatori e il 2,3%.

Ascolti della prima serata

Rai 1: Mondiali 2026 – USA-Australia – 3.384.000 spettatori (22,4%)

Canale 5: L’Erede – 1.530.000 spettatori (13,4%)

Rai 3: Sissi – La giovane imperatrice – 816.000 spettatori (5,4%)

Italia 1: Indiana Jones e il tempio maledetto – 707.000 spettatori (5,2%)

Rai 2: Noi – 554.000 spettatori (4%)

La7: Propaganda Live – Best – 378.000 spettatori (3,4%)

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza – 369.000 spettatori (2,7%)

Tv8: I delitti del BarLume – E allora zumba! – 306.000 spettatori (2,3%)

Rete 4: Quarto Grado – dato non disponibile nel materiale fornito

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