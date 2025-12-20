Ascolti tv ieri (19 dicembre): Antonella Clerici vola con The Voice Senior, Io sono Farah eterna seconda
Tra grandi certezze del venerdì che The Voice Senior e outsider che fanno grandi risultati la serata del 19 dicembre fotografa un equilibrio ormai definito.
La prima serata di venerdì 19 dicembre si inserisce in un contesto televisivo ormai ben definito, nel quale il pubblico sembra aver trovato punti di riferimento stabili, soprattutto nel cuore del prime time. Le reti hanno giocato su proposte molto diverse, alternando intrattenimento, cinema e informazione, con risultati che nel complesso confermano il risultati delle scorse settimane.
La sfida della prima serata
Su Rai 1, The Voice Senior di Antonella Clerici si conferma ancora una volta come il perno del venerdì sera. La puntata andata in onda ieri ha raccolto 3.036.000 spettatori con il 22.7% di share, mantenendo la leadership nonostante un leggero fisiologico calo rispetto ai picchi delle settimane passate. Il programma continua a dimostrare una capacità costante di parlare a un pubblico ampio e trasversale, restando il riferimento principale della serata.
Su Canale 5, Io Sono Farah registra invece una crescita evidente, arrivando a 1.911.000 spettatori e il 14.7% di share. Un risultato che rafforza il percorso della serie e che segnala una risposta più decisa da parte del pubblico, soprattutto in una serata altamente competitiva.
Le altre proposte del prime time
Rai 2 ha puntato sul film Mulan, che ha intrattenuto 947.000 spettatori pari al 5.6%, ottenendo un riscontro discreto e superiore a quello di molte recenti proposte cinematografiche della rete. Su Italia 1, la diretta di Supercoppa Italiana Live ha coinvolto 1.222.000 spettatori con il 7.7%, dimostrando ancora una volta come lo sport resti una carta solida, capace di intercettare un pubblico ben definito.
Su Rai 3 è andato in onda Pupi Avati – Che Cinema la Vita!, che si è fermato a 249.000 spettatori con l’1.4%, mentre su Rete 4 Quarto Grado continua a mantenere una base molto fedele, totalizzando 1.138.000 spettatori pari all’8.8%.
Su La7, Propaganda Live Best ha raccolto 396.000 spettatori e il 3%, mentre Tv8 ha proposto il film Skyfall, seguito da 384.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza ha invece radunato 546.000 spettatori pari al 3.3%, confermando una tenuta costante anche nella versione antologica.
- Rai 1: The Voice Senior 22.7% (3.036.000 spettatori)
- Canale 5: Io Sono Farah 14.7% (1.911.000 spettatori)
- Rai 2: Mulan 5.6% (947.000 spettatori)
- Italia 1: Supercoppa Italiana Live 7.7% (1.222.000 spettatori)
- Rai 3: Pupi Avati – Che Cinema la Vita! 1.4% (249.000 spettatori)
- Rete 4: Quarto Grado 8.8% (1.138.000 spettatori)
- La7: Propaganda Live Best 3% (396.000 spettatori)
- Tv8: Skyfall 2.5% (384.000 spettatori)
- Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 3.3% (546.000 spettatori)
Access prime time: equilibri ormai definiti
Anche nell’access prime time si conferma una dinamica ormai ben conosciuta. Su Rai 1, Cinque Minuti ha interessato 3.222.000 spettatori con il 16.9%, seguito da Affari Tuoi, che ha raggiunto 4.033.000 spettatori e il 20.3% nella fascia compresa tra le 20:49 e le 21:38. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ha totalizzato 3.774.000 spettatori pari al 19.3%, La Ruota della Fortuna si è confermata leader di fascia con 4.884.000 spettatori e il 24.5% tra le 20:53 e le 22.
